曾經認真考慮，如果到韓國旅遊，首選必須是釜山，然後首爾，沒想到一個衝動，我竟然參加了濟州島的旅行團！原因稍後再提。總之搭乘紅眼飛機，到達濟州島約凌晨5點多，剛出機場，導遊安排我們先到距離機場3公里的【龍頭巖海水汗蒸幕】停留三小時，用意很簡單，讓大家洗個澡、睡個覺，稍稍補回熬夜搭機的疲憊。

難得出趟國，我才不要一來就睡覺！在汗蒸幕猛拍一輪(大部分區域禁止拍照)，跟二樓小賣部阿珠媽又買支甜筒，走下斜坡，眼前就是綿延的海岸線。

步出機場時，天空飄著小雨，此刻仍有些陰霾，但既然我在場了，雲層必須聽命消散些。

↓這一景，如果加一條鐵路，又是韓國版櫻木花道平交道了。

↓遠處有艘郵輪。

氣溫雖仍有個27、8度，但海風呼嘯，狗尾巴草搖曳，已經明顯有秋天的氣息了。

↓從雲隙灑下耶穌光。遠處高樓大廈林立的天際線令人驚艷，濟州島說是離島，卻不盡然是意想中的「鄉下地方」。

↓韓國的U-Bike就這樣隨意停放路邊，沿路都有，掃碼使用，倒是省去了集中管理的困擾。

↓來來回回不少晨運的男女老少，足見韓國運動健身風氣之盛。

浪濤拍岸，風勢益發強勁，時不時飄些太陽雨。然而雲層漸散，藍天碧海顯現，是吧？就說我來了，管他天氣預報報些什麼鬼，反正都要給我放晴！

這就是濟州島的海？空氣清新，沒有海風的鹹味，風感乾燥，和台灣海邊的味道非常不一樣。

↓那邊有個紅燈塔，這兒是個小小漁港。

↓出現一家挑高玻璃屋網紅咖啡廳《Doux Foret》，以Dirty Pandoro蛋糕最受歡迎。除了無敵海景，因離機場不遠，還可欣賞飛機起降。

↓討厭啦！可以看到裡頭有人在走動，可惜還沒開始營業。賊一般偷偷繞到店後，也有臨海戶外座位區。

↓沿海都是這樣黑黑的礁岩，可見濟州島就是個火山熔岩島。

↓由此堤岸可通往燈塔。

↓有點澎湖的感覺，卻又是那麼不同，總之風情迷人，一眼沉醉，才剛來這麼一下子，我已經愛上濟州島了。(真沒原則)

漸漸出現一些到海邊遊玩的本地遊客。

↓啊～差點跟這男生撞衫！幸好圖案稍有不同。怎麼個撞法？後面的遊記再以照片對比。

好開心，就這樣沿著海岸線走走停停，差不多兩個小時，搧海風搧個過癮，實際上是迷路了，好不容易才走回汗蒸幕。老實說，初來乍到，根本搞不清楚身在何方，剛剛《Doux Foret》咖啡廳的地址是Seohaean-ro, Yongdam 3(sam)-dong, 특별자치도 Jeju-si, Jeju-do(濟州特別自治道濟州市龍潭3(三)洞西海岸路)，所以這條海岸線應該是西海岸路沒錯。

濟州島的海岸主要面向東海（也稱為日本海），是我不曾接近的海域。而整個島綿延182公里的海岸線，這才只是一小小段而已，初次見面，滿心歡喜。這東海美麗的波濤，也就是我對濟州島最初的印象。接下來五天的行程，大概夠我寫個兩年了。不急，關於濟州島，精彩的，還在後面。

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