歡慶春囍打邊爐 九週年，春囍生日快樂

加碼升級菜單，推出更多秋冬適合的鍋物

春囍全新升級新菜單，全部加量不加價

升級超有感，而且還多了熊熊火焰的視覺系現場秀

對了!!推薦麻辣、麻奶鍋，內用現在享有春囍麻奶鍋麻辣鴨血豆腐吃到飽

高雄最強的春囍打邊爐，最具有自家特色的鍋物

春囍一直在自家的湯頭、食材用料品質嚴格把關，春囍全部加量不加價登場!

研發團隊也不斷的努力，讓鍋物不僅要利害還很有特色

這次菜單全面升級，CP值更高囉~~~高雄吃火鍋就來春囍

週年慶通關密語，用餐喊出 春囍生日快樂，加碼贈豬腳麵線

南部門市 限時三天10/18-10/20

四人同行享全面５折優惠

三人同行享全面７５折優惠

當天限量前50組

高雄明誠店跟高雄文濱店要搶先上新菜單囉～

台南店預計於10/14換新菜單

台中門市預計11月更換新菜單

春囍打邊爐 高雄明誠店

位置：高雄市左營區明誠二路396號

電話：07-5564965

營業時間：11:30~22:30

線上訂位：https://inline.app/booking

加入LINE@：https://reurl.cc/ezkZaW

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鍋物升級全面有感，現在每桌低消650元 (另加收10%服務費)

所以多人來吃更加划算唷!!一定要揪起來~~

開胃前菜咖哩三寶(魚丸、黑輪皮、蘿蔔)

春囍升級超級有感，每桌都會招待咖哩三寶，很濃郁入味

光是單吃整個咖哩香氣都湧上來，魚丸也很軟Q

蘿蔔也很入味，帶有尾韻的辣度

紅燒牛腩鍋 |單鍋$890 |鴛鴦$480|

推薦這我個人很愛的紅燒牛腩鍋 ，重點不僅有湯頭、料也多多

可以搭配鴛鴦鍋、可以單點，沒吃完打包回家熬煮麵食，還能變成紅燒牛肉麵!

光是端上來到滿滿的牛肉用料就覺得很超值

主廚記憶中的阿公手路菜傳承好味道，使用大量蔬菜、牛大骨燉煮數小時

湯頭很香醇釋放出牛肉香氣，絕對是牛肉控的愛啊!

很推薦點麵食來熬煮，吸附精華牛肉香氣的湯頭，比外面的紅燒牛肉好吃

鍋物內還有牛腩、牛筋，享受大口啃食肉肉的痛快，超高CP值

紅燒湯頭一絕，真心推薦

湯頭濃郁度都可以隨時做調整唷~~~熬煮蔬菜也超美味

辣椒炒蟹 $350

秋冬最受歡迎的螃蟹餐點，推薦重口味的辣椒炒蟹

帶有南洋酸辣甜味，整個會釋放出螃蟹的鮮味

愛吃螃蟹的有口福囉~~~極力推薦這款開胃辣椒炒蟹

重點螃蟹很新鮮，搭配主廚獨門南洋辣醬很威

辣中帶有酸甜滋味，越吃越開胃

加上使用新鮮螃蟹製作，整個鮮味滿滿

鹽焗花椒蝦 $220

這款也很霸氣，聚餐推薦的蝦料理

主廚使用花椒搭配新鮮白蝦，利用鹽焗的方式提味

讓蝦子保有Q彈口感，引出花椒香氣

嗅覺、味蕾雙滿足

麻辣滷炆豬手 $200

極力推薦這款重口味的麻辣滷炆豬手，整個豬腳的膠質飽滿

完全不擔心有腥味，加上秘製的麻辣滷汁燉煮，香麻夠味

這絕對是白飯殺手，雖然對我來說很辣，卻很好吃~

麻辣香氣渾厚，引出豬腳本身香甜滋味，豬腳很Q不擔心油膩

麻辣滷鳳翅皇 【鳳爪、鴨翅】$220

麻辣滷汁都一樣，不同食材所引出的香氣不同

啃食控極力推薦，香麻夠味鳳爪、鴨翅

很多熟客吃到，都會外帶回家~~追劇、宵夜美食都好適合

好咀嚼，整個麻辣味道都湧上來

鳳爪也很入味，啃食控最愛

花雕醉雞 $259

升級的花雕醉雞，一整隻大雞腿

燉煮後還是保有嫩度，有夠厲害，一定要點來吃

大雞腿肉帶有肥厚肉質

大口咬下超嫩的拉~不僅引出鍋物湯頭滋味

還帶有本身釀製的酒香，超好吃

大肉蟹經典火焰海鮮鍋|單鍋$1299|

秋冬一定要吃螃蟹鍋，推薦這款大肉蟹經典火焰海鮮鍋

而且會有現場的桌邊秀，食材用料絕對最爆阿~

新鮮螃蟹、蛤蠣、黃金蜆、白蝦、九孔等海鮮食材，絕對痛風啊!

