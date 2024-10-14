前言

從台北回嘉義來看看阿嬤，也讓老人家開心一下 ~

既然大老遠的回到嘉義，就想找個小景點來逛逛，所以「觀光工廠」算是個好選擇吧 😆

於是就臨時選了「白人牙膏觀光工廠」，想說是來看看「牙膏的製作」，結果沒看到牙膏製作過程 😂

但意外地來到了歷史文化景點「將軍府」，而這整座「將軍府」可是從中國大陸搬過來的呢 ❗❗

一、白人牙膏觀光工廠大門

有模有樣的工廠外觀，很難想像裏頭藏了一座古蹟建築 😐

二、 十八層地獄

順著導覽路線走，第一關居然不是「將軍府」，而是「十八層地獄」😱

還沒去彰化的「南天宮十八層地獄」，就先遇上了「白人牙膏觀光工廠十八層地獄」...

入口是由「牛頭馬面」把關呢 😶

害怕者趕緊利用目錄，將畫面跳過「十八層地獄」😇

如果有看過「與神同行」，因該會對接下來看到的十八層地獄管理者「十殿閻君」不陌生吧 ~

第一殿「秦廣王」掌管第一層地獄，負責審理生前的善業與惡業。

若善業大於惡業，發配第十殿繼續輪迴 。

若惡業大於善業，依其罪刑發至各殿繼續審理 。

第二殿「楚江王」掌管第二、三層地獄。

若生前為官職，卻濫用職權，欺負百姓者，在第二層地獄接受「虎頭斬」之刑😱

若生前詐騙財物害人自殺者，在第三層地獄接受「剖肚抽腸」之刑 😵

第三殿「宋帝王」掌管第四、五層地獄。

若生前強姦婦女者，在第四層地獄接受「炮烙」之刑 😱

若生前強盜詐騙他人者，在第五層地獄接受「石磨」之刑 🙈

第四殿「五官王」掌管第六、七層地獄。

若生前使用不當手段，害人家破人亡者，在第六層地獄接受「蛇咬」之刑 😵

若生前使用仙人跳詐騙財物者，在第七層地獄接受「石錐穿心」之刑 🙈

第五殿來到大家最熟悉的「閻羅王」，祂掌管第八、九層地獄。

若生前顛倒是非者，在第八層地獄接受「拔舌穿腮」之刑 😱

若生前不務正業者，在第九層地獄接受「劍山穿身」之刑 🙈

第六殿「卞成王」掌管第十一、十二五層地獄。

若生前賭博販毒者，在第十一層地獄接受「切腹」之刑 😱

若生前不孝者，在第十二層地獄接受「巨石壓身」之刑 🙈

第七殿「泰山王」掌管第十三、十四層地獄。

若生前製作假藥者，在第十三層地獄接受「下油鍋」之刑 😱

若生前作偽證者，在第十四層地獄接受「囚籠」之刑 🙈

第八殿「都市王」掌管第十五、十六層地獄。

若生前忤逆父母者，在第十五層地獄接受「挖心」之刑 😱

若生前殺人者，在第十六層地獄接受「大鉅」之刑 🙈

第九殿「平等王」掌管第十七、十八層地獄。

若生前強盜殺人者，在第十七層地獄接受「斬四肢」之刑 😱

若生前販賣人口者，在第十八層地獄接受「刮臉」之刑 🙈

第十殿「轉輪王」，負責審理靈魂的六道輪迴。

結束審判的靈魂，都會來到這裡，重新進入六道輪迴。

「轉輪王」一旁就是「夢婆」 。

三、 兵馬俑

終於結束了，可怕的「十八層地獄」👍👍👍

突然進入了歷史文化區 😂

這些因該都是「兵馬俑」的復刻品吧 ~

確實每個人的臉都不太一樣呢 😏

四、白人號戰車

莫名地出現現代產物 😂

有模有樣的白人牙膏「坦克車」👍

五、洞房花燭夜

「將軍府」的床，跟古裝劇裡的一樣呢 ~

