華山文創園區是一個充滿創意與文化的地方，無論是藝術展覽手作市集，還是精緻的餐飲都能讓人感受到濃厚的文創氛圍。

這次來在逛展覽遊玩，聽到許多朋友提到「一碗來TaiwanMama」，這家餐廳的評價相當不錯，所以就看完展覽來順道用餐那就一起跟我享用美食吧！

逛累了走進「一碗來TaiwanMama」，像是踏入了一個綠意盎然的玻璃屋，這裡的環境讓人感到放鬆，玻璃窗外是繁茂的植栽，營造出自然清新的氛圍，讓我彷彿置身於大自然之中。

店內設計融合了現代與懷舊的元素，簡約而不失溫馨大面積的玻璃窗讓自然光灑進來，照亮每個角落，配合著綠色植物讓整個空間更顯舒適。

對於我這個吃貨來說，除了用餐環境餐點的好吃與否是最重要的，那就看看我點了些…

紅燒美福牛肉飯附上湯、小菜、換飲料可折抵$30

牛肉浸透了濃郁的燒汁，肉質軟嫩彷彿在口中瞬間融化，每一口都散發出醇厚的香氣叉起一口，細膩的肉香與米飯交織，令人不禁感受到一種無法言喻的幸福爆好吃。

辣油小黃瓜是開胃菜中的亮點，讓人眼前一亮，清脆口感微微的酸辣，瞬間喚醒沉睡的味蕾，辣油的香氣伴隨著一絲酸意，每一口都帶來活潑的滋味，讓我忍不住一口接一口好想再來一份好好吃。

湯品絲毫不遜色清爽又好喝。

懷舊沙茶乾麵，麵條口感滑順彈牙淡然的沙茶醬香氣微微撲鼻而來，口味相對清淡適合喜歡輕盈口感的人。

對我來說，味道稍嫌淡了些，但肉片不僅超多還有厚度，讓這碗麵豐富感大增。

仙草茶口感清爽，帶有淡淡的草香微微的甜味還不錯而四季蔗青茶香與甘蔗香氣完全柔和融入口感自然甘甜茶色澤清澈，喝上一口格外清新解渴。

水果百匯托斯卡尼厚片生吐司，最後的甜點讓我滿意至極新鮮水果鋪滿微微酥脆內裡卻是柔軟細緻的厚片上，淋上蜜糖那個甜蜜指數爆掉。

香蕉、藍莓及蘋果不同的甜味融合一起，為整頓餐點畫上完美的句號這道甜品讓我不禁想再點一份難以抗拒的誘惑呀！

在這裡用餐我感受到的不僅僅是味蕾的滿足，更是情感的共鳴，每個餐點都讓我想起媽媽在廚房忙碌的身影，令人倍感溫暖大家若來看展覽逛市集也可以試試這家唷！

📍 店家資訊：

➡️店名：「一碗來TaiwanMama」

🏠台北市中正區八德路一段1號中4D

🕚營業時間：11:00~21:00，

☎️：02 3322 4949