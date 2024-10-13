今天載著岳岳來到台北市內湖區，由於小屁孩沒見過世面，於是打算帶他來嚐鮮何謂鹹派。去程途中經過東湖國小，看到這間何仙姑養生煲仔飯，招牌上「正宗」兩個字不由得讓我多看了一眼，停下腳步、拿起手機詢問起Google小姐姐。「何仙姑養生煲仔飯」是一間港式茶餐廳，於今年6月全新開幕，在Google上一致好評。趁著鹹派尚未入手和何仙姑主打的正宗口味，我拉上岳岳徑直往何仙姑養生煲仔飯走去！
踏入何仙姑養生煲仔飯，映入眼簾的是明亮乾淨的用餐環境。餐廳允許狗狗入內，是寵物友善茶餐廳。座位區後方有提供茶水，其中有一壺釀著梅子(?)，喝起來像是梅子醋，既降火又解渴。在炎熱的天氣中喝一杯，不僅消暑還開胃！
何仙姑養生煲仔飯付款方式只收現金，由於掌門人是香港人，因此有自信能夠特製出正宗口味的港式料理。餐點堅持使用每日新鮮食材，菜單上雖然品項不多，但道道是精品。
🥘砂鍋海鮮粥
海鮮粥使用砂鍋熬煮，砂鍋底下有隔熱竹籃，防止燙傷。粥裡面食材相當豐富，有蝦子、花枝、虱目魚、瘦肉、蛤蠣、皮蛋、青菜...等。由於砂鍋燉煮的特性，海鮮粥可以吃到食材本身的鮮味，同時食材部分精華融入粥裡。粥的狀態偏向於一般港式吃到的那一種，看不到完整米粒，已經煮到化掉了的粥。砂鍋海鮮粥每一口都是鮮香美味，果然用好東西煮粥準沒錯！
🥘港式臘味滑雞煲仔飯
煲仔飯又稱鍋飯，是以砂鍋或金屬鍋盛載著飯和食材，用炭火慢慢地燒熟的食品。何仙姑養生煲仔飯使用優質天然紫砂鍋，不僅導熱穩定、受熱均勻，紫砂鍋更具有遠紅外線的特質。在烹煮食物時，紫砂鍋釋放的天然遠紅外線可以激發食物風味。食物經由遠紅外線的加溫，能讓食材更均勻熟透、更加美味。同時紫砂鍋含有礦物質與微量元素，在烹調中會溶解進飯菜裡，長期使用對人體有益。另外紫砂鍋還具有吸附油脂的功能，能讓菜品更健康，是相當適合健康養生的烹飪方式。
煲仔飯又稱鍋飯，是以砂鍋或金屬鍋盛載著飯和食材，用炭火慢慢地燒熟的食品。何仙姑養生煲仔飯使用優質天然紫砂鍋，不僅導熱穩定、受熱均勻，紫砂鍋更具有遠紅外線的特質。在烹煮食物時，紫砂鍋釋放的天然遠紅外線可以激發食物風味。食物經由遠紅外線的加溫，能讓食材更均勻熟透、更加美味。同時紫砂鍋含有礦物質與微量元素，在烹調中會溶解進飯菜裡，長期使用對人體有益。另外紫砂鍋還具有吸附油脂的功能，能讓菜品更健康，是相當適合健康養生的烹飪方式。
港式臘味滑雞煲仔飯雞肉選用去骨雞腿肉，感覺有先醃漬處理過，雞肉上還帶有一點蒜泥。臘味三寶：臘腸、肝腸、臘肉，口味不會過鹹，配飯吃剛剛好。米飯使用長米，用紫砂鍋煮出來的米飯特別香。上層米飯混合醬汁，口感軟硬適中，鹹香的米飯感覺就差一顆溏心蛋了！鍋底的鍋巴脆口，那種脆就像是在吃炸雞脆皮般，卡茲卡茲的，滿滿的鍋巴吃起來很快活。港式臘味滑雞煲仔飯料多實在，食材搭配協調平衡，口味上不會過鹹，是台灣人可以接受的鹹度，好好味啊！
