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新竹市東區新竹眷村小吃美食。濃厚眷村風味的古早味麵飯滷味小菜(煙燻鴨.金城二路.營業時間地址菜單) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

踢小米 人氣：38
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踢小米

發表篇數：1322篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：

眷村小吃
place新竹市東區金城二路39號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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新竹市東區新竹眷村小吃美食。濃厚眷村風味的古早味麵飯滷味小菜(煙燻鴨.金城二路.營業時間地址菜單) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

這家眷村小吃就在小米家的附近，每次經過都看到很多客人也引起小米的好奇心，在228的連假陰雨綿綿的天氣想說比較沒人就帶著小結巴前來品嚐看看～

整體上來說是份量還不錯多的小吃美食，提供小菜的種類還挺多的，又是很會手滑的小菜XD  此外比較特別的有古早味飯算是一個復刻回憶的美食唷新竹市東區新竹眷村小吃美食。濃厚眷村風味的古早味麵飯滷味小菜(煙燻鴨.金城二路.營業時間地址菜單) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

 

新竹市東區新竹眷村小吃美食。濃厚眷村風味的古早味麵飯滷味小菜(煙燻鴨.金城二路.營業時間地址菜單) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉眷村小吃位址及停車方式

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眷村小吃位於金城二路靠近燦坤3C的路口的舊房子內，開車的朋友可以停到燦坤旁的公有收費停車場囉～

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門口是煮食及外帶等候區，天氣涼涼來吃熱呼呼的美食太剛好了！

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👉眷村小吃餐廳環境介紹

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店內的空間不會很大，人多時可能要共桌一下，這天我們在下雨天及下午一點多了，剛來時想說人不多可以輕鬆吃…..

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沒想到一下子就快坐滿耶，可能是放假日大家比較晚出門新竹市東區新竹眷村小吃美食。濃厚眷村風味的古早味麵飯滷味小菜(煙燻鴨.金城二路.營業時間地址菜單) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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店內有提供白開水及醬料自行取用，想喝飲料去路口的7-11就有啦！

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👉眷村小吃菜單目錄搶先看

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主食是有眷村風味的麵飯及水餃等，另外還有湯品及滷味小菜，是標準的眷村文化的美食新竹市東區新竹眷村小吃美食。濃厚眷村風味的古早味麵飯滷味小菜(煙燻鴨.金城二路.營業時間地址菜單) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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對了，點餐是自己寫字XD 有沒有感覺很久沒有寫字呢？順便來練習吧，哈哈…..

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在櫃檯有滷味小菜一大籃，感覺眷村都會用種竹製的器皿來盛裝，滿滿的滷味實在讓人想要手滑新竹市東區新竹眷村小吃美食。濃厚眷村風味的古早味麵飯滷味小菜(煙燻鴨.金城二路.營業時間地址菜單) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣(謎之聲: 沒關系，大家習慣你會手滑了，盡量點我們要看！)

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開動吧～今天雖然只有我跟小結巴，不過還是不小心點太多啦XD 幸好是沒吃早餐，不然真的吃不完><

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最近好像穿白衣服比較顯瘦，so….會多送一點白色系啦～

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煙燻鴨每天是限量，太晚來可是買不到的唷！後半邊有鴨腿的是150元，上半邊是100元，價格上不算貴了～

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鴨肉有嫩中帶嚼勁的口感，煙燻味還蠻夠的說，加上鴨肉皮有Q彈嚼勁，是越嚼越香，該來一杯啤………

另外重口味的朋友吃完原味可以再沾他們的特製醬料唷。

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古早味飯60元，就是俗又大碗，有肉有菜又有豆干滷蛋，吃上一碗就好飽飽～

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滷三層肉有軟嫩帶上肥肉的甘甜味，加上微甜的鹹香醬汁很下飯XD  那個白蘿蔔滷得也很用入味，有甜又有纖維感挺不錯的新竹市東區新竹眷村小吃美食。濃厚眷村風味的古早味麵飯滷味小菜(煙燻鴨.金城二路.營業時間地址菜單) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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炸醬麵50元(小)，份量來說點小碗就很多…..

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食用前記得攪拌唷！

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麵條是帶點麵香的嚼勁還不錯，纏著鹹香帶甜的炸醬是典型的眷村風味新竹市東區新竹眷村小吃美食。濃厚眷村風味的古早味麵飯滷味小菜(煙燻鴨.金城二路.營業時間地址菜單) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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餛飩湯30元，給的份量也多，餛飩皮有滑溜滑溜配上豬肉內餡不妨可以試看看。

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又是手滑滷味小菜(140元)，其實小米已經有克制了XD 只點了 粉腸60元、三層肉60元及豆干(3片20元)。

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配上他們的蒜泥醬油風味上提昇不少，粉腸處理的還不錯，不會有苦味及難咬。

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沾點辣油+醋是內行吃法！

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三層肉有嫩嫩的口感，搭上蒜醬吃會比較好唷新竹市東區新竹眷村小吃美食。濃厚眷村風味的古早味麵飯滷味小菜(煙燻鴨.金城二路.營業時間地址菜單) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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水餃是一份50元，點餐時可以說一半高麗菜一半韭菜口味新竹市東區新竹眷村小吃美食。濃厚眷村風味的古早味麵飯滷味小菜(煙燻鴨.金城二路.營業時間地址菜單) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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水餃個人也蠻喜歡的，皮是有Q的嚼勁，高麗菜豬肉內餡是有脆甜，韭菜的香氣也很濃郁，兩人點一份來分享是不錯的選擇～

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豬頭皮好像也是60還是40元，有點忘記了><  煮的很透，咬下去是有Q彈的口感，也是一份下酒小菜…..不….. 下飯小菜啦，這裡沒賣酒新竹市東區新竹眷村小吃美食。濃厚眷村風味的古早味麵飯滷味小菜(煙燻鴨.金城二路.營業時間地址菜單) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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以上是我們的心得分享，眷村小吃是標準的平價份量多的美味小吃，適合小家庭上班族午晚餐來簡單解決的地方，分享給大家參考新竹市東區新竹眷村小吃美食。濃厚眷村風味的古早味麵飯滷味小菜(煙燻鴨.金城二路.營業時間地址菜單) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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店家資訊：眷村小吃
地址：新竹市東區金城二路39號
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00(禮拜二公休)

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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