螃蟹控、海鮮控，絕對可以吃到鮮味的螃蟹鍋物

會由專人服務，直接在桌邊爆炒

鍋物搭配的是新鮮藍鑽蟹，殼薄肉質肥美

使用洋蔥、蒜末爆香提味

放入新鮮螃蟹拌炒，倒入米酒點火燃燒

整個釋放出酒香、螃蟹香氣

搭配胡椒粉、高湯，整個會釋放出海鮮的鮮度

湯頭一點都不搶戲，讓螃蟹更顯得新鮮唷!

比螃蟹鍋更強，蛤蠣的鮮味、白蝦鮮度整個釋放出來

連老爸都說這螃蟹好新鮮，正港好吃

湯頭整個也會有螃蟹的海洋鮮味唷!

用來涮肉品、涮菜菜都好吃

豪爽海鮮拼盤 $520

海鮮拼盤也全面升級，比很多鍋物店的拼盤還要超值唷!

整個霸氣端上桌，家庭聚會、宴客都很有面子

很霸氣蝦蛄

海鮮拼盤絕對很適合

大肉蟹經典火焰海鮮鍋，覺得太鹹都可以加高湯調整

象拔蚌 $295

熬煮一分半即可，帶有脆度口感引出鮮味

一定要點肉肉來涮

三品豚盛合 $899

直接點拼盤最超值，整個大肉盤端出視覺也是滿分

嚴選松阪豬、伊比利雪藏豚、台灣1983豬五花

現切肉片，肉品都會挑選優質品質，一直都是春囍堅持

不吃牛肉就點豬肉，連豬肉都好吃無腥味

還可以搭配春囍特製醬提味

大推特極秘製醬，超濃厚~~~帶有酸度解膩，搭配肉、蔬菜都好吃

港式豬扒煎蛋煲仔飯【3人份】 $300

最港式風味的豬扒煎蛋煲仔飯，我喜歡帶有鍋粑香氣

可以把半熟蛋攪拌下去，提味更好吃

豬肉帶甘甜，軟嫩好咀嚼，煲仔飯真的很夠味好吃，淋醬是靈魂

隱藏版的美食 豬腳麵線

只要說出春囍生日快樂，活動期間都免費招待豬腳麵線(一桌限一份)

鴨屎香手打凍檬茶 $80

桃桃烏龍手打凍檬茶 $80

葡萄冰檸茶 $129

西瓜冰檸茶 $110

被很多老饕推薦的春囍飲品，堪稱讓鍋物耽擱的手搖飲料

使用時下最美的外帶杯，杯子好美，整個很閃亮

不同的光線會呈現不同的繽紛色彩

很奢華，光是杯子就提升整個飲料的風味

鴨屎香手打凍檬茶

好喝推薦，茶香很清香順口帶酸甜滋味

桃桃烏龍手打凍檬茶

引出桃子香氣，滋潤凍檬茶 ，帶有黃檸檬皮獨特清香

葡萄冰檸茶

好喝推薦，味道更香濃，裡面還有葡萄果肉

西瓜冰檸茶

充滿西瓜果汁、果肉，邊喝邊吃、爽口又好喝

每一款飲料都很有特色，加上很大杯

沒有喝完直接用外帶杯

還有熟客都會直接來購買春囍飲料唷!

來用餐，飯後都會招待每日限量的甜湯

當天喝到的是仙女紫米粥、木瓜杏汁

仙女紫米粥很濃稠，整個釋放出紫米清香

《用餐須知》

1. 用餐時間依訂位時間計算120分鐘

2. 本店現場位置有限，因此無法挑選座位

3. 本店座位都會事先安排，無法到場加人數

4. 訂位保留時間為10分鐘，人數全到齊才入座，如逾時請重新現場排隊

5. 寵物需放寵物袋，請勿讓寵物露出

6. 每桌低消650元 (另加收10%服務費)

7. 每桌皆附招待前菜及甜品(以葷食為主)

8. 開瓶費酌收200元/支

9. 禁帶外食禁帶外食

各店分店資訊:

【高雄明誠店】

電話:07-5564965

地址:高雄市左營區明誠二路396號

明誠店 停車資訊

於店面正後方安吉街上

有自費停車場

若是停車場滿了

附近還有其他停車場喔

【高雄文濱店】

電話:07-7776614

地址:高雄市鳳山區文濱路135號

【台南店】

電話:06-2677550

地址:台南市東區中華東路三段89號

【台中洲際崇德店】

電話:04-24225112

地址:台中市北屯區崇德十路一段465號

【台中誠品480店】

電話:04- 22519557

地址: 台中市西屯區市政路480號6F