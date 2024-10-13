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距離新竹火車站不遠，過了車站前中華路二段的紅綠燈斑馬線後，順著林森路左側步行約一分鐘，就抵達這家位於東區林森路33號，中央護城河起點對面的排隊人氣攤，沒有店名只高掛「鮮肉湯包」看板的無名鮮肉湯包攤，就位在大樹下，形成天然的遮蔭功能，讓排隊的客人不必擔心艷陽高照。



無名鮮肉湯包攤攤位有營業的日子，時間從清晨05:30 到10:30，但沒有每天開，有時開有時沒開不一定，感覺是一家人一起胼手胝足辛勤早起拚生意賺錢，彼此之間默契十足，攤商只賣鮮肉湯包與豆漿紅茶，生意卻好到要排隊等候，客人在現場可以看到一位負責蒸鮮肉湯包，三位師父手工製作鮮肉湯包，然後裝盒集中放在一處，看得見餐點如何製作，在食安事件層出不窮的年代，這樣也能讓客人安心些。

無名鮮肉湯包攤的鮮肉湯包每籠七顆賣NT$60，搭配豆漿與紅茶兩種飲料，一杯都是NT$15，以現在的物價來說，不管是鮮肉湯包還是飲料都十分便宜，這家林森路上「無名鮮肉湯包攤」，可說是物美價廉，所以排隊來買早餐的客人都是一籠兩籠起跳，老闆就將鮮肉湯包從籠內取出裝盒，至於要醬油或辣椒的調醬，店家另備有桌子整齊擺放相關佐料，再由客人依個人口味偏好自行裝袋。今年一月中旬首訪時，買了兩籠鮮肉湯包與兩杯豆漿，一共花了NT$150，週日搭乘客運回台北家中再大快朵頤!

首先品嚐的是將盒裝的「鮮肉湯包」(NT$60/一盒7顆)，顆顆湯包不算小，一口咬下軟嫩湯汁飽滿，吃得時候要小心湯汁飛濺，一盒7顆鮮肉湯包吃下來就已有飽足感!

再搭配享用這杯「豆漿」(NT$15/杯)，換個杯盤盛裝，高級感立馬升了好幾級，一盒湯包加一杯豆漿，早餐一個人只花NT$75 ，就能吃兼具營養與美味，讓人一整個心滿意足!

喜歡鮮肉湯包與豆漿紅茶的朋友，找一天清晨前進這家位於新竹市東區林森路33號，中央護城河起點對面，大樹下的「無名鮮肉湯包攤」 ，一嚐平價的手作美味!

無名鮮肉湯包攤

營業地址：300新竹市東區林森路33號(中央護城河對面)

營業時間：有營業時 05:30~ 10: 30(一週營業天數不固定，沒有每天開，有時開有時沒開要碰運氣)

營業電話： 0955 -707- 141



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