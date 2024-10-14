嘉義第一家「壽司郎スシロ」終於在垂楊路開幕啦

數年前有曾在台南和台北吃過，對壽司郎的印象就是「鰻魚很多又好吃」

所以我就是那群老早就一直許願壽司郎來嘉的嘉義人

看到哪裡在整地，就會想著：「希望是要蓋壽司郎!!」

這次是在試營運期間的最後幾天的下午時段來捧場，人潮還是很多呢

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餐廳名稱：スシロー壽司郎-嘉義垂楊店(嘉義市西區垂楊路455號1樓)

餐廳連結：官網 FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：05-2277953 11:00-22:00

餐點介紹：壽司/生魚片/炸物/副食/湯/拉麵/甜點/飲品/期間限定；參考官網菜單

用餐日期：2024.10

▲スシロー壽司郎-嘉義垂楊店 店面

位於垂楊路和西門街口，幾十公尺外就是嘉義著名伴手禮福義軒的本店(可以看到高齡代排的特殊景觀喔)

(客串演出: Na哥)

▲スシロー壽司郎-嘉義垂楊店 用餐環境

(客串演出: J哥)

▲スシロー壽司郎-嘉義垂楊店 用餐環境

桌上都有一台無線點餐平板，但沒有可以用手機掃描點餐的QR code，不知道是否因為試營運期間所以還沒有?

▲スシロー壽司郎-嘉義垂楊店 用餐環境

桌面有餐具(免洗竹筷和塑膠湯匙)、大瓶裝調味料、薑片、抹茶粉、熱水龍頭； 迴轉台上方則有醬料碟、茶杯

瓶裝調味料是醬油和醬油膏，山葵醬則是小袋包裝在迴轉檯面上巡迴

2024/09/16~10/20「壽司郎×魔物獵人20周年」活動

除了有資料夾、保冷袋、手機架等聯名商品，還有推出三款限定餐點：「部位破壞！取得魔物尾巴」、「任務發生！魔物蛋搬運任務」、「野生鮪魚豪華拼盤」，其中前兩者是真的跟魔物獵人有相關的特殊餐點，野生鮪魚豪華拼盤則是更早的鮪魚季早就出現過的

(期間限定)任務發生！魔物蛋搬運任務 NT 60

原本看菜單上的圖案，還以為是一塊類似甜不辣的含蛋加工品，沒想到實體超出我預期的好!

原來是貨真價實的整顆溏心蛋，裹上含有海苔絲的麵糊去油炸，下面的「鳥巢」則是油蔥絲還有少量的美乃滋

▲麵衣不厚、且容易跟溏心蛋分離，油量不多且調味是好吃的；油蔥絲搭配少量美乃滋造就甜鹹的滋味，像台式傳統鹹蛋糕；溏心蛋應該就用現成準備是放在拉麵的配料，本身蛋黃可能有更多的流漿，但經過油炸後蛋黃變得更熟了；像第二次點(沒有拍照)的蛋黃就已經八、九分熟，完全沒有溏心

(期間限定)部位破壞！取得魔物尾巴 NT 80

又是一個我覺得實體比照片好太多的限定餐點! 原本菜單照片看起來照片是兩貫壽司飯上鋪了四、五片的烤牛肉片，原本以來就是常態商品「甜醬烤牛肉」的肉量加倍版本，沒想到實體居然是多達3.5貫壽司飯，上面則鋪滿了近十多片烤牛肉片! 烤牛肉片精瘦，柔軟略帶一點咬勁，喜歡瘦肉的我很尬意，且感覺CP很高，馬上續點一盤。牛肉本身僅帶點鹹鹹的鹽味，淋上很少量的醬油膏增添點鮮香和甜韻

甜醬烤牛肉 NT 40

跟限定商品應該都是同樣一塊烤牛肉，不過甜醬烤牛肉的比較大片，好像也比較硬一點點，但我覺得只是純粹是切到的牛肉塊部位差異而已。比較表面的牛肉較深色且乾硬，內部則較鮮紅且柔嫩，但差異性不大