居然還模擬「洞房花燭夜」😆

六、古代店鋪

莫名地進入了商店街 😂

古代「銅器店」，有賣門環 、茶壺 ~

「茶莊舖」跟現在一樣賣茶葉 ~

「藥材舖」也是跟現在一樣繼續賣中藥 ~

「布匹店」還是繼續賣布，不過現代人沒有自己做衣服，很少人會去「布店」了吧 ~

「當舖」一樣也是沒有改變 ~

七、將軍府

逛了這麼多東西，終於真的進入「將軍府」了 😅

看來這位將軍，是個清正廉明的人，而且擁有兩個坐轎呢 😆

右側牆上，掛著清朝的前四位皇帝。

左側牆上，則是掛著清朝的後四位皇帝。

清朝一共 12 位皇帝，少了 4 位 😕

繼續順著導覽路線走，看到了將軍府主人「德桓將軍」畫像，畫像下方還放著將軍的配劍 😎

進入將軍府「灶房」，就是我們現在說的廚房 ~

「將軍府」也是要燒材、打水，才能獲得一頓飽飯 ~

「將軍府」的菜色超級豐富，大漠都想吃吃看了 😆

離開廚房，來到了一個小小的書房 😕

還放了古代的馬桶 😮

再來就到了「將軍府大廳」的後方 ~

好氣派的「紫氣東來」😎

這裡的椅子也很氣派，因該是會面重要客人的地方吧 😕

「將軍府大廳」缺少的 4 位皇帝可以在這裡找到 👍

最有名的「乾隆」、「雍正」 ~

後聽在往一旁走，就到了將軍的房間啦 ~

這裡也是有馬桶 😆

將軍的房間，通往書房 ~

當將軍也是要讀書的 😃

看起來就是文人的書房，這樣感覺不像將軍阿 😂

再來就是小小的客廳 ~

看起來日常的拜訪都會這裡會可，不會太壓迫 ~

逛完了「將軍府」，展開的文物之旅 ~

雖然是仿製品，但不影響大漠的心情 😊

文物還是好好保存，只要仿的夠像，也是可以令人接受的 😆

「將軍府」的由來 ~

到底是誰，展示品也拿來坐 😠

都被貼上醜醜的警示標語了 😡

八、「歷史」及「文物」

再來就要上到二樓，所以接下來就不是「將軍府」了 ~

歷史課本上的歷代君王 😂

比歷史課本上詳細太多了啦 ~

好多不認識的君王 😂

羅列了「三皇五帝」、「夏商周 」、「春秋戰國」、「宋明元清」到「民國」通通都有 ~

「商朝」歷代君王 ~

「漢朝」歷代君王 ~

「唐朝」歷代君王 ~

「宋朝」歷代君王 ~

「元朝」歷代君王 ~

「明朝」歷代君王 ~

「清朝」歷代君王 ~

古代的「戰車」 ~

「玉篇」是南梁顧野王所撰的一部「聲韻學」方面的字書，共30卷。

共有 542 部首，收字 12,158 個，每個字給出反切注音與釋義，少數有注釋。(來自維基)

二樓有兩的區塊，走過正對「將軍府大廳」的空橋，可到達另一側 ~

這裡拍攝「將軍府大廳」超讚 👍

這裡羅列歷史上重要的名人，經典的有「孔子」、「孟子」~

還有「諸葛亮 」、「李鴻章」等等 ~

還有「台灣早期的街景」照片 ~

「基隆火車站」和「宜蘭火車站」 🚂

「台北火車站」和「台北西門圓環」 🚂

「新竹火車站」和「桃園火車站」 🚂

「台中街景」和「苗栗火車站」 🚂

「嘉義東市場」和「台中火車站」 🚂

「嘉義中山路街景」📷

「台南火車站」和「嘉義火車站」 🚂

「屏東火車站」和「高雄火車站」 🚂

「花蓮火車站」和「台東火車站」 🚂

大漠以前也在外公家，看過同款的腳踏車 😁

地圖

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