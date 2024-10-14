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日本吉卜力公園購票攻略》2024最新日本吉卜力公園官網(英文版)購票方式說明/ 購票流程

紫色微笑 人氣：20
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紫色微笑

發表篇數：1525篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本


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如果打算到名古屋吉卜力公園一遊，這篇是我們吉卜力公園購票攻略吉卜力公園門票的流程說明，門票要入園前的兩個月就要買好(大散步券高級券最熱門最難買，一般的大散步券就還好)，買票過程還有些眉眉角角，好像長跑比賽一樣，一直到抵達終點線才結束 。搶票的過程和熱門的演唱會門票不相上下啊!建議預留一天的時間才能玩的盡興，另一篇吉卜力公園ㄧ日遊攻略順便收藏吧!


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日本吉卜力公園購票攻略》2024最新日本吉卜力公園官網(英文版)購票方式說明/ 購票流程

吉卜力公園購票官網

日本吉卜力公園購票攻略》2024最新日本吉卜力公園官網(英文版)購票方式說明/ 購票流程

吉卜力公園購票 準備文件

購票前要先準備好一些資料，才不會手忙腳亂

  1. 護照 : 記得買票前準備好護照，要輸入護照號碼
  2. 信用卡 : 購票要付款啊
  3. 飯店地址
  4. 主購人的英文名字( 如果二人以上的話)
  5. 可以參考一下我們這篇吉卜力公園攻略

吉卜力公園 營業時間 ? 門票種類?  門票價格 ?  吉卜力大倉庫入場時間 ? 

  • 營業時間
    平日10:00-17:00/ 周末&假日09:00-17:00 (星期二休館)
  • 門票種類及價格
    總共分為二種門票 ( 不收費:  0-3歲  / 半票:  4-12歲)
  1. 大散步劵高級券 Ghibli Park O-Sanpo Day Pass Premium
    可參觀全部五個園區+所有建築內部
    平日價 : 成人7,300日幣(約1,640台幣)/兒童3,650日幣(約台幣820元) 以2024年9月7日匯率
    假日價 : 成人7,800日幣(約1,750台幣)/兒童3,900日幣(約台幣870元)
  2. 大散步劵 Ghibli Park O-Sanpo Day Pass
    可參觀全部五個園區(包含大倉庫)
    平日價 : 成人3,500日幣(約780台幣)/兒童1,750日幣(約台幣390元)
    假日價 : 成人4,000日幣(約900台幣)/兒童2,000日幣(約台幣470元)
    大散步劵高級券比大散步劵貴上約一倍價，但真的值得!

日本吉卜力公園購票攻略》2024最新日本吉卜力公園官網(英文版)購票方式說明/ 購票流程

日本吉卜力公園購票攻略》2024最新日本吉卜力公園官網(英文版)購票方式說明/ 購票流程

日本吉卜力公園購票攻略》2024最新日本吉卜力公園官網(英文版)購票方式說明/ 購票流程

入場時間 

吉卜力五大園區10點開始營業，但只有大倉庫入場需要指定時間，其他四個區域10點都可以進入
( 官網買票時就要先預定好，例如預約11點的時間，就是11-12點進入)

  • 第一場次09:00(入場09:00-10:00)
  • 第二場次10:00(入場10:00-11:00)
  • 第三場次11:00(入場11:00-12:00)
  • 第四場次12:00(入場12:00-13:00)
  • 第五場次13:00(入場13:00-14:00)
  • 第六場次14:00(入場14:00-15:00)
  • 第七場次15:00(入場15:00-16:00)

進場後沒有規定出館時間，以我們當天的經驗來看，早上10點已經排了長長的人龍
所以下午二點的進入時間最適合，如果下午三點進去，大約也有二小時的閒逛時間

另外每一區的最後入場大約在16:00前，這點也是小注意一下

因為吉卜力公園很大，所以怎麼安排得宜，可以參考一下我們吉卜力公園攻略這篇文章

吉卜力公園購票心得

吉卜力公園門票自己買最便宜!

