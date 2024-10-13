八月底去泰雅渡假村，回家前經過糯米橋，就下車走走。

阿毅看到這個牌子不知道為什麼一直覺得很好笑，我們還特地走過來拍照。

附近沒有停車場，只好停路邊。

入口處有個地圖，附近的景點、民宿、餐廳鉅細靡遺。

從公路上可以看到下方有座水車，八月看過格友分享，我們也要下去一探究竟。

53520翻譯成愛情密碼就是＂我想我愛你＂，

其實也代表糯米橋長53公尺，寬5公尺，深20米。

這就是糯米橋了，是一座建於民國40年的橋樑，

當時日本為了投入太平洋戰爭，加速徵收台灣物資，

為了運輸北港溪上游仁愛鄉泰雅部落的松柏而建。

建造橋樑所用的石材就取自北港村埔尾段山區，

因為水泥昂貴且缺乏，於是用糯米混合了紅糖、石灰做為黏築石塊的媒介，

打造出這座跨越北港溪的漂亮四孔拱橋。

1987年臺21線省道拓寬完成，有了下游的新橋，

糯米石橋就功成身退，現在則是一座休閒人行橋。

內政部於1994年公告糯米橋為三級古蹟，也是南投縣縣定古蹟。

2004年敏督利颱風被洪水沖毀橋面，現在的橋面是2006年所建。

2009年莫拉克風災又將橋基砂石沖刷殆盡，曾一度封閉。

看著北港溪滾滾泥水，讓人有點怕怕。

前一天下午下過大雨，可是都已經經過一個早上了，

沒想到溪水還是很急，也很混濁。

溪邊有棵松樹蠻美的。

這邊也有些攤販和公廁，走走休息還不錯。

從橋上走過，橋面很結實，兩邊護欄整修得蠻新的。

往西邊望可以看到公路上的新橋。

橋下岸邊有一小區似乎做過加固，溪水看起來很淺很急，

感覺是不適合戲水的溪，兩岸也沒有可以下去的地方。

過了橋，對岸也有人在擺攤，

可以看到販賣國姓的農產品，像是絲瓜、芭樂、咖啡、梅子等。

我們沒走遠，就往回走到水車音樂園區。

這棵樹的枝條像柳樹般垂掛下來，在炎炎夏日之下讓人好想躲進去。

不知是不是垂枝榆、垂榆、龍爪榆，或是垂枝女貞？

國姓鄉北港村因為水力開發得早，水車灌溉系統完整，有水車故鄉之稱。

前面才看過北港溪有力的奔流，終於能體會這裡為什麼會有水車了，

這個水力利用得很好。

水車的前方設立了一組大大小小的鐘。

上次格友分享說沒聽到音樂，不確定是否能運作，

我這次來就是要確認到底會不會有音樂。大家覺得會不會有呢？

解說牌上說是全臺唯一的大型音樂鐘水車，

不知道現在是否還有其他地方也有。

其他地方應該也可以設，不過我猜要維護可能也有些難度。

天氣很熱，我們無法待太久，幸運的是，在這裡的時候剛好接近下午一點，

那我們當然要等等看是否會有音樂。

等不到五分鐘，就有答案了，真的有音樂喔！聽到時超開心的。

我聽到音樂後，趕緊開啟了錄影模式，認真的錄了，

但可能是慌亂，也可能是太陽太大，

回來後我才發現竟然沒有錄到！好崩潰~

我只記得音樂像我在美國聽到的教堂鐘聲，

但旋律並不是熟悉的旋律，是我記不住的旋律。

聽完水車鐘聲音樂，我們就滿意地離開，準備回家。

開車出來見到全家便利商店，我們就來喝杯咖啡、吃霜淇淋。

這家分店正好在公路交會的地方，客人很多，

要停車的時候，阿毅還說又沒座位，我說，有車位就好了。

我們三個哈哈大笑，就下車開心吃喝，然後再一路北返。

今年吃了四次全家的買一送一霜淇淋，口味也全都不同，

這一次吃的是芭樂和木瓜牛奶。

週日下午一點多就上高速公路，沒碰到太多塞車，

順利早早回到家，比南下時真是好太多了。

糯米橋水車河岸咖啡休閒農業區

地址：南投國姓鄉國姓路北港溪糯米石橋南岸