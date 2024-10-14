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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 歡慶9週年 春囍打邊爐 生日快樂，春囍全新升級新菜單、加量不加價 X 吃鍋聚餐最推薦、鍋底料超多、春囍麻奶鍋麻辣鴨血豆腐吃到飽 - 跟著尼力…

歡慶9週年 春囍打邊爐 生日快樂，春囍全新升級新菜單、加量不加價 X 吃鍋聚餐最推薦、鍋底料超多、春囍麻奶鍋麻辣鴨血豆腐吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：35
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窩客好文

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1735篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

春囍打邊爐
phone07-5564965
place高雄市左營區明誠二路396號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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歡慶9週年 春囍打邊爐 生日快樂，春囍全新升級新菜單、加量不加價 X 吃鍋聚餐最推薦、鍋底料超多、春囍麻奶鍋麻辣鴨血豆腐吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

歡慶春囍打邊爐 九週年，春囍生日快樂
加碼升級菜單，推出更多秋冬適合的鍋物
春囍全新升級新菜單，全部加量不加價
升級超有感，而且還多了熊熊火焰的視覺系現場秀

對了!!推薦麻辣、麻奶鍋，內用現在享有春囍麻奶鍋麻辣鴨血豆腐吃到飽
高雄最強的春囍打邊爐，最具有自家特色的鍋物

春囍一直在自家的湯頭、食材用料品質嚴格把關，春囍全部加量不加價登場!
研發團隊也不斷的努力，讓鍋物不僅要利害還很有特色
這次菜單全面升級，CP值更高囉~~~高雄吃火鍋就來春囍

週年慶通關密語，用餐喊出 春囍生日快樂，加碼贈豬腳麵線

南部門市 限時三天10/18-10/20
四人同行享全面５折優惠
三人同行享全面７５折優惠
當天限量前50組

高雄明誠店跟高雄文濱店要搶先上新菜單囉～
台南店預計於10/14換新菜單
台中門市預計11月更換新菜單

春囍打邊爐 高雄明誠店
位置：高雄市左營區明誠二路396號
電話：07-5564965
營業時間：11:30~22:30
線上訂位：https://inline.app/booking
加入LINE@：https://reurl.cc/ezkZaW
粉絲團：Facebook

歡慶9週年 春囍打邊爐 生日快樂，春囍全新升級新菜單、加量不加價 X 吃鍋聚餐最推薦、鍋底料超多、春囍麻奶鍋麻辣鴨血豆腐吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

鍋物升級全面有感，現在每桌低消650元 (另加收10%服務費)
所以多人來吃更加划算唷!!一定要揪起來~~

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開胃前菜咖哩三寶(魚丸、黑輪皮、蘿蔔)
春囍升級超級有感，每桌都會招待咖哩三寶，很濃郁入味
光是單吃整個咖哩香氣都湧上來，魚丸也很軟Q
蘿蔔也很入味，帶有尾韻的辣度

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紅燒牛腩鍋 |單鍋$890 |鴛鴦$480|
推薦這我個人很愛的紅燒牛腩鍋 ，重點不僅有湯頭、料也多多
可以搭配鴛鴦鍋、可以單點，沒吃完打包回家熬煮麵食，還能變成紅燒牛肉麵!

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光是端上來到滿滿的牛肉用料就覺得很超值

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主廚記憶中的阿公手路菜傳承好味道，使用大量蔬菜、牛大骨燉煮數小時
湯頭很香醇釋放出牛肉香氣，絕對是牛肉控的愛啊!

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很推薦點麵食來熬煮，吸附精華牛肉香氣的湯頭，比外面的紅燒牛肉好吃
鍋物內還有牛腩、牛筋，享受大口啃食肉肉的痛快，超高CP值

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紅燒湯頭一絕，真心推薦
湯頭濃郁度都可以隨時做調整唷~~~熬煮蔬菜也超美味

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辣椒炒蟹 $350
秋冬最受歡迎的螃蟹餐點，推薦重口味的辣椒炒蟹
帶有南洋酸辣甜味，整個會釋放出螃蟹的鮮味

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愛吃螃蟹的有口福囉~~~極力推薦這款開胃辣椒炒蟹
重點螃蟹很新鮮，搭配主廚獨門南洋辣醬很威

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辣中帶有酸甜滋味，越吃越開胃
加上使用新鮮螃蟹製作，整個鮮味滿滿

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鹽焗花椒蝦 $220
這款也很霸氣，聚餐推薦的蝦料理
主廚使用花椒搭配新鮮白蝦，利用鹽焗的方式提味

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讓蝦子保有Q彈口感，引出花椒香氣
嗅覺、味蕾雙滿足

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麻辣滷炆豬手 $200
極力推薦這款重口味的麻辣滷炆豬手，整個豬腳的膠質飽滿
完全不擔心有腥味，加上秘製的麻辣滷汁燉煮，香麻夠味

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這絕對是白飯殺手，雖然對我來說很辣，卻很好吃~

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麻辣香氣渾厚，引出豬腳本身香甜滋味，豬腳很Q不擔心油膩

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麻辣滷鳳翅皇 【鳳爪、鴨翅】$220
麻辣滷汁都一樣，不同食材所引出的香氣不同
啃食控極力推薦，香麻夠味鳳爪、鴨翅

很多熟客吃到，都會外帶回家~~追劇、宵夜美食都好適合

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好咀嚼，整個麻辣味道都湧上來

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鳳爪也很入味，啃食控最愛

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花雕醉雞 $259
升級的花雕醉雞，一整隻大雞腿
燉煮後還是保有嫩度，有夠厲害，一定要點來吃

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大雞腿肉帶有肥厚肉質
大口咬下超嫩的拉~不僅引出鍋物湯頭滋味
還帶有本身釀製的酒香，超好吃

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大肉蟹經典火焰海鮮鍋|單鍋$1299|
秋冬一定要吃螃蟹鍋，推薦這款大肉蟹經典火焰海鮮鍋
而且會有現場的桌邊秀，食材用料絕對最爆阿~

新鮮螃蟹、蛤蠣、黃金蜆、白蝦、九孔等海鮮食材，絕對痛風啊!

