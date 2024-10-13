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台北景觀咖啡廳推薦：象園咖啡，享受山景與寵物友善空間，免費停車超方便

饅頭弟 人氣：20
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饅頭弟

發表篇數：2214篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

象園咖啡 elephant garden(內湖店)
phone02-2792-6080
place台北市內湖區內湖路二段192號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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說到台北內湖的景觀餐廳，象園咖啡馬上浮現在我腦海中

這裡不僅擁有美麗的山景，還是個寵物友善的好去處

不僅如此，店家還貼心提供免費停車場，開車族也不用擔心找不到位子停車喔

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最近象園咖啡推出了幾款全新的餐點，馬上就成為許多食客的心頭好

每一道新品都延續了象園咖啡一貫的高品質水準，無論是視覺還是味覺，都能給人帶來雙重享受

 台北景觀咖啡廳推薦：象園咖啡，享受山景與寵物友善空間，免費停車超方便象園咖啡

 電話：02 2792 6080

 地址：台北市內湖區內湖路二段192

 營業時間：週一至週日: 11:00 - 21:00

 預約inline.app

 粉絲團：點我

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在象園咖啡的新品菜單中，紅楓日式套餐絕對是不可錯過的亮點之一，尤其深受銀髮族的喜愛

當這道料理一上桌，那誘人的鮭魚香氣馬上就抓住了我的注意力

銀鮭魚菲力外皮烤得微酥，魚肉鮮嫩多汁，油脂豐富卻不油膩，搭配上日式風味的醬汁，簡直是色香味俱全

對於長輩們來說，這道烤銀鮭魚菲力日式套餐既符合健康需求，又不失風味，真的是象園咖啡裡的明星菜色

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這炊飯吃起來有著鹹甜適中的絕佳口感，與一般外面常見的炊飯完全不同，每一口都充滿了細緻的風味

更令人佩服的是，這道炊飯背後的製作過程相當費工，難怪一上桌就能感受到它的獨特

炊飯的每一粒米都吸滿了濃郁的湯汁，裡面還加入了銀杏、綜合菇和柴魚

這些食材不僅提升了整體的層次感，還帶來了豐富的口感

最特別的是，他們使用了豬高湯來熬製，讓炊飯更添鮮美，每一口都充滿著滿滿的精華和心意

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日式套餐不僅主菜出色，還配上了6樣精緻配菜，讓整個餐點更豐富、更有層次感

每一道配菜都經過精心挑選與烹製，完美搭配主菜，給人帶來豐富的味覺享受

 蔬菜煲，滿滿的營養與蔬菜香氣，在一口下肚後，感受到的是清爽卻滿足的滋味

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醬燒南瓜則是帶著濃郁的鹹甜口感，南瓜的軟嫩與醬汁的香氣結合，讓人一口接一口停不下來

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季節時蔬更是依據當季新鮮食材，讓你每次來都有不同驚喜，吃得健康又新鮮

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茶碗蒸更是點睛之筆，滑嫩的蛋羹入口即化，裡面還藏著海鮮等驚喜，讓人驚嘆於這道傳統日式料理的細膩做工

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還有不得不提的哈佛南瓜蔬菜湯，湯頭鮮甜，充滿蔬菜的自然甘甜，喝起來溫暖又療癒

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喜歡吃早午餐的冰U們，這次一定要來試試象園咖啡的新上市早午餐系列

這幾款新品真的是必吃、必點的超夯選擇，特別是熟成牛小排早午餐，絕對會讓你食指大動

這款熟成牛小排可不是普通的好吃，牛小排經過精心熟成處理

肉質格外嫩滑多汁，每一口都充滿濃郁的肉香，讓人一吃就上癮

搭配的綜合沙拉新鮮爽脆，讓你在享受牛肉的同時，也能均衡吸收營養

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絕對不能錯過的還有南瓜馬鈴薯泥，綿密的口感帶著南瓜的自然甜味，與香濃的馬鈴薯完美結合，簡直就是美味的升級版配菜

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香蒜長法切片，外脆內軟，每一口都帶著淡淡的蒜香，讓整體風味更加豐富

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象園咖啡的新推出的班尼迪克蛋早午餐也是一款讓人無法抗拒的超人氣新品

如果你喜歡健康又美味的早午餐，那這道班尼迪克蛋早午餐絕對會成為你的心頭好

燻鮭魚鮮嫩多汁，肉質細膩，充滿海洋的鮮甜味道

搭配迪克蛋，一刀切開後，蛋黃慢慢流出，與鮭魚一起吃，口感濃郁又滑順，真的是絕配

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沙拉搭配上油醋醬清爽不油膩，微酸中帶著淡淡的果香，完美平衡了沙拉中蔬菜的鮮甜，讓每一口都充滿清新的滋味

