說到餐酒館，大家想到的大概都是晚上才營業。理智派今天要來開箱一家高雄餐酒館，一間位於漢神百貨裡面的異國酒吧，讓你從午餐開始就一路微醺到晚上。

【高雄蘼樂餐酒館】初訪心得

理智派這次帶家人來高雄玩，踩點來到「高雄蘼樂餐酒館」。理智派平日來吃午餐人不多，根本是隨時說走就走的好去處，而且價格不貴(以百貨價來說一個義大利麵三百多，真心不貴)。

當天我們三個人，本來有點擔心份量，結果點了雙人分享餐，額外點了紙包龍虎石斑、流星黑金手工刈包、一杯飲料與兩杯紅酒，結果吃到超級飽！理智派真的大推這樣的點法，超適合像我這種不想浪費又怕吃不飽的朋友～CP值爆高！而且氛圍也很好，邊吃邊聊超輕鬆。

如果想持續追蹤特價機票、優惠機票與航空公司最新資訊，別忘了訂閱理智派或追蹤理智派哦

優惠資訊第一手資訊： 訂閱電子報

理智派製作，可愛男孩貼圖上架囉！

點擊圖片即可購買 點擊圖片即可購買 點擊圖片即可購買

【高雄蘼樂餐酒館】環境簡介

高雄蘼樂餐酒館其實是高雄知名無菜單料理「雅樂廚苑」的第二品牌，當然質感也不會讓人失望！隱藏在漢神B3，莫蘭迪色的裝潢超吸睛，路過不小心就會被吸引進去，然後瞬間愛上(一眼瞬間的概念XD)。蘼樂的用餐環境非常多元，除了有半開放的空間，讓你可以輕鬆享受美食，還有特別的小包廂，每個細節都充滿設計感。

【高雄蘼樂餐酒館】餐點開箱

凱撒沙拉 – 醬料低調但美味！

首先登場的是凱撒沙拉。剛開始看起來超清爽，因為醬料都藏在底下，完全不會像有些沙拉一樣看起來「過於油膩」。這點對愛拍照的理智派來說真的是大加分，因為拍完照後再攪拌一下，發現它的醬料量還蠻多的，但奇妙的是，吃起來一點都不厚重！！！而且它加了台製帕瑪火腿，鹹香味十足，與蔬菜搭配起來剛剛好。火腿肉的分量也很有誠意，三個人一起吃完全不會覺得少。

今日湯品 – 地瓜濃湯+硬梆梆的法國麵包？

今天的湯品是地瓜濃湯，濃郁的地瓜香氣瞬間撲鼻而來，口感絲滑，味道適中，讓人忍不住一口接一口。搭配的餐包則是類似法國麵包的口感，有點硬，但這也是它的特色，吃起來很有嚼勁，只是對牙齒不是特別友善XD。沒辦法，道地的法國麵包就是這種口感哈哈。

煙燻鴨賞起司脆餅 – 軟軟的餅皮更好吃？

這道脆餅一上桌，理智派就興奮地開始拍照！不過拍完照之後發現餅皮變得軟軟的，居然意外地符合我口味，因為我本來就偏好Q軟的口感～煙燻鴨賞搭配起司的味道融合得剛剛好，沒有過多搶戲的味道，作為前菜很開胃！

肯瓊薩索雞翅 – 來自法國的特殊美味！

這道雞翅真的讓理智派驚豔！首先這名字就夠吸引人，肯瓊薩索雞翅到底是什麼來頭？原來這種雞翅來自法國，油脂豐富，但搭配上外皮的調味，吃起來一點都不覺得油膩，反而像是紐澳良雞翅的高級版，真的是太特別了！👌

波隆那肉醬麵 – 番茄醬汁超香！

接著登場的波隆那肉醬麵，真的是理智派最愛的番茄肉醬口味！這款波隆那肉醬麵的番茄味不會太重，是店家長時間慢燉肉醬搭配番茄泥熬煮出來的，酸甜適中。麵條口感剛好，不會過硬或過軟，是非常耐吃的那種～一口麵、一口醬，簡直不要太太太滿足！

