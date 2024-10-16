這家眷村小吃就在小米家的附近，每次經過都看到很多客人也引起小米的好奇心，在228的連假陰雨綿綿的天氣想說比較沒人就帶著小結巴前來品嚐看看～

整體上來說是份量還不錯多的小吃美食，提供小菜的種類還挺多的，又是很會手滑的小菜XD 此外比較特別的有古早味飯算是一個復刻回憶的美食唷

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👉眷村小吃位址及停車方式

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眷村小吃位於金城二路靠近燦坤3C的路口的舊房子內，開車的朋友可以停到燦坤旁的公有收費停車場囉～

門口是煮食及外帶等候區，天氣涼涼來吃熱呼呼的美食太剛好了！

👉眷村小吃餐廳環境介紹

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店內的空間不會很大，人多時可能要共桌一下，這天我們在下雨天及下午一點多了，剛來時想說人不多可以輕鬆吃…..

沒想到一下子就快坐滿耶，可能是放假日大家比較晚出門

店內有提供白開水及醬料自行取用，想喝飲料去路口的7-11就有啦！

👉眷村小吃菜單目錄搶先看

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主食是有眷村風味的麵飯及水餃等，另外還有湯品及滷味小菜，是標準的眷村文化的美食

對了，點餐是自己寫字XD 有沒有感覺很久沒有寫字呢？順便來練習吧，哈哈…..

在櫃檯有滷味小菜一大籃，感覺眷村都會用種竹製的器皿來盛裝，滿滿的滷味實在讓人想要手滑 (謎之聲: 沒關系，大家習慣你會手滑了，盡量點我們要看！)

開動吧～今天雖然只有我跟小結巴，不過還是不小心點太多啦XD 幸好是沒吃早餐，不然真的吃不完><

最近好像穿白衣服比較顯瘦，so….會多送一點白色系啦～

煙燻鴨每天是限量，太晚來可是買不到的唷！後半邊有鴨腿的是150元，上半邊是100元，價格上不算貴了～

鴨肉有嫩中帶嚼勁的口感，煙燻味還蠻夠的說，加上鴨肉皮有Q彈嚼勁，是越嚼越香，該來一杯啤………

另外重口味的朋友吃完原味可以再沾他們的特製醬料唷。

古早味飯60元，就是俗又大碗，有肉有菜又有豆干滷蛋，吃上一碗就好飽飽～

滷三層肉有軟嫩帶上肥肉的甘甜味，加上微甜的鹹香醬汁很下飯XD 那個白蘿蔔滷得也很用入味，有甜又有纖維感挺不錯的

炸醬麵50元(小)，份量來說點小碗就很多…..

食用前記得攪拌唷！

麵條是帶點麵香的嚼勁還不錯，纏著鹹香帶甜的炸醬是典型的眷村風味

餛飩湯30元，給的份量也多，餛飩皮有滑溜滑溜配上豬肉內餡不妨可以試看看。

又是手滑滷味小菜(140元)，其實小米已經有克制了XD 只點了 粉腸60元、三層肉60元及豆干(3片20元)。

配上他們的蒜泥醬油風味上提昇不少，粉腸處理的還不錯，不會有苦味及難咬。

沾點辣油+醋是內行吃法！

三層肉有嫩嫩的口感，搭上蒜醬吃會比較好唷

水餃是一份50元，點餐時可以說一半高麗菜一半韭菜口味

水餃個人也蠻喜歡的，皮是有Q的嚼勁，高麗菜豬肉內餡是有脆甜，韭菜的香氣也很濃郁，兩人點一份來分享是不錯的選擇～

豬頭皮好像也是60還是40元，有點忘記了>< 煮的很透，咬下去是有Q彈的口感，也是一份下酒小菜…..不….. 下飯小菜啦，這裡沒賣酒

以上是我們的心得分享，眷村小吃是標準的平價份量多的美味小吃，適合小家庭上班族午晚餐來簡單解決的地方，分享給大家參考

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有任何問題可以到小米的FB粉絲團私訊唷～

店家資訊：眷村小吃

地址：新竹市東區金城二路39號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00(禮拜二公休)

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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