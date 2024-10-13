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距離新竹火車站不遠，位於新竹市東區武昌街63-1號，就在知名四十年老店「榮記客家湯圓」對面的「零下21度c-新竹店」，2019年開業至今，除了新竹市外，在新北市的三重與新莊也有連鎖分店，店家註冊的名稱是「零下21度c」，但直式與橫式的招牌上，都是將真正店名「零下21度」印得小小字擠在上端，然後將廣告主宣傳標語「全世界第二好吃綿綿冰」印得大大的，佔了整個招牌三分之二的面積，讓客人遠遠看到，都是先看到「全世界第二好吃綿綿冰」，而招牌從樓外到騎樓下都看得到，一眼望去十分醒目。



聰明的老闆奉行老二哲學，不自稱世界第一好吃，就少了很多踢館的同行，因為很少客人會去要求店家提出「全世界第二好吃綿綿冰」的說法證明，但路人經過很難不被這樣的招牌勾起好奇心，想去吃吃看，到底有多好吃，敢自稱是「全世界第二好吃綿綿冰」!

店內每天提供手工現做的綿綿冰，綿綿冰的口味包括芋頭、檸檬、花生、牛奶、花豆、紅豆、綠豆、芒果、鳳梨、奇異果、百香果、酸梅與可爾必思，一共有13種，每顆都是NT$15，老闆還發揮創意，針對不同年齡的目標消費群，分成「濃郁系」、「清新系」、「高纖系」與「戀愛系」四種組合，每種組合都有3顆綿綿冰，讓客人自行挑選，喜歡哪一種就選哪一種，現場吃得喜歡的朋友，店家還有提供家庭號可供外帶。

喜歡吃綿綿冰的朋友，趁著秋老虎還在時，不妨找一熱天前進這家位於新竹市東區武昌街63-1號，號稱 全世界第二好吃綿綿冰的「零下21度c-新竹店」平價冰飲店。

零下21度c-新竹店

營業地址：30003新竹市東區武昌街63-1號

營業時間：週二到週日12:10~ 21: 30

營業電話： 0937-037-290

FB粉絲頁 : 零下21度c-新竹店







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