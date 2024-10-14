此食記為花見團子造訪「占元府」 (造訪日期 : 2024/09)



「占元府」牛肉麵、飯煲、麵煲、湯煲

北車牛肉麵推薦、新光站前店美食推薦、北車功夫菜推薦







占元府



地址 : 台北市中正區忠孝西路一段66號 (新光站前店B1美食街)

時間 : 11:00–21:30



加入會員: https://lin.ee/Te7oATr

百貨公司美食街的選擇好多，但「功夫菜」卻不常見！本次團子來到台北市新光站前店B1美食街的「占元府」，就是主打傳統與創新完美結合的「功夫菜」，把各國特色美食用「煲」的形式呈現，中式、日式、韓式、義式、南洋口味都有，即使在美食街，也能感受到如同餐廳般的細膩質感及好風味。現在加入「占元府」會員就可以兌換小碗的黃金滷肉飯，消費還能集點兌換好禮喔。

「占元府」位於台北市新光站前店B1美食街內，點好餐點就可以拿到舒適又精緻的座位區享用。

店家新開幕還有贈送香甜可口的奶酪。

我們點了4份套餐，套餐除了主食，會附上2份小菜，例湯，超級豐盛的，接下來就一一品嚐吧！

小菜

當天的小菜為，加入醋和辣椒調味的「涼拌木耳」Q彈又爽口，還有「涼拌牛蒡」脆爽清香，特別開胃。

例湯

例湯每日會有所不同，當天為「味增湯」濃郁香醇，好喝又順口。

紅燒牛肉麵

「紅燒牛肉麵」是占元府的招牌，牛肉很大塊份量給得很足，煮到軟嫩多汁牛香四溢，寬麵條充滿嚼勁，吸飽了湯汁，紅燒風味湯頭濃郁不膩口，鹹香味美，帶有淡淡的中藥香氣，每一口都充滿深度和豐富味道。

白帶魚中腹炊粉

功夫菜「白帶魚中腹炊粉」選用白帶魚中腹部份，肉質細嫩鹹中帶味，用料十足有蝦子、玉米、芋頭、白菜，豆皮等食材，炊粉完全吸飽了湯汁精華，柔軟有彈性，每一口都是濃濃的海鮮味，卻又不過重，是一道很用心的料理，如同在台菜餐廳吃到的好口感！

南洋咖哩牛

「南洋咖哩牛」使用多種香料製作而成的咖哩醬汁，不是奶香味的那種咖哩，香氣濃厚層次豐富，不會太辣口感絕佳，牛肉吃起來軟嫩多汁，肉量也是十足，完全融入了咖哩的香氣和味道，配上白飯越吃越涮嘴，咖哩風味很搶眼，不是一般外面吃到平價咖哩的味道，絕對值得一試！

秘製東坡肉

高級餐館才能吃的到的東坡肉這兒也有，「秘製東坡肉」表面散發著亮澤的油光，一口咬下軟爛入味，味道鹹甜適中，口感富有膠質，肥瘦相間剛剛好。配上白飯、青菜及濃郁的醬汁，白飯底下還有些許鍋巴，在美食街竟然可以吃到這麼難得的功夫菜，團子推薦必點的單品！

整體而這，「占元府」的每道菜食材的挑選不馬虎，把各國特色美食用「煲」的形式呈現，在美食街能吃的到這種高水準不同風味的異國料理，讓我很驚喜，之後有機會每一道料理我都會有試看看。下一次經過新光站前店B1，不妨來這裡品嚐一下美味的「功夫菜」，保證會一吃成主顧！

菜單





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