今天載著岳岳來到台北市內湖區，由於小屁孩沒見過世面，於是打算帶他來嚐鮮何謂鹹派。去程途中經過東湖國小，看到這間何仙姑養生煲仔飯，招牌上「正宗」兩個字不由得讓我多看了一眼，停下腳步、拿起手機詢問起Google小姐姐。「何仙姑養生煲仔飯」是一間港式茶餐廳，於今年6月全新開幕，在Google上一致好評。趁著鹹派尚未入手和何仙姑主打的正宗口味，我拉上岳岳徑直往何仙姑養生煲仔飯走去！

踏入何仙姑養生煲仔飯，映入眼簾的是明亮乾淨的用餐環境。餐廳允許狗狗入內，是寵物友善茶餐廳。 座位區後方有提供茶水，其中有一壺釀著梅子(?)，喝起來像是梅子醋，既降火又解渴。在炎熱的天氣中喝一杯，不僅消暑還開胃！

何仙姑養生煲仔飯付款方式只收現金，由於掌門人是香港人，因此有自信能夠特製出正宗口味的港式料理。餐點堅持使用每日新鮮食材，菜單上雖然品項不多，但道道是精品。

🥘砂鍋海鮮粥

海鮮粥使用砂鍋熬煮，砂鍋底下有隔熱竹籃，防止燙傷。粥裡面食材相當豐富，有蝦子、花枝、虱目魚、瘦肉、蛤蠣、皮蛋、青菜...等。由於砂鍋燉煮的特性，海鮮粥可以吃到食材本身的鮮味，同時食材部分精華融入粥裡。粥的狀態偏向於一般港式吃到的那一種，看不到完整米粒，已經煮到化掉了的粥。砂鍋海鮮粥每一口都是鮮香美味，果然用好東西煮粥準沒錯！

港式臘味滑雞煲仔飯雞肉選用去骨雞腿肉，感覺有先醃漬處理過，雞肉上還帶有一點蒜泥。臘味三寶：臘腸、肝腸、臘肉，口味不會過鹹，配飯吃剛剛好。米飯使用長米，用紫砂鍋煮出來的米飯特別香。上層米飯混合醬汁，口感軟硬適中，鹹香的米飯感覺就差一顆溏心蛋了！鍋底的鍋巴脆口，那種脆就像是在吃炸雞脆皮般，卡茲卡茲的，滿滿的鍋巴吃起來很快活。港式臘味滑雞煲仔飯料多實在，食材搭配協調平衡，口味上不會過鹹，是台灣人可以接受的鹹度，好好味啊！

🥘何首烏雞湯

岳粉們應該都知道我愛燉湯，尤其藥燉的就是讚！何首烏雞湯湯裡的燉料很多，雖然我不能一一列舉，但看每一匙撈起來的份量就知道這湯誠意滿滿。 何首烏 屬於補血藥、入肝腎，苦甘微溫，具有良好的抗氧化、抗老化以及清降血脂作用。 雞肉選用大腿肉，充滿彈性。何首烏雞湯入口回甘鮮甜， 明明聞得到濃郁中藥香，喝起來卻沒有中藥的酸澀感。接下來 天氣準備轉涼了，冬令進補來上一碗何首烏雞湯，美味又養生，暖胃、暖身，也暖心！

何仙姑養生煲仔飯無論是在食材挑選上，亦或是烹調器具、烹飪方式的運用上，都堅持天然、健康，養生的原則。看著老闆忙進忙出，生意很不錯。雖然是新開幕的茶餐廳，不過有打響知名度，並且口碑很好，來用餐、外帶的客人基本都會跟老闆攀談幾句。港式料理正宗美味，老闆熱情又健談，看來下次來要排隊了！最後今天安靜一整天的岳岳在吃飽後告訴我說，「鹹派算什麼，以後來內湖就吃何仙姑養生煲仔飯！」，「何仙姑養生煲仔飯」分享給大家~

何仙姑養生煲仔飯

地址: 台北市內湖區東湖路113巷5弄14之1號

電話: 0935-438-438

營業時間: 週二-週日11:00-20:30；週一公休

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