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螃蟹控、海鮮控，絕對可以吃到鮮味的螃蟹鍋物

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會由專人服務，直接在桌邊爆炒

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鍋物搭配的是新鮮藍鑽蟹，殼薄肉質肥美

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使用洋蔥、蒜末爆香提味

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放入新鮮螃蟹拌炒，倒入米酒點火燃燒

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整個釋放出酒香、螃蟹香氣
搭配胡椒粉、高湯，整個會釋放出海鮮的鮮度
湯頭一點都不搶戲，讓螃蟹更顯得新鮮唷!

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比螃蟹鍋更強，蛤蠣的鮮味、白蝦鮮度整個釋放出來

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連老爸都說這螃蟹好新鮮，正港好吃

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湯頭整個也會有螃蟹的海洋鮮味唷!
用來涮肉品、涮菜菜都好吃

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豪爽海鮮拼盤 $520
海鮮拼盤也全面升級，比很多鍋物店的拼盤還要超值唷!

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整個霸氣端上桌，家庭聚會、宴客都很有面子

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很霸氣蝦蛄

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海鮮拼盤絕對很適合
大肉蟹經典火焰海鮮鍋，覺得太鹹都可以加高湯調整

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象拔蚌 $295

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熬煮一分半即可，帶有脆度口感引出鮮味

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一定要點肉肉來涮

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三品豚盛合 $899

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直接點拼盤最超值，整個大肉盤端出視覺也是滿分
嚴選松阪豬、伊比利雪藏豚、台灣1983豬五花

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現切肉片，肉品都會挑選優質品質，一直都是春囍堅持

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不吃牛肉就點豬肉，連豬肉都好吃無腥味

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還可以搭配春囍特製醬提味

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大推特極秘製醬，超濃厚~~~帶有酸度解膩，搭配肉、蔬菜都好吃

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港式豬扒煎蛋煲仔飯【3人份】 $300
最港式風味的豬扒煎蛋煲仔飯，我喜歡帶有鍋粑香氣

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可以把半熟蛋攪拌下去，提味更好吃

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豬肉帶甘甜，軟嫩好咀嚼，煲仔飯真的很夠味好吃，淋醬是靈魂

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隱藏版的美食 豬腳麵線
只要說出春囍生日快樂，活動期間都免費招待豬腳麵線(一桌限一份)

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鴨屎香手打凍檬茶 $80
桃桃烏龍手打凍檬茶 $80
葡萄冰檸茶 $129
西瓜冰檸茶 $110

被很多老饕推薦的春囍飲品，堪稱讓鍋物耽擱的手搖飲料

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使用時下最美的外帶杯，杯子好美，整個很閃亮
不同的光線會呈現不同的繽紛色彩

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很奢華，光是杯子就提升整個飲料的風味

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鴨屎香手打凍檬茶
好喝推薦，茶香很清香順口帶酸甜滋味

桃桃烏龍手打凍檬茶
引出桃子香氣，滋潤凍檬茶 ，帶有黃檸檬皮獨特清香

葡萄冰檸茶
好喝推薦，味道更香濃，裡面還有葡萄果肉

西瓜冰檸茶
充滿西瓜果汁、果肉，邊喝邊吃、爽口又好喝

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每一款飲料都很有特色，加上很大杯

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沒有喝完直接用外帶杯
還有熟客都會直接來購買春囍飲料唷!

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來用餐，飯後都會招待每日限量的甜湯
當天喝到的是仙女紫米粥、木瓜杏汁

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仙女紫米粥很濃稠，整個釋放出紫米清香

《用餐須知》
1. 用餐時間依訂位時間計算120分鐘
2. 本店現場位置有限，因此無法挑選座位
3. 本店座位都會事先安排，無法到場加人數
4. 訂位保留時間為10分鐘，人數全到齊才入座，如逾時請重新現場排隊
5. 寵物需放寵物袋，請勿讓寵物露出
6. 每桌低消650元 (另加收10%服務費)
7. 每桌皆附招待前菜及甜品(以葷食為主)
8. 開瓶費酌收200元/支
9. 禁帶外食禁帶外食

各店分店資訊:
【高雄明誠店】
電話:07-5564965
地址:高雄市左營區明誠二路396號

明誠店 停車資訊
於店面正後方安吉街上
有自費停車場
若是停車場滿了
附近還有其他停車場喔

【高雄文濱店】
電話:07-7776614
地址:高雄市鳳山區文濱路135號

【台南店】
電話:06-2677550
地址:台南市東區中華東路三段89號

【台中洲際崇德店】
電話:04-24225112
地址:台中市北屯區崇德十路一段465號

【台中誠品480店】
電話:04- 22519557
地址: 台中市西屯區市政路480號6F




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