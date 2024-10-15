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【食記】中和平價日式拉麵何家拉麵中和新生店，能無限續麵還有台式甜品吃到飽可點

hy 人氣：24
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hy

發表篇數：74篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：

何家拉麵中和新生店
place新北市中和區新生街223號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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想找中和工業區遠東世紀廣場附近平價日式拉麵用餐的大大看過來，自己不久前騎車到積穗國小附近訪友途中，就看到這次要分享的何家拉麵中和新生店，當下是看到店門口布條寫著甜品吃到飽，還有能無限續麵，所以後來跟朋友要吃午餐時，就決定來這裡用餐。而實際到了這間剛開幕，並且消費可積點換拉麵的中和平價拉麵店，也知道店裡只賣雞白豚骨拉麵跟地獄豚骨拉麵這兩款平價拉麵，加上便宜加點的甜品吃到飽，吃起來覺得相當划算呢！

中和平價日式拉麵推薦

 

目前有三家分店的何家拉麵，這次來用餐的中和新生店剛開不久，店面位置是在中和新生街上，附近就有新北市重要道路台64線，同時離自己有陣子常去的中和工業區遠東世紀廣場也不遠。

何家拉麵中和新生店

 

當天會跟朋友來這間中和平價日式拉麵吃午餐，就是騎車過程中看到店門口布條寫著甜品吃到飽，還有能無限續麵，而日式拉麵跟台式甜品組合也蠻少見的，就想說可以來嚐鮮一下。

中和平價拉麵推薦

 

何家拉麵中和新生店在門口有擺放自助點餐機，所以不管是內用或外帶，就是透過點餐機點餐、付款，然後入內用餐或取餐。

中和工業區平價拉麵店推薦

 

從自助點餐機螢幕顯示的資訊，可以知道何家拉麵中和新生店只賣雞白豚骨拉麵跟地獄豚骨拉麵這兩款平價拉麵，作法也可以選擇，並且可以加點甜品吃到飽，如果有加入會員，還可以積點（100元1點），目前只要滿15點，就能免費換一碗拉麵哦！

何家拉麵中和新生店菜單

 

點完餐進到何家拉麵中和新生店內，看到裡面擺設就是簡單、乾淨，然後能讓30多位客人同時用餐。

何家拉麵中和新生店用餐區

 

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