​極上鰻魚 NT 60

肉質柔軟，也有少量魚肚的半透明油脂，邊緣和近魚腹膜會有Q彈感；蒲燒醬適量合宜，鹹和甜味都不會太重，我喜歡

喜歡 鰻魚料理 嗎?歡迎參考

[台北松山]日本橋 玉井 台北店。多樣鰻魚料理專賣店

[台北大安]魚韻日式料理。星鰻手卷&鰻魚握壽司

[台中東區]大江戶町鰻屋-LaLaport台中店。鰻魚磯邊燒雙吃&鰻骨仙貝

[台中北區]平祿壽司-五權店。鰻魚玉子燒/厚切蒲燒鰻魚/星鰻握壽司

[台北中正]くら寿司 藏壽司。蒲燒鰻&星鰻握壽司

[台中東區]一条通新幹線壽司-台中站前店。鰻魚&大貫星鰻握壽司

[台中南屯]拓海の食堂。脆皮燒烤鰻魚飯&海苔夾天婦羅鰻

[嘉義西區]壽司王‧深夜壽司。星鰻握壽司

[高雄新興]僕.燒鰻 新田店。鰻魚玉子燒&炙燒握壽司

鰻魚海苔包

魚海苔、一貫壽司飯，和四、五小塊鰻魚，普普通通

想吃鰻魚的話還是直接點有大塊鰻魚的銀盤(60元)握壽司吧

星鰻(迷你醋飯) NT 40

星鰻(あなご/Anago)也就是穴子，是海鰻的一種，油脂與營養都沒有鰻魚(うなぎ/Unagi)高，但仍是屬於「非常豐富」的魚種，也因為是白燒薄醬調味，調味和魚種本身都會比鰻魚更清爽、更吃不膩。我兩種鰻都愛，但鰻魚可能吃多會覺得油，而星鰻則是怎麼吃都不膩，可以續好幾盤

炙燒上等星鰻 NT 60

跟菜單上的普通星鰻握壽司差蠻多的，部位是取魚身中段，所以不僅更厚、更大片，肉質更是軟綿；淡淡的薄醬調味提出鰻魚本身的肉香，不會都在吃醬的感覺

※鰻魚(うなぎ) VS 星鰻(あなご)

鰻(うなぎ/Unagi/河鰻) 分類為鰻形目(Anguilliformes)鰻鱺科(Anguillidae)。 一般學術界狹義的「鰻魚」 ，也就是指「鰻鱺科鰻鱺屬」的魚種

穴子(あなご/Anago/海鰻)也是菜單上常稱的星鰻，是 海鰻類泛稱，跟Unagi同鰻形目(Anguilliformes) 但是屬於糯鰻科(Congridae)

海鰻為夜行性魚類，白天通常躲藏在泥沙洞穴中，因此得名穴子

(期間限定)日本產貝柱 NT 60

我印象生食干貝握壽司是常態商品，但看官方FB的介紹僅提供到10月底。可能是專門指這檔期的干貝是特別跟JFOODO(日本食品海外推廣中心)聯名吧!

新鮮的生干貝就是有那柔軟細緻卻又緊實的迷人口感，加上淡淡的鮮甜味，爽口又美味

尤其厚度明顯比藏壽司、爭鮮和平祿這三家迴轉壽司的生食級干貝還厚

蒜香花枝天婦羅 NT 40

可能是試營運期間有簡化菜單，有些他們常態菜單的炸物就沒有供應；所以我只好也從握壽司下手來試試他們的炸海鮮。其中蒜香花枝天婦羅看起來既大塊且也不會表面油膩膩；花枝非常的柔軟，幾乎沒有硬、彈性跟韌性的口感，就像芙蓉豆腐般柔軟細緻、非常牙口友善；只是蒜味我幾乎吃不到





(期間限定)帆立貝奶油可樂餅 NT 60

上桌時是整塊長橢圓形的完整可樂餅，現炸的麵衣非常乾爽酥脆；所有的熱度都被保留在內部，小心食用免被燙傷

▲原本想內容會有完整或不完整的小型帆立貝吧?結果我都只吃到奶味很重像是牛排館玉米濃湯濃縮版的白醬，沒有任何貝類或其他食材切成的固體。難道是帆立貝「風味」的奶油可樂餅嗎? 炸的乾脆不油的外皮不錯，而內餡不如預期，有些失望

(期間限定)抹茶蒙布朗 NT 80

※2024/10/9起期間限定供應

跟「森半抹茶」合作，使用兩款一番茶葉製作。表面是抹茶蒙布朗，內部則有抹茶蛋糕和原味鮮奶油。抹茶蒙布朗是以栗子泥為基底，口感跟原味鮮奶油有不同，較厚實、不那麼濕滑；墊底的抹茶蛋糕略有彈性和濕度，不會乾硬或容易剝落掉屑，兩者茶味都淡淡的，都沒有官網介紹的尾韻和苦韻，而且還會被原味鮮奶油掩蓋。整體口味和外觀60分，此定價顯貴與不太值得





草莓巧克力聖代 NT 100

朋友點的甜點，根據他在台中分店的經驗他覺得嘉義店實在豪邁，不僅冰淇淋比較高聳、蛋糕也有近兩倍大、點綴的冷凍草莓和巧克力粉也都很足夠，讓他既驚喜又滿意。不過咱們都在猜不是嘉義工讀生比較「沒頭緒」(PPT麥當勞工讀生梗)就是試營運期間的福利呢?

喜歡 迴轉壽司 嗎?歡迎參考

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[台北中正]くら寿司 藏壽司。蒲燒鰻&星鰻握壽司

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