有韓國最美寺廟之美名的【海東龍宮寺】（해동 용궁사），實際走一趟後真心覺得是很棒的釜山旅遊景點，絕美寺廟就矗立在蔚藍海岸旁，坐擁釜山無敵大海美景，宛如一幅畫般，是很不錯的釜山免門票景點！

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釜山旅遊「海東龍宮寺」，坐擁釜山無敵海景韓國最美寺廟，釜山景點推薦!

海東龍宮寺原名普門寺，是韓國三大觀音聖地之一，傳說只要在海東龍宮寺真心誠意地祈禱，將會實現願望

寺廟位於釜山廣域市機張郡，可以跟海雲台行程安排一起，大眾運輸可以搭地鐵到海雲台站，轉搭181號公車，詳細交通資訊（ 請點我 ）

ADD:釜山廣域市機張郡機張邑龍宮街86（부산광역시 기장군 기장읍 용궁길 86）

TEL:+82-51-722-7744

官網

海東龍宮寺有停車場，自駕前來停車也方便，停好車後沿著商店街走一段路程才會抵達，邊走邊逛的感覺還不錯，我最喜歡有得吃有得玩也有得逛的景點，一站滿足

商店街內有很多美食小吃，韓國的咖啡很有名，喝起來也順口，不過這回我買的不是咖啡，是草莓奶昔，香甜口感喝起來滿滿幸福感

進入海東龍宮寺前有十二支神像（12지상）守護著，十二支神守護十二個方位的土地，並阻止妖魔的侵犯，如同為人類五福祈求的守護神

大家也可以找找自己的生肖喔

海東宮寺一柱門前有交通安全塔（교통안전탑），塔上並刻有十二生肖，保佑大家出入平安

一柱門進來後就是連接松林的108石階，走起來雖然有點累人但景色真的很美，走到底就會抵達坐擁大海美景的海東龍宮寺

我們來的時間遊客也相當多，幾乎是人貼人啊，然後大家也都被美景給吸引，邊走邊拍

海東龍宮寺裡處處有驚喜，像是石頭砌建而成的龍門石窟、學業成就佛等，都很值得參觀

矗立在海上的海東龍宮寺真的讓人讚嘆，美麗蔚藍海景及雄偉的寺廟，難怪有最美韓國寺廟之稱，來一趟真的很值得

連接寺廟的龍門橋還可以許願，在這裡可以見到許多遊客投硬幣許願的場景，我們家孩子也有模有樣地跟著許願起來

海東龍宮寺由高麗恭愍王的王師懶翁大師創建於1376年，建築物以大雄殿為主，另外還有窟法堂、龍王堂(龍宮壇)、梵鐘閣、寮舍寨等，腹地廣大，認真參觀可以花上大半天時間，我們因為時間有限，所以就沒有全都參觀到了，有點可惜

名符其實的燈籠海，韓國寺廟幾乎都會有這樣的彩色燈籠，海東龍宮寺的燈籠海很大一片，搭配蔚藍大海畫面更美了

來到雄偉的大雄殿，當然要誠心地參拜

大雄殿旁還有階梯可以往上走，可以前往位於後山的海水觀音大佛，制高點的視野也更好

參觀完大雄寶殿後，往龍門橋另一個方向走，更能盡情地享受大海和奇岩怪石融合的海岸絕景

沿著海岸線走，療癒的大海美景就在一旁，這裡還掛滿著金色與紅色的祈願卡，上面寫滿了每個人的願望

站在海岸岩石上除了大海美景相伴外，還可以完美捕捉海東龍宮寺，比較可惜的是設有圍欄，畫面就沒那麼自然了！

很不錯的釜山旅遊景點 海東龍宮寺 ，還有很多區域值得走走，很可惜因為時間有限就沒有全部走訪到，大家有到釜山旅遊記得也來海東龍宮寺走走！

(旅遊日期:2023/04)

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