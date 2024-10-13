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糯米橋休閒農業區國姓鄉北港溪糯米石橋與音樂水車

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Big Fish

發表篇數：525篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：南投縣 > 國姓鄉

國姓鄉糯米橋與音樂水車

八月底去泰雅渡假村，回家前經過糯米橋，就下車走走。

阿毅看到這個牌子不知道為什麼一直覺得很好笑，我們還特地走過來拍照。

 

國姓鄉北港溪糯米石橋與音樂水車

附近沒有停車場，只好停路邊。

入口處有個地圖，附近的景點、民宿、餐廳鉅細靡遺。

 

國姓鄉糯米橋與音樂水車

從公路上可以看到下方有座水車，八月看過格友分享，我們也要下去一探究竟。

 

國姓鄉糯米橋與音樂水車

53520翻譯成愛情密碼就是＂我想我愛你＂，

其實也代表糯米橋長53公尺，寬5公尺，深20米。

 

國姓鄉糯米橋與音樂水車

這就是糯米橋了，是一座建於民國40年的橋樑，

當時日本為了投入太平洋戰爭，加速徵收台灣物資，

為了運輸北港溪上游仁愛鄉泰雅部落的松柏而建。

建造橋樑所用的石材就取自北港村埔尾段山區，

因為水泥昂貴且缺乏，於是用糯米混合了紅糖、石灰做為黏築石塊的媒介，

打造出這座跨越北港溪的漂亮四孔拱橋。

1987年臺21線省道拓寬完成，有了下游的新橋，

糯米石橋就功成身退，現在則是一座休閒人行橋。

內政部於1994年公告糯米橋為三級古蹟，也是南投縣縣定古蹟。

2004年敏督利颱風被洪水沖毀橋面，現在的橋面是2006年所建。

2009年莫拉克風災又將橋基砂石沖刷殆盡，曾一度封閉。

 

國姓鄉糯米橋與音樂水車

看著北港溪滾滾泥水，讓人有點怕怕。

前一天下午下過大雨，可是都已經經過一個早上了，

沒想到溪水還是很急，也很混濁。

 

國姓鄉糯米橋與音樂水車

溪邊有棵松樹蠻美的。

這邊也有些攤販和公廁，走走休息還不錯。

 

國姓鄉糯米橋與音樂水車

從橋上走過，橋面很結實，兩邊護欄整修得蠻新的。

 

國姓鄉糯米橋與音樂水車

往西邊望可以看到公路上的新橋。

橋下岸邊有一小區似乎做過加固，溪水看起來很淺很急，

感覺是不適合戲水的溪，兩岸也沒有可以下去的地方。

 

國姓鄉糯米橋與音樂水車

過了橋，對岸也有人在擺攤，

可以看到販賣國姓的農產品，像是絲瓜、芭樂、咖啡、梅子等。

 

國姓鄉糯米橋與音樂水車

我們沒走遠，就往回走到水車音樂園區。

這棵樹的枝條像柳樹般垂掛下來，在炎炎夏日之下讓人好想躲進去。

不知是不是垂枝榆、垂榆、龍爪榆，或是垂枝女貞？

 

國姓鄉糯米橋與音樂水車

國姓鄉北港村因為水力開發得早，水車灌溉系統完整，有水車故鄉之稱。

前面才看過北港溪有力的奔流，終於能體會這裡為什麼會有水車了，

這個水力利用得很好。

 

國姓鄉糯米橋與音樂水車

水車的前方設立了一組大大小小的鐘。

上次格友分享說沒聽到音樂，不確定是否能運作，

我這次來就是要確認到底會不會有音樂。大家覺得會不會有呢？

 

國姓鄉糯米橋與音樂水車

解說牌上說是全臺唯一的大型音樂鐘水車，

不知道現在是否還有其他地方也有。

其他地方應該也可以設，不過我猜要維護可能也有些難度。

天氣很熱，我們無法待太久，幸運的是，在這裡的時候剛好接近下午一點，

那我們當然要等等看是否會有音樂。

等不到五分鐘，就有答案了，真的有音樂喔！聽到時超開心的。

我聽到音樂後，趕緊開啟了錄影模式，認真的錄了，

但可能是慌亂，也可能是太陽太大，

回來後我才發現竟然沒有錄到！好崩潰~

我只記得音樂像我在美國聽到的教堂鐘聲，

但旋律並不是熟悉的旋律，是我記不住的旋律。

聽完水車鐘聲音樂，我們就滿意地離開，準備回家。

 

國姓鄉糯米橋與音樂水車

開車出來見到全家便利商店，我們就來喝杯咖啡、吃霜淇淋。

這家分店正好在公路交會的地方，客人很多，

要停車的時候，阿毅還說又沒座位，我說，有車位就好了。

我們三個哈哈大笑，就下車開心吃喝，然後再一路北返。

今年吃了四次全家的買一送一霜淇淋，口味也全都不同，

這一次吃的是芭樂和木瓜牛奶。

週日下午一點多就上高速公路，沒碰到太多塞車，

順利早早回到家，比南下時真是好太多了。

 

糯米橋水車河岸咖啡休閒農業區

地址：南投國姓鄉國姓路北港溪糯米石橋南岸

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國姓鄉景點 國姓鄉北港溪石橋(糯米橋) 國姓鄉音樂水車 泰雅渡假村 糯米橋 南投縣 縣定古蹟
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