飲料兩杯 – 味道和顏值同時在線！

這次我們點了兩杯飲料，分別是葡萄檸香氣泡飲和艷夏青檸。葡萄檸香氣泡飲喝起來像檸檬香檳葡萄，清爽得不得了；至於艷夏青檸，上面有個蝶豆花做的愛心冰磚，光看這外表就想給100分了(分數都這樣給的超豪邁，不錯吧XD。拍照起來超美，口感則是清淡的檸檬味，讓人喝起來非常舒服！

加點餐點 – 紙包龍虎石斑

齁齁，照片是不是看起來有夠好吃。必須得說，打開外層紙的時候，濃郁的香料香氣撲鼻而來。而雖然看起來使用了許多辛香料，但整體味道卻沒有很重，反而能夠吃的出於魚肉本身的鮮甜，只能說師傅的工夫完全在這道菜裡體現。而紙包龍虎石斑除了魚本身之外還有蛤蜊，把龍虎石斑拿去沾湯汁的話，還可以感受到蛤蜊的淡淡甜味。

加點餐點 – 流星黑金手工刈包

這道刈包真的是有夠美，從照片上來看就可以知道除了美之外，使用的食材也完全不同於傳統刈包。調味使用BBQ醬料、搭配起司與生菜等，有種傳統美食新食尚的感受。

加點飲品 – 紅酒、白酒、拿鐵咖啡

餐後我們加點了一些飲品，紅酒和白酒都帶有淡淡的果香，搭配餐點非常適合。而拿鐵咖啡則是稍微中和了前面吃到的豐富味道，整餐結束得完美！

【高雄蘼樂餐酒館】價位 I 價目表 I 菜單一覽

高雄蘼樂餐酒館價位不貴，即便他位於漢神百貨裡。菜單有非常多類別，包含了：季節菜單、沙拉、飲酒樂點、主餐、義大利麵&燉飯、蘼樂特調、單杯葡萄酒、精釀啤酒與精釀啤酒Shot組等。

。季節菜單：價位落在200-1300中間，從生蠔到軟殼龍蝦都有。

。沙拉：價位落在320-460中間，很特別的有「藍眼淚海鮮沙拉」可以試試看。

。飲酒樂點：價位落在150-350中間，除了餐酒館常見的雞翅外，也有常見的西班牙蒜味蝦。

。主餐：價位落在680-750中間，主要為排餐類別。

。義大利麵&燉飯：價位落在320-450中間，吃素的也有蛋奶素「清炒蕈菇細扁麵」可以吃。

。蘼樂特調：價位落在150-180中間，此項為無酒精調飲，不喝酒的可以點來喝哦。

。單杯葡萄酒：單一價位為220，紅白酒同價。

。精釀啤酒：多種品項單一價位為260，從金色三麥到日本Coedo紅赤(Beniaka)，共計達8種啤酒可以選擇。

。精釀啤酒Shot組：價位為499，包含了四種Shot+下酒菜，製作成九宮格樣式，理智派個人覺得非常超值。

【高雄蘼樂餐酒館】店家資訊 I 分店一覽

名稱：蘼樂餐酒Lee’s Garden Wine Bar/高雄餐酒館/前金美食/漢神美食

時間：周一至周日 11:30–14:30, 17:30–00:00

電話：07-5576188

地址：801高雄市前金區成功一路266-1號B3F

評分：Google 4.8顆星

【高雄蘼樂餐酒館】地理位置 I 怎麼去

高雄蘼樂餐酒館位於漢神百貨地下三樓(B3F)，算是個交通非常便利的地方。以下理智派依舊提供兩種最常見的方式給大家參考。

。大眾交通：欲搭乘大眾交通工具前往高雄蘼樂餐酒館的朋友，可以直接使用高雄捷運 #高捷。搭乘紅線至中央公園站或三多商圈，下車步行約莫10-15分鐘即可抵達高雄漢神百貨。

。自行開車：欲搭乘自行開車前往高雄蘼樂餐酒館的朋友，漢神百貨離國道一號較近，使用國道一號會非常方便。於367B-高雄 出口下交流道後，約莫10-15分鐘即可抵達。

【高雄蘼樂餐酒館】停車位置

高雄蘼樂餐酒館如同理智派前面提到，就位在漢神百貨裡面。停車方式可以直接使用漢神百貨的停車場即可，非常方便的。

優惠資訊第一手資訊： 訂閱電子報

2024最新 優惠連結｜機票、美食、旅遊、住宿