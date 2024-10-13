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(新竹東區美食)林森路上「無名鮮肉湯包攤」--- 中央護城河起點對面旁清晨排隊人氣攤，「鮮肉湯包豆漿攤」。

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SJKen

發表篇數：999篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

無名鮮肉湯包攤
phone-0955707141
place新竹市東區林森路33號
作者本次評價：
3.50
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
1.00
CP值
3.50
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(新竹東區美食)林森路上「鮮肉湯包」(Pork soup dumpling and beanstalk), Hsinchu, Jan 19, 2024.(新竹東區美食)林森路上「鮮肉湯包」(Pork soup dumpling and beanstalk), Hsinchu, Jan 19, 2024.(新竹東區美食)林森路上「鮮肉湯包」(Pork soup dumpling and beanstalk), Hsinchu, Jan 19, 2024.(新竹東區美食)林森路上「鮮肉湯包」(Pork soup dumpling and beanstalk), Hsinchu, Jan 19, 2024.(新竹東區美食)林森路上「鮮肉湯包」(Pork soup dumpling and beanstalk), Hsinchu, Jan 19, 2024. 

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)  

 

距離新竹火車站不遠，過了車站前中華路二段的紅綠燈斑馬線後，順著林森路左側步行約一分鐘，就抵達這家位於東區林森路33號，中央護城河起點對面的排隊人氣攤，沒有店名只高掛「鮮肉湯包」看板的無名鮮肉湯包攤，就位在大樹下，形成天然的遮蔭功能，讓排隊的客人不必擔心艷陽高照。

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無名鮮肉湯包攤攤位有營業的日子，時間從清晨05:30 到10:30，但沒有每天開，有時開有時沒開不一定，感覺是一家人一起胼手胝足辛勤早起拚生意賺錢，彼此之間默契十足，攤商只賣鮮肉湯包與豆漿紅茶，生意卻好到要排隊等候，客人在現場可以看到一位負責蒸鮮肉湯包，三位師父手工製作鮮肉湯包，然後裝盒集中放在一處，看得見餐點如何製作，在食安事件層出不窮的年代，這樣也能讓客人安心些。

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無名鮮肉湯包攤的鮮肉湯包每籠七顆賣NT$60，搭配豆漿與紅茶兩種飲料，一杯都是NT$15，以現在的物價來說，不管是鮮肉湯包還是飲料都十分便宜，這家林森路上「無名鮮肉湯包攤」，可說是物美價廉，所以排隊來買早餐的客人都是一籠兩籠起跳，老闆就將鮮肉湯包從籠內取出裝盒，至於要醬油或辣椒的調醬，店家另備有桌子整齊擺放相關佐料，再由客人依個人口味偏好自行裝袋。今年一月中旬首訪時，買了兩籠鮮肉湯包與兩杯豆漿，一共花了NT$150，週日搭乘客運回台北家中再大快朵頤! 

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首先品嚐的是將盒裝的「鮮肉湯包」(NT$60/一盒7顆)，顆顆湯包不算小，一口咬下軟嫩湯汁飽滿，吃得時候要小心湯汁飛濺，一盒7顆鮮肉湯包吃下來就已有飽足感!

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再搭配享用這杯「豆漿」(NT$15/杯)，換個杯盤盛裝，高級感立馬升了好幾級，一盒湯包加一杯豆漿，早餐一個人只花NT$75 ，就能吃兼具營養與美味，讓人一整個心滿意足!

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喜歡鮮肉湯包與豆漿紅茶的朋友，找一天清晨前進這家位於新竹市東區林森路33號，中央護城河起點對面，大樹下的「無名鮮肉湯包攤」 ，一嚐平價的手作美味!

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無名鮮肉湯包攤
營業地址：300新竹市東區林森路33號(中央護城河對面)
營業時間：有營業時 05:30~ 10: 30(一週營業天數不固定，沒有每天開，有時開有時沒開要碰運氣)
營業電話： 0955 -707- 141

(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

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