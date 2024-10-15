這是小米的同事推薦的「阿思正宗廣東腸粉」~

腸粉價格不貴，份量又多，有豬肉、牛肉、鮮蝦等多種口味，還有廣東特色的臘腸蛋腸粉

比較早去的朋友可以買得到香菇芋頭瘦肉砂鍋粥，只要40元就可以吃飽飽

喜歡吃廣東腸粉的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉阿思正宗廣東腸粉位置

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阿思正宗廣東腸粉位於竹北市場的竹仁街，就在竹北市場攤集區對面。

👉阿思正宗廣東腸粉環境介紹

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店內有簡單的內用空間，現在天氣比較涼了，怕熱的朋友可以來內用啦

其實廣東腸粉跟港式腸粉是不一樣的

廣東腸粉不像港式腸粉一樣把餡料包覆在皮裡面，而是外皮直接混著餡料。

👉阿思正宗廣東腸粉菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

廣東腸粉都是現點現蒸，使用純米製作米漿，搭配各式食材，除了全素的選擇，還有豬肉、牛肉、鮮蝦等多種口味

老闆特別推薦招牌鮮蝦肉蛋腸粉給小米

不過很可惜小米來的時候接近打烊，香菇芋頭瘦肉粥賣完了，下次有機會再來吃啦！

👉阿思正宗廣東腸粉用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴點了玉米肉蛋腸粉和鮮蝦肉蛋腸粉。

鮮蝦肉蛋腸粉(90元)份量挺多的，有滿滿的肉肉、蔬菜和鮮蝦，海陸雙享一次滿足！

光看就讓人口水直流

外皮是純米製作，口感挺Q的，搭配的是鹹香風味的醬油，跟港式風味偏甜不太一樣~

不喜歡吃甜甜醬油的朋友，應該會很喜歡喔

鮮蝦Q又彈牙，豬絞肉嫩嫩的，帶有肥肉的油脂，加上腸粉讓人一口接一口吃不停

愛吃辣的朋友一定要加辣椒，辣香十足，搭配腸粉一起吃很過癮

不愛吃海鮮的朋友可以點玉米肉蛋腸粉(65元)。

玉米纖維感、肉肉的嫩和Q彈的腸粉，是三種不同口感的結合

裡面還有一顆蛋，真的是蛋有營養 XD

以上是我們的心得分享，喜歡正宗廣東腸粉的朋友，阿思正宗廣東腸粉推薦給你們

份量多、腸粉順滑又Q，加上滿滿的食材就是很滿足的早午餐。

👉阿思正宗廣東腸粉營業時間地址

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🌟店家資訊：阿思正宗廣東腸粉

🏠地址：新竹縣竹北市竹仁街47號

☎電話：0977 170 239

⏰營業時間：06:00–13:30(週一公休)

粉絲團：竹北第一家廣東腸粉

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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