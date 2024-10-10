這幾年強生在中科工作，看著這片地區從田地階段變成商業大樓林立、廠房一直蓋起來。除了在這裡工作，在這區生活和吃東西更是變成每天都得面對的課題。這家『小烹大菜』就在玉門路上，開車快速經過還不太會發現，爬文後發現小烹大菜、辛事以及台中知名的大股熟成燒肉和知肉燒肉都是同一個集團，我們這兩家燒肉也都有吃過，也特別喜歡大股的菜色，推薦許多朋友去吃他們也都覺得很讃，相信小烹大菜的菜色也不會讓我們失望的啦



小烹大菜的地點比較隱密一些，入口要從辛事冒菜料理旁的長廊走進去哦～真的是有夠低調！如果開車來的話可以停在World Gym東海店對面的收費停車場，走過來2分鐘很方便。



小烹大菜

地址：台中市西屯區玉門路31號

電話：04 2463 8182

營業時間：12:15-14:00 ; 17:45-21:00 ; 週二公休

線上訂位：https://pse.is/6ghprd

FB：https://pse.is/6ghpwv



看到這個長長的走廊直接走進去就好不用懷疑！



小烹大菜│店內環境

因為是預約制，這裡過路客就比較sorry啦！打開門後還有一個小長廊，請繼續走



走到店內還發現有棵室內植栽樹木，整個很意境風耶。



服務生確認好人數就帶我們入座，因採全預約制，店內座位數不算很多，想吃的話真的要提早預約啦～



基本的座位區都是四到六人為主，且預約制的空間其實不需要太多，掌控好訂位人數還有時間，可以按部就班的出菜給客人，吃起來是還蠻舒服的步調





看到半開放式的廚房，還有種法式餐廳的感覺？沒錯他們就是一道一道上菜，雖然是中式料理，但卻用法餐的上菜方式呈現，非常少見哦



桌子旁邊抽屜有衛生紙、紙巾、牙籤，還有呼叫按鈕



很少看到中菜的出餐窗口做的如此精緻呀，果然帶有一點西餐的味道



餐盤餐具和光線都讓我們很喜歡



服務生有詢問是否要氣泡水，直接說好就好！



小烹大菜│套餐選擇

餐廳目前只提供兩種套餐，一個匠心全席488元；上品全席788元，另外前菜和主餐還有+388升級的選項（10%服務費另計）。不管是哪個套餐，一律都是8道菜色，我們吃完都有感覺到飽，不會超量但是剛剛好，非常舒服



店內也有提供兩個系列的飲品：含醇之飲是有酒精的（共三杯）288元；非醇之歌是無酒精的（也是三杯）188元。建議第一次來可以選一種品嚐，我們是有酒精、無酒精都有點。左邊菊花柑橘微氣泡飲、右邊檸檬蜜桃微氣泡酒，都是比較清爽的感覺。



小烹大菜│上品全席套餐

南海海參

選用中國南海的海參，肉質著實有種柔軟中又彈牙的口感，除了有豐富的膠原蛋白。重點是裡面還有海燕窩，再搭配新鮮的南瓜絲還有冬瓜絲，在夏末初秋時間還真的蠻解暑的



南美海大蝦五香腐皮捲

來自福州漳州的料理，特別的是蝦肉裡面還混合了新鮮豬肉， 再用腐皮卷包住之後下去現炸，炸至黃金酥脆後，再用十麻五香粉提味，再用羅勒醬還有酸甜的馬鈴薯醬，鹹鹹酸酸的非常好吃耶



有蝦肉還有豬肉的混合，真的很特別耶！每一口都會覺得怎麼那麼快吃完XD



瑤柱茶樹菇烏雞湯

瑤柱絲外加茶樹菇，搭配台灣的烏骨雞。這道現場冲下高湯的湯品，喝起來有一種淡淡的中藥清香整體很清爽，隱約還有一種肉骨茶的風味耶～



經典燒白佐東海鮮鮑魚

用肉質肥美的豬五花還有梅干菜作為基底，再搭配鮮美的鮑魚，結合了四川、重慶的重口味風味，一看就是超下飯的菜色呀！白色的是馬鈴薯絲，本來以為是筍絲，真的太厲害啦



經典的“爌肉”吃起來真是舒服呀，至少強生是這麼認為XD 份量不用大，有就好了。非常香，真的很想直接扒完飯



重點是！還有一顆鮑魚竟隱藏在豬五花的下面，鮑魚肉質鮮美而且口感好彈牙～



三蔥炒爪哇石斑海蝦

來自爪哇海域的石斑，搭配南美的海蝦，結合青蔥還有洋蔥、紅蔥頭。原本以為綠色的是嗆辣的哇沙米，結果是洋蔥青豆醬，完全是讓整體味道轉換為比較清淡的調味劑耶！



新鮮的海蝦還有石斑魚是主角，雖然說是主菜，但是整體吃起來完全不會油膩，醬炒的風味非常的香，吃完還有一種欲罷不能的感覺，CP好高的一道主餐



紐西蘭青口味雞味飯

主食不是單純的白米飯，而是用雞湯還有雞油的香氣，完美的融入米飯當中，還結合了黑米和糯小米，增添不同層次的米飯口感。最上面還有來自紐西蘭的青口貽貝，沒有腥味超新鮮。旁邊是三種配菜，南瓜/青木瓜/冬瓜，整體酸甜口感，可以平衡一下剛吃的比較重口味的主菜色



