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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 愛你鴨 | 煙燻、冰滷、麻辣 三種口味任選 | 鴨舌、鴨胗、豬耳朵、鴨翅、煙燻半鴨、霸王土雞爪等多種你喜歡的撕咬部位； 手刀下單，還在等什麼…

愛你鴨 | 煙燻、冰滷、麻辣 三種口味任選 | 鴨舌、鴨胗、豬耳朵、鴨翅、煙燻半鴨、霸王土雞爪等多種你喜歡的撕咬部位； 手刀下單，還在等什麼!?

新竹林依晨 人氣：38
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窩客好文

新竹林依晨

發表篇數：132篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

大吃一斤泰國蝦快炒
phone0910-542237
place台北市中山區長安東路一段91巷23弄75號5樓
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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愛你鴨，源於台北已有兩間實體門市熱炒店的新品牌，於2024/6月成立；口味已經有相當多粉絲支持，透過網路可以把美味更推廣到各地!!

愛你鴨 | 煙燻、冰滷、麻辣 三種口味任選 | 鴨舌、鴨胗、

我這次採購了《煙燻爆漿鴨翅》、《麻辣冰滷鴨舌》兩種滷味；相當推薦給大家!!

愛你鴨 | 煙燻、冰滷、麻辣 三種口味任選 | 鴨舌、鴨胗、

愛你鴨產品沒有放味精、色素，且經過SGS檢驗合格，使用的真空袋有通過ISO9001與HACCP認證，也有投保食品安全險，各地朋友均可以安心食用；冷凍宅配到家還有附贈手扒雞手套，方便你啃咬使用!! 醬料也有給胡椒鹽與香辣辣椒粉，讓重口味的朋友，品嘗更有好滋味!!

愛你鴨 | 煙燻、冰滷、麻辣 三種口味任選 | 鴨舌、鴨胗、

鴨翅口味，我特別喜歡煙燻；是很熟悉的台式香料!! 經過滷製10小時候滷汁已充分入味鴨翅，當我們在品嚐時可以鴨翅爆汁；這道料理也是《愛你鴨》的招牌必點菜色之一!!

愛你鴨 | 煙燻、冰滷、麻辣 三種口味任選 | 鴨舌、鴨胗、

《麻辣冰滷鴨舌》，咀嚼時Q軟帶勁、越咀嚼越香；愛你鴨特選的鴨舌，形狀完整、出貨也有特別挑剔嚴選；讓你下單採購，每一口都鴨香無窮!!

愛你鴨 | 煙燻、冰滷、麻辣 三種口味任選 | 鴨舌、鴨胗、

我是重口味的朋友，所以《麻辣冰滷鴨舌》，我是有再加入麻辣粉；每一口都辣度滿分!!

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新竹林依晨推薦《愛你鴨》；立馬手刀下單去!! 愛你鴨商城賣場

✅連結🔗IG https://www.instagram.com/duck626721?igsh=NGRnNHZid2RoZno2&utm_source=qr
✅LINE@官網 https://lin.ee/aKamFxB
✅北區門市 ❤️愛你鴨台北門市 （大吃一斤泰國蝦快炒）
➡️台北長安東路店長安東路一段75 之1號
➡️台北三重店自強路一段222號
✅愛你鴨商城賣場 https://myship.7-11.com.tw/seller/profile?id=GM2407260307347

 

 

文章標籤
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