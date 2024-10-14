現在竟然還有$10元銅板價的串串香！「嗯雞刀正宗成都串串香」不管雞、豬、牛、海鮮等40多種食材均一價$10元，隨便抓一大把也不傷荷包～麻辣鍋湯底香麻又夠味，串串擼起來超入味！一定要點份干碟沾著吃，香氣更加倍！除了串串香之外，也能單點肉片，瞬間變成麻辣火鍋～「嗯雞刀正宗成都串串香」超氣派港式大排檔懷舊裝潢，氣氛熱鬧又好拍照，還是道地四川人開的店，味道絕對正統！重點是「嗯雞刀正宗成都串串香」從中午營業至凌晨5點，正餐、宵夜都能解決，隨時想吃都沒問題！喜愛吃麻辣串串火鍋的朋友，趕緊收藏起來吧！

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「嗯雞刀正宗成都串串香」目前在台北大安區、中山區、新北新莊區共有四間分店，這次是來到中山區民生東路上這間總店用餐，從中山國小捷運站2號出口步行約10分鐘內即可抵達，開車來可以停在「永盛公園地下停車場」。

「嗯雞刀正宗成都串串香」以香港大排檔為主題的裝潢，天花板滿滿的霓虹燈相當氣派又浮誇，以麻將為主題的牆面相當吸睛，一進來就讓你拍照拍不停～店名「嗯雞刀」是廣東話不知道的諧音，聽起來也超有趣～

點餐方式，先選鍋底，推薦點「麻辣豚骨鴛鴦鍋」，敢吃辣的可以試試「靠杯辣麻辣鍋」，鍋底平均一個人一百多元，越多人來吃越划算～接著就可以拿盤子去冰箱拿串串囉！兩大冰櫃裡多達40多種食材，包括雞、豬、牛、海鮮、蔬菜均一價通通$10元，真的無腦隨便拿也不傷荷包，另外菜單上也有肉片、海鮮、青菜、火鍋料可以點，就像吃麻辣鍋一樣。

▲嗯雞刀正宗成都串串香菜單價格

小小自助吧區有放一些調味料，湯底本身就很夠味，基本上用不到，桌上的保寧醋，是一款高粱做的黑醋，可以沾著吃，降辣又保胃。

🔺麻辣豚骨鴛鴦鍋 $360 (3~4人份)

太極圖案的「麻辣豚骨鴛鴦鍋」，整個很有中國風，麻辣鍋底表層浮著一層紅色牛油，光看這色澤就知道有多香，裡頭還有鴨血、豆腐可以吃，不吃辣也有濃郁的豚骨湯底。

串串每串$10元，這樣隨便抓一大把不用$200元，真的可以無腦隨便拿！肉類大部分都有醃漬過，推薦必拿「麻辣魚」，肉質軟嫩細緻，超香、超入味！整個顛覆我對魚肉片的印象，真的很好吃～麻辣鍋必吃的還有「滷牛筋」，外面一盤隨便都要破百，這裡一串$10，當然要吃爆啊！

🔺干碟 $20

吃麻辣鍋一定要點「干碟」，這才是最正宗的吃法！裡頭有黃豆粉、辣椒粉、花生碎，沾著吃可以解辣又能增添香氣，還吃得到花生顆粒口感。

🔺千層白毛肚 $290

🔺四川寬粉 $150

「千層白毛肚」這個煮麻辣鍋在皺摺處會吸飽湯汁，吃起來又脆又香。吃串串香當然還少不了「腦花」，但這個對不少人來說是個挑戰的食物，入口即化的綿密口感，帶有濃厚內臟氣味，愛的人很愛。麻辣鍋必點還有「四川寬粉」，咕溜Q彈又厚實的口感，咬起來香辣又過癮，搭配干碟更是對味！

🔺手工花枝漿 $100

「手工花枝漿」吃得到一塊塊花枝肉，含肉量比例很高，咬起來散發出很鮮甜的海鮮滋味。

🔺椒麻鳳爪 $180

「椒麻鳳爪」上桌可以直接吃，跟夜市吃到的滷雞腳完全不同，香麻口感特別涮嘴～

🔺美國安格斯無骨牛小排 $360

🔺伊比利梅花豬 $350

嗯雞刀正宗成都串串香也能單點肉品，超推薦「美國安格斯無骨牛小排」，油花美、口感軟嫩又鮮甜，重點是帶有厚度，價格不會太貴，CP值很高！

「伊比利梅花豬」不誇張，油花跟牛肉一樣美，吃起來也是好香甜，完全不像在吃豬肉，非常軟嫩，絕對是不吃牛的好選擇！

🔺腦花 $150

吃串串香當然還少不了「腦花」，但這個對不少人來說是個挑戰的食物，入口即化的綿密口感，帶有濃厚內臟氣味，愛的人很愛。

🔺加多寶 $60

搭配串串香的飲料絕對有這瓶「加多寶」，去油解膩又降火氣！好喝推一個～