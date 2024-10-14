台中最新特色遊戲場 豬事圓滿公園 跟可愛豬仔同樂放電趣🥳

全台首座以豬豬為主題的特色公園，可愛又好玩！！舊式屠宰場大變身，超質感小山豬遊具超吸睛，遊戲設施很豐富，連洗手間都萌到不行😍 兄妹最愛這裡超特別又刺激的船槳擺盪設施， 成功挑戰過關會非常有成就感唷👍

豬事圓滿公園 如何去？

🐷 豬事圓滿公園

📍 台中市北區興進路1號（Google搜尋🔍豬事圓滿公園即可）

🕐 24小時，晚上有照明設施

🅿️ 旁邊就有收費停車場、路邊停車格（停車算是非常方便）

✨ 這裡還能看到火車經過唷～

豬事圓滿公園 特色遊具設施

全台首座以「豬」為主題的親子公園，巧妙結合肉品市場產業記憶，設計與文化背景緊密連結。總面積達 1.97 公頃，設有 小山豬主題遊戲區、遊戲沙坑滑梯、木豬搖搖樂、盪鞦韆、共融旋轉盤及彈跳床、多功能體健廣場、「豬」意象陽光公廁及無障礙廁所照護床 等多樣設施。

落實「台中美樂地計畫 3.0 」的政策精神，園區還設置了與遊具結合的遮陽設施，讓所有大小朋友能在更舒適的環境中盡情玩樂。

小山豬主題遊戲區 是這裡最吸睛的焦點，全台第一座豬珠主題遊戲場超級可愛，最特別的是 遊戲面板採用海洋廢棄物回收材製成，並且結合許多爬網、攀岩的設計，非常的放電孩子，考驗著孩子的手眼協調與肌耐力！

攀爬設施超級豐富，由大、小網格搭配而成，小小孩若要遊玩一定要更加留意，這邊連類似樓梯攀爬都是間隔較大，也比較有挑戰性！

經過層層關卡的挑戰，就能從豬尾巴的溜滑梯溜下來啦！！有夠可愛的設計～

小山豬遊具下方的空間也超靈活運用，有躺椅、搖椅、以及立體攀爬球，讓整個遊具設施更豐富了！孩子玩累了也會在躺椅上休息一下，好像是他們的秘密基地🤭

最特別也最熱門的設施首推『 船槳擺盪 』，第一次看到這種設施超級酷，孩子需要利用腳的力量將自己運送到另一邊，除了腳要夠力之外，也需要克服心魔才能挑戰成功！是非常有趣味性的設施，大人也可以在下方輔助孩子，但只要掌握訣竅成功後會超有成就感～

木豬搖搖樂、鞦韆區 這邊連搖搖馬都設計成小豬的圖案，妹妹一看到就指定要玩，實在超可愛！！鞦韆的款式也不少，有座椅式、一條式、尿布式，我們週末來玩不會等候太久就可以玩到了！

沙坑區+溜滑梯組 這邊的沙坑是白細沙，愛玩沙的孩子記得要帶玩沙工具來，加上迷你的溜滑梯攀爬遊具，讓遊玩更豐富，晚上沙坑的照明也非常充足喔！

多人彈跳網、旋轉盤 這類型的設施在公園永遠都很孩子歡迎，尤其是轉轉轉的設施，大人在旁邊看的都快頭暈了🤭

多功能體建區 設施非常多又豐富的體健區，設計的也很美！設施有腳踏飛輪、手臂飛輪、平衡站、引體向上、抬腿仰臥、腳力訓練跟攀爬架，小孩放電大人也能健身運動一下！

體健區旁還有超質感的休憩座位區，坐在這裡都想來杯咖啡了！