🥘港式蝦仁肉蛋腸粉
腸粉是香港知名美食之一，是一種使用米漿及澄麵(無筋麵粉)製成的透明、捲狀的食物，口感柔嫩有彈性。港式蝦仁肉蛋腸粉粉皮外衣裡包著雞蛋、青菜、肉，還有超大隻的蝦子！蝦子不光是很大一隻，還有幫忙開背，口感彈牙新鮮，讓人差點迷失自我。腸粉外衣吃起來帶有Q度，沒有因為醬汁而變得濕濕的或是軟爛口感，令人讚嘆、佩服。這一份港式蝦仁肉蛋腸粉推薦給來何仙姑養生煲仔飯用餐的每一個人，料多味美，份量也不少，是必點的港式料理！
腸粉是香港知名美食之一，是一種使用米漿及澄麵(無筋麵粉)製成的透明、捲狀的食物，口感柔嫩有彈性。港式蝦仁肉蛋腸粉粉皮外衣裡包著雞蛋、青菜、肉，還有超大隻的蝦子！蝦子不光是很大一隻，還有幫忙開背，口感彈牙新鮮，讓人差點迷失自我。腸粉外衣吃起來帶有Q度，沒有因為醬汁而變得濕濕的或是軟爛口感，令人讚嘆、佩服。這一份港式蝦仁肉蛋腸粉推薦給來何仙姑養生煲仔飯用餐的每一個人，料多味美，份量也不少，是必點的港式料理！
🥘何首烏雞湯
岳粉們應該都知道我愛燉湯，尤其藥燉的就是讚！何首烏雞湯湯裡的燉料很多，雖然我不能一一列舉，但看每一匙撈起來的份量就知道這湯誠意滿滿。何首烏屬於補血藥、入肝腎，苦甘微溫，具有良好的抗氧化、抗老化以及清降血脂作用。雞肉選用大腿肉，充滿彈性。何首烏雞湯入口回甘鮮甜，明明聞得到濃郁中藥香，喝起來卻沒有中藥的酸澀感。接下來天氣準備轉涼了，冬令進補來上一碗何首烏雞湯，美味又養生，暖胃、暖身，也暖心！
岳粉們應該都知道我愛燉湯，尤其藥燉的就是讚！何首烏雞湯湯裡的燉料很多，雖然我不能一一列舉，但看每一匙撈起來的份量就知道這湯誠意滿滿。何首烏屬於補血藥、入肝腎，苦甘微溫，具有良好的抗氧化、抗老化以及清降血脂作用。雞肉選用大腿肉，充滿彈性。何首烏雞湯入口回甘鮮甜，明明聞得到濃郁中藥香，喝起來卻沒有中藥的酸澀感。接下來天氣準備轉涼了，冬令進補來上一碗何首烏雞湯，美味又養生，暖胃、暖身，也暖心！
何仙姑養生煲仔飯無論是在食材挑選上，亦或是烹調器具、烹飪方式的運用上，都堅持天然、健康，養生的原則。看著老闆忙進忙出，生意很不錯。雖然是新開幕的茶餐廳，不過有打響知名度，並且口碑很好，來用餐、外帶的客人基本都會跟老闆攀談幾句。港式料理正宗美味，老闆熱情又健談，看來下次來要排隊了！最後今天安靜一整天的岳岳在吃飽後告訴我說，「鹹派算什麼，以後來內湖就吃何仙姑養生煲仔飯！」，「何仙姑養生煲仔飯」分享給大家~
何仙姑養生煲仔飯
地址: 台北市內湖區東湖路113巷5弄14之1號
電話: 0935-438-438
營業時間: 週二-週日11:00-20:30；週一公休
北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-
歡迎加入分享交流吃吃喝喝的經驗~
加入LINE@-https://page.line.me/wjf3859x
文章標籤