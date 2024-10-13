在假日收尾的一天家人說想來去吃口袋名單的星馬料理餐廳 星嫵蔬 ，

它位於忠孝敦化捷運站旁明曜百貨公司後方，搭個捷運走一小段就到了。

店名 星嫵蔬 十分特別，上官方查看有特別說明店名的由來👇👇👇

「星嫵蔬」三個字蘊含著深刻的情感和故事。餐廳名稱的意義源自主理人對父親的愛與思念。

剛出社會之際，愛上了烹飪的魔力。當時父親希望可以一起開一家餐廳，但因諸多因素，當時拒絕了父親的提議。

年少出社會時，主理人愛上了烹飪的魔力。當時父親提議共同開設一家餐廳，然而，因諸多原因，拒絕了父親的提議。

經過十多年前，主理人因為升國中的女兒主動轉素，開始學習蔬食料理，並研發出上百道食譜料理以及製作新鮮的手作天貝，在2023年5月終於有了實現夢想的機會。

「星嫵蔬」中的「星」，正是來自主理人父親的名字「星武」。每當思念父親，情感湧上心頭，即使他已逝數年，依然感受到他的支持和鼓勵。

同時「星」也代表了「星馬」風味的料理，茹素多年的主理人，因未能品味到喜愛的星馬料理，便與團隊共同鑽研星馬料理，並添加多樣的蔬菜與蛋白質。

而「嫵」字則表達對父親無盡的思念。它由一個「女」字和一個「無」字組成，象徵女兒對父親的深深思念和感激之情。

門口有menu可供翻閱。

店內感覺乾淨明亮~

我們座位位於B1，樓梯轉角處展示了很多貓頭鷹收藏品。

樓下的角落工作桌上也擺放一些貓頭鷹收藏，可見主人對貓頭鷹十分熱愛~

樓下的餐飲空間底端有投影布幕，可預約場地開會使用。

沙發旁有插座可使用。

餐飲MENU有前十名人氣推薦款，料理也有圖片可參考，飲品部分有咖啡、茶、氣泡飲、乳酸飲、無咖啡因飲品&馬來西亞特色飲品還有酒。

這一道是 肉骨茶藥膳湯麵(全素) ，使用手工拉麵的藥膳湯麵品嚐起來藥膳味不會很重，豆干吸汁入味不會硬。

飲料我們選擇先送上來，這杯是 芭樂美式(I) ，上方放的是烤過的鳳梨乾，品嚐起來我自己覺得芭樂風味沒那麼明顯。

這道是馬來特色炒麵 MAMAK檔馬來麵(小辣) ，吃之前先擠上檸檬汁，品嚐起來不會過鹹酸甜明顯Q彈的麵條搭配上些許豆芽菜的脆，烤蔬菜新鮮好吃、南瓜軟甜，

雞排部分咬下去那霎那彷彿在吃內嫩外酥的雞排(✪ω✪)，實際上裡面是杏鮑菇，是道開胃好食的料理，我們大家都喜歡。

這一道是藜麥燉飯選項裡面的 巴生肉骨茶燉飯(全素) ，盤款很好看，上面的炸金針香酥好食，我們家媽媽說炸金針的擺盤像極了珊瑚(❛◡❛✿)

料理也有搭配烤蔬菜，肉骨茶燉飯使用紅藜麥品嚐起來味道適中，軟度適中的燉飯搭配碎油條口感中帶點微酥也很好吃。

飯量的比例對我們家媽媽來說十分剛好，是可以完全吃光的份量~

這杯 肉桂蘋果拿鐵(I/H) ，上方那一片是蘋果果乾，肉桂香氣淡淡的，喜歡重肉桂味的可能會希望再濃一點~

這道是小吃系列裡的 馬來沙嗲派對(微辣)(全素)(含花生、碎堅果) ，肉串是植物肉，沙嗲醬上方是碎堅果、花生，旁邊有幾塊炸豆腐&黃瓜、鳳梨，上方還撒上幾朵可愛小花兒點綴；略帶嚼勁的肉串直接沾裹沙嗲醬品嚐，十分推薦肉串與小黃瓜或是鳳梨一起入口搭配吃，會覺得很棒!

甜點部分我們點了2款，下面是 斑斕葉馬六甲烤布蕾(全素) ，

品嚐起來斑斕葉香氣明顯不過甜，

擺盤的部分是吐司奶油酥條，搭配旁邊的藍莓一起品嚐不錯~

第二道甜點是 馬來炸香蕉(全素)(碎堅果) ，

使用芭蕉製作的炸香蕉搭配外層烤焦糖，品嚐起來外酥內軟，甜度適中~

結帳時再度發現的貓頭鷹藏品，(∗ ˊωˋ ∗)~

商品部分店家有販售原味&印度咖哩香鬆，都是純素的，可買回家配飯或料理使用搭配。

這幾道下來我們都覺得蠻好吃的，會想再回訪品嚐(❛◡❛✿)

餐飲資訊👇👇👇

星嫵蔬 創意料理

地址:106台北市大安區敦化南路一段233巷62號1樓 (忠孝敦化 3號出口)

電話:02-8773-8861

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