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法式吐司早午餐，德式香腸配上起司嫩蛋真的是讓人無法抗拒的早午餐選擇

這道餐點不僅豐富多層次，還能滿足你對甜鹹口感的雙重需求

吃完後讓你感覺整個早晨都充滿了幸福的滋味

如果你喜歡甜而不膩、柔軟又豐富的早午餐，這款法式吐司早午餐絕對是你的不二選擇

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法式吐司的外層煎得金黃酥脆，內裡卻保持著軟嫩的口感，再搭配上濃郁的德腸和起司嫩蛋，整體味道豐富又平衡

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德腸它的多汁口感與淡淡的煙燻味道結合，為整體餐點增添了豐富的層次感

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起司嫩蛋則滑嫩軟綿，入口即化，與法式吐司的甜味形成完美的對比，每一口都是味覺的享受

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優格盅裡面有豐富的堅果，清新酸甜的口感，讓你在享受美食的同時也能顧及健康

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在享受完美味的早午餐後，怎麼能錯過象園咖啡的小象鬆餅呢

我點的是巧克力香緹小象，這道甜點絕對是甜食愛好者的天堂

店家使用的是從法國進口的高品質麵粉，讓鬆餅的口感格外香醇綿鬆，吃上一口，彷彿在嘴裡融化，讓人回味無窮

搭配上濃郁的巧克力香緹，每一口都能感受到香濃的巧克力風味，令人心情愉悅

還有那球香草冰淇淋，綿密的冰淇淋與鬆餅的搭配，讓口感更加豐富，甜而不膩，完美的解膩選擇

這樣的組合簡直是螞蟻人的最愛，既滿足了對甜點的渴望，又能享受到鬆餅的柔軟口感

無論是午后輕食還是用餐結尾，這道巧克力香緹小象都絕對能讓你心滿意足

下次來象園咖啡，記得把這道甜點納入你的點餐清單中，保證不會失望

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怎麼能少了飲品的搭配呢，我點了象式漂浮冰咖啡，這可是象園咖啡的招牌飲品之一

這款冰咖啡的特色在於它的層次感，搭配了香濃的咖啡與清涼的冰淇淋，讓每一口都充滿了驚喜

當你吸入第一口時，濃郁的咖啡香氣瞬間充斥整個味蕾，隨之而來的是冰淇淋的柔滑，甜蜜的滋味讓人心情愉悅

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我個人超愛象園咖啡的環境，用餐空間不僅寬敞舒適，還有超明亮的自然採光，讓整個餐廳充滿了活力與温暖

陽光透過大窗戶灑落在每個角落，搭配著美味的餐點，真的讓人心情愉悅

而且象園咖啡還是一家寵物友善餐廳，你可以帶著你的毛孩一起來享受美好的一餐，讓它們也感受到這份歡樂

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店裡擺滿了小象的裝飾，真的超可愛的

每一隻小象都充滿了童趣與活力，讓整個空間充滿了歡樂的氛圍

這些可愛的裝飾品不僅增添了視覺的趣味性，還讓每位客人在用餐時都能感受到一份童心與快樂

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象園咖啡還設有戶外座位區，讓你可以一邊用餐，一邊賞美景，這真的是太棒了

坐在戶外，微風吹拂，陽光灑在身上，讓人感覺無比愉悅

周圍的環境也讓你感受到自然的氣息，無論是和朋友聚會，還是獨自靜靜享受，這裡都提供了完美的氛圍

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來到象園咖啡，門口的小象也是到此一遊必拍的場景之一

這幾隻可愛的小象造型獨特，成為了很多客人的拍照焦點台北景觀咖啡廳推薦：象園咖啡，享受山景與寵物友善空間，免費停車超方便

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象園咖啡還貼心地提供免費停車場，這對於開車前來的朋友們來說真的超方便

在繁忙的台北市，能找到這樣一個有停車位的餐廳，真的是讓人感到相當輕鬆

不用擔心找不到停車位，讓你能夠安心地享受美食和環境，完全不用匆忙

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象園咖啡的用餐環境絕對是值得推薦的！無論是想享用美味的餐點，還是想與朋友共度美好時光

這裡都能提供一個完美的氛圍，讓每位客人都感受到無與倫比的用餐體驗

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