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網路上另有結合酒店的組合就看個人而定，或是懂日文、有日本友人幫忙買實體票券的就不用看這段了

除了靜態的準備文件，就是動態的注意購票時間及當天的購票程序，一直到付款、收到確認信為止

  1. 入場門票是每個月的10號，預購下二個月的門票
    白話意思例如是2024年9月10號，開始搶購11月(一整月)的門票!!
    開收購票時間是官網時間日本下午二點，所以台灣的購票時間就是10號的下午一點
    如果11號要買當然也可以，只是熱門票券就會賣光
  2. 上次的經驗是下午一點準時進入，卻發現已有一堆人在線上等待(畫面會顯示出來)，所以一直等到下午二點左右才能順利進入網頁，然後完成購票順序，等到收到電子票券時才能確認訂票成功
  3. 所以要先準備好護照( 入場的每一個人都要，主要是護照號碼)，然後輸入手機號碼時，就打886928xxxxxx( 舉例) (886是國碼)，主要代表人的英文名字，飯店地址
  4. 其他的依序填入相關資料就可以了

日本吉卜力公園購票攻略》2024最新日本吉卜力公園官網(英文版)購票方式說明/ 購票流程

  • 入園當天後，要從手機的mail 中打開電子票券，驗券人員會蓋上電子章代表已入園
  • 我們入園的時候是最熱門的暑假，所以真的要用搶的!因為整個五大區域也在2024年剛完工而已，所以目前還很熱門，連日本人都搶著來玩，所以只能說愈快愈好啊
其他要注意事項：
  1. 五大區域出場後就不能再進入(除了魔女之谷可蓋手章再次進入)
  2. 一個人最多可訂購6張票
  3. 所有場館最後可進入的時間是下午16點前( 我們當天進去青春之丘的時間有晚一些，但也還可以)

吉卜力公園  官網購票流程

購票請先點選官網(英文版)  ，然後心無旁鶩的開始搶票!

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  • 上方有tickets 點入即可

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  • 這裏提醒二件事：
  1. 這裏不是東京吉卜力三鷹之森
  2. 門票開放預購時間，是入園前兩個月的10號開放購票，下午二點( 日本時間) ，台灣時間是下午一點!
    然後按下 LAWSON TICKET 的按鍵

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日本吉卜力公園購票攻略》2024最新日本吉卜力公園官網(英文版)購票方式說明/ 購票流程

  • 只有賣票當天才會出現這個畫面，而一開始點入，會出現排隊的畫面，通常要小等個半個小時才會進的去( 進入時間視當天搶票的熱況而定)
  • 千萬不要一頭霧水，這是正常的，等到通知可以買票時，這裏會秀出售票的狀況!!

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  • 以大散步券為例!!(大散步券高級券真的很熱門)

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  • 這是預約吉卜力大倉庫的時間
  • 圓形: 預約人數還很多， 三角形: 快預約滿了， 叉叉 : 該時段已全滿
  • 一般人都會以為愈早進去愈好，但裏面人滿為患會浪費時間排隊拍照，不如下午時段再去會比較好一些(個人心得)

日本吉卜力公園購票攻略》2024最新日本吉卜力公園官網(英文版)購票方式說明/ 購票流程

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  • 大散步券高級券賣完的速度很快，買不到又要再等一個月了

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吉卜力公園  收到確認信才表示購票完成，電子票券

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  • 確認完全走完購票流程及付款後，會收到二封信件

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  • 一封秀出 大倉庫預約好的時間及購票金額

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  • 一封則是秀出電子票券的超連結。所以建議另外在信箱中開個小資料夾，這才進場當天才方便秀出來

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當天的驗票人員會要進場人員秀出吉卜力公園」票券超連結，然後秀出此頁，再蓋下電子章表示來過了
使用者情報則會秀出有幾張票( 我們有三大一小，所以有四張票)

 

 

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預祝大家購票順利！

名古屋吉卜力公園攻略》門票/交通/園區介紹，大倉庫必拍

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