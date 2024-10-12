九穗古早味滷肉｜彰化市小吃手工麵疙瘩，滷味入味、烏梅汁醇厚。

九穗古早味滷肉手工麵疙瘩｜彰化南郭路美食，招牌手工麵疙瘩擄獲在地人的心，香噴噴靈魂古早味滷肉吃起來不油膩，特別推薦乾招牌麵疙瘩、海鮮麵疙瘩、滷肉飯，滷味小菜口味也很用心，餐食便宜平價好吃，用餐時段總是吸引很多人來外帶。

彰化市小吃推薦

這陣子很常到彰化市南郭路用餐，想在這一區美食激戰區存活必定要有三兩三的實力，九穗古早味滷肉手工麵疙瘩在南郭路靠近旭光路的地段，雖然店面小小的，但用餐時間總湧現排隊外帶的人潮，其中以手工麵疙瘩跟滷肉飯受到喜愛，另外還有販售自家熬煮烏梅汁，超醇厚好喝，我個人私心推薦必點！

▲九穗古早味滷肉手工麵疙瘩旁邊是南郭路一段146巷。

九穗有跟Uber Eats配合，這區是學區附近，鄰近彰商跟彰中，看了一下菜單價格真的很便宜，拉仔麵(小)35元、滷肉飯(小)35元，湯品20元，口味好又便宜，也看到不少學生來這裡用餐，唯一缺點就是內用位置比較少。

九穗古早味滷肉手工麵疙瘩菜單

店家主打手工麵疙瘩，將一片片麵疙瘩放入滾水裡煮熟撈起，每一碗都是現點現煮，而且份量給的超多，吃完真的很飽足。

小菜系列也是很用心滷製，特別推薦招牌大豆干，入味又不會太鹹。

雖然古早味滷肉是他們的主打，但這碗招牌海鮮麵疙瘩清湯鮮美，還放上兩隻白蝦、魷魚、旗魚小丸子、

蝦丸、日本蟳味棒，一大碗也只賣80元，自家熬煮大鼓蔬菜高湯，湯鮮味美！

冰箱裏面還有涼拌小黃瓜、涼拌海帶根、醃蘿蔔、烏梅汁。(小菜一盤30、兩盤特價50)

烏梅汁一杯35、三杯特價100。這麼大一杯才賣35元，而且也是老闆自己熬煮，喝起來味道很醇厚，冰涼爽口，搭配餐點超涮嘴的，真的很好喝，個人私心推薦必點。🫠

滷肉飯(小)35

招牌麵疙瘩(乾)50

海鮮麵疙瘩80

蒜泥白切肉50

秘醬皮蛋超嫩豆腐40

滷蛋15/油豆腐15/海帶20/招牌大豆干20/甜不辣20/粉腸30/滷豬耳朵30

海鮮麵疙瘩80。湯底是店主每天早上起來熬煮蔬菜大骨湯，湯喝起來很自然且沒什麼負擔感覺，搭配白蝦、蛤蜊、魷魚、旗魚小丸子、蝦丸、蛋皮、蟹味棒，組合成豐盛美味海鮮麵疙瘩！

手工麵疙瘩真的很Q且扎實，而且厲害的是沒有奇怪的麵粉味，咀嚼起來口感很好，一整碗麵疙瘩份量多，搭配鮮甜湯底，會讓人一吃成主顧。

滷肉飯(小)35。滷肉飯的肉燥淋醬給的好多，而且瘦肉比較多，吃起來不會肥膩，我是怕吃太肥的人，這滷肉飯我可以接受！淋上甜辣醬吃起來甜甜辣辣更美味。

招牌麵疙瘩(乾)50。加上肉燥的乾拌麵疙瘩，每一片都均勻地裹上醬汁，搭配蛋皮跟蝦丸，一碗只要50元，蒜泥有畫龍點睛的效果，讓整體吃起來香味更足！

每一片都是Q彈有嚼勁的疙瘩片，我個人很喜歡吃麵疙瘩，搭上肉燥，這碗真的有夠香。

滷蛋15/油豆腐15/海帶20/招牌大豆干20/甜不辣20/粉腸30/滷豬耳朵30

滷味都很入味，特別是甜不辣讓我蠻驚喜的，滷甜不辣很好吃，招牌大豆干也是滷的顏色均勻，豬耳朵脆口、粉腸無腥味，滷味不另外沾醬油就很有味道了，配上桌上老闆炒的辣椒也很讚。

粉腸是我家人的最愛，淋上特製蒜蓉醬油，粉常吃起來很Q彈且無腥味。

蒜泥白切肉50。三層肉切得比較薄，吃起來好咀嚼，肥瘦適中，蒜蓉醬調配的剛剛好！感覺得出來豬肉也是認真挑選過。

秘醬皮蛋超嫩豆腐40。一般的皮蛋豆腐大多是淋上醬油膏，這裡則淋上特調醬汁，吃起來比較沒有那麼鹹，而且我超愛吃皮蛋。

美味的平民小吃，就算用餐時段忙碌老闆態度也很客氣，另外有不少人會外帶滷味回家當下酒菜，在這麼競爭的學區美食戰區裡累積了許多熟客跟好口碑確實厲害。👍