記得剛提到的飲品嗎？這是在吃到一半的中間飲品，主要是清除嘴巴內的口氣。左邊是檸檬焙茶特調、右邊是紅茶蘋果酒，口味都調的挺剛好的！



小烹大菜│匠心全席套餐

韓國鮮蠔肉佐德國魚子醬

韓國來的生蠔真是新鮮好吃，碗內還有德國魚子醬+青木瓜絲+豆腐絲，最下面則是味增酸甜醬。很好吃也很開胃的一道前菜。順帶一提最上面還有羅勒醬，吃起來還有淡淡香草氣味



渤海海鮮檳榔芋頭球

這個菜色裡面有魷魚和干貝，混合青蔥、洋蔥、生薑下去製作，最後再搭配芋泥包成球下去酥炸，達到外酥內軟的口感。另外淋上微辣感的番椒醬，再佐以酥脆的馬鈴薯絲，呈現方式整個很用心欵



打開後其實還蠻讓人驚艷，紮實飽滿呀！芋泥的香氣搭配魷魚和干貝二種海味，入口後覺得十分搭配沒有違和感，三兩下就直接解決！



花膠泰國椰肉燉土雞

這道湯品喝起來很溫潤且濃郁，使用雞腿部位肉質Q彈，雞湯內還吃得到椰肉非常特別，更別說花膠本身也是偏昂貴的食材，可以在488的套餐內吃到，所屬難得呀～高湯內蘊育的自然新鮮的口味不在話下



蒸烤馬舌蝶魚

馬舌蝶魚本身就在海底下1-2千公尺生活，要捕捉就不容易，更顯得用料沒在隨便！這道經過主廚蒸烤兩道不同工法，完美呈現魚肉的新鮮多汁的部位。外皮稍微有點微酥口感超棒。用南美對蝦打成的蝦泥醬，帶來豐富的海味。另外還有青芒果醬（左下黃色部份）讓整體風味有種酸甜的口味



東海鮑魚XO醬風味飯

這道飯裡面有鮑魚還有主廚精心特調的XO醬，醬料部份已經完美滲透到每一粒米飯當中但不會太搶味，米飯煮的非常恰當，粒粒分明不會軟爛在一起。只是私心覺得太小碗好想多吃一點啊😋



爆炒澳洲和牛

這道選用來自澳洲和牛的小菲力部份，肉質真的超軟嫩，而且帶一種醬炒的香氣整體很下飯哦！也可搭配洋蔥以及一旁黃色的玉米穀物醬料一起吃，也蠻特別的～



和牛部份還是需要來張特寫，切成條狀主要讓客人好入口



如果想為餐點加點辣度，還可以搭配主廚特製的辣椒醬一起享用哦！



餐後的飲品是花釀洛神特調&熱帶水果柑橘酒，右邊這杯是酸酸甜甜的熱帶風味，酒感比較低！餐後喝完也不會有暈眩感～



小烹大菜│升級菜色+388

升級388元，還可以另外享用閔風薑母雞，還有麻香干鍋牛舌/伊比利豬（二選一）。薑母鴨大家吃過但雞肉版本還是第一次吃到，有著紫色還有白色洋蔥作為搭配，薑母雞肉質部份用的是腿肉，咬下後真的有薑母鴨的口味，但伴隨腿肉新鮮嫩多汁的fu



來自四川的調味，牛舌吃起來除了麻辣感還帶有一點嗆味。如果是多人來用餐，建議就是把388花下去，有著薑母雞還有麻辣牛舌可以吃，覺得很划算😉



哦對了，麻辣牛舌這道上菜時還會噴入些許白蘭地讓酒味做點調劑，中菜這樣呈現真的超特別



牛舌本人在這，必須說麻辣的程度蠻高，如果不太吃辣的話請斟酌哦～



好的，吃完告一段落後，接著就是來到甜品的時候。788元的是碧螺春燉奶（左上和右上）； 488元的是右下角銀耳焙茶堅果飲。而且竟然還有隱藏版甜點就是左下角的桂花雪花凍/地瓜糯米糕/鐵觀音炸饅頭。甜點其實還蠻讓人驚艷，燉奶的奶香濃厚吃起來很暖胃，一旁的熱茶也可以直接加入一起食用哦！銀耳有著堅果香氣吃起來比較濃稠，連隱藏版甜點也沒有給的很隨便，畢竟一般中菜甜品不都是上個紅豆湯還是水果而已嗎😅，在小烹大菜真的是把套餐當作法式料理呈現，認真覺得非常難得。



小烹大菜│菜單食材

菜單部份覺得食材介紹非常詳細，就怕客人不知道自己在吃的是什麼。淺顯易懂又帶著典故，邊吃可以邊享受中菜看似常卻又可變化多端的處理真的很美賣👏





以上就是在這吃飯的食記，認真覺得他們的菜色有特色而且根本不貴，488和788可以吃到精緻呈現的8道菜色我們是覺得蠻值得的！但如果抱著想吃粗飽的期待可能就不適合哦，有來東海/中科附近走跳想吃個特別的中菜料理，別忘了要帶爸媽和親朋好友來小烹大菜享用以法餐手法呈現的中式美食啦



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小烹大菜│店家資訊

小烹大菜

地址：台中市西屯區玉門路31號

電話：04 2463 8182

營業時間：12:15-14:00 ; 17:45-21:00 ; 週二公休

線上訂位：https://pse.is/6ghprd

FB：https://pse.is/6ghpwv



<本文為小烹大菜邀約試吃，內容均為真實感受>

