【新北板橋美食】chao潮肉鍋物 板橋店｜鴛鴦火鍋、日本和牛吃到飽(鄰近江子翠捷運站、啤酒無限暢飲、13種頂級肉品一次滿足!!!)

說到台北、新北自助式火鍋吃到飽推薦，位在板橋江子翠站附近的「潮肉鍋物」，在菜單上，不僅提供各種平價且高級的火鍋，蔬菜、火鍋料、白飯、飲料、meiji冰淇淋無限自助外；選擇價格最高級的夢幻逸品方案，還可以享有日本A5和牛、伊比利豬吃到飽、鴛鴦鍋免費升級、啤酒無限暢飲等。

另外，最讓安妮王推薦的還有「潮肉鍋物」隱藏新吃法，像是香濃起司、泰式酸辣口味，賦予鴛鴦火鍋、壽喜燒風味的多樣性，滿足了不同口味習慣的饕客，非常適合家庭、朋友、情侶聚餐。

chao潮肉鍋物 板橋店│交通

Google地圖請點我 > 捷運江子翠站到「chao潮肉鍋物 板橋店」

「潮肉鍋物」距離捷運江子翠站1號出口，不用過馬路，只要步行約1~3分鐘就能抵達。

安妮王一夥人在下班、晚餐時段，最適合找間店，吃飽喝足、與家人、朋友暢談生活點滴~

chao潮肉鍋物 板橋店│用餐環境

「潮肉鍋物」的用餐環境偏向簡約的設計風格，安妮王一眼望去，便能看到寬敞的座位，讓朋友、情侶、家庭等，都能享受幸福的火鍋時光。

另外，也能夠看到自助吧區塊，簡潔明瞭的配置，無限提供火鍋配料、蔬菜、熟食、飲品和甜點等，超級適合大食客進場XD

chao潮肉鍋物 板橋店│菜單

線上菜單：chao潮肉鍋物

「潮肉鍋物」提供豐富的菜單與方案選擇，每種方案都可以在自助吧享用熟食、飲料、蔬菜、甜點等，且用餐時間為120分鐘，並須要加收10%服務費。

唯一不同的便是不同級別的肉品，「潮肉鍋物」有3種級別的價格方案，從基本的「潮肉精選」、「老饕嚴選」到最高級的「夢幻逸品」，價格說明如下：

潮肉精選：599元

老饕嚴選：699元

夢幻逸品：1388元

chao潮肉鍋物 板橋店│夢幻逸品方案

安妮王一夥人這次享用的是最頂級的「夢幻逸品」方案，以奢華食材與豐富的湯底，提供了極致的火鍋體驗。

高達13種豐富多樣的肉肉!!!

「夢幻逸品」方案有美國自然牛五花、澳洲肩胛肉、美國安格斯黑牛後腿肉、美國安格斯黑牛背肩、澳洲M9和牛前腿芯、日本A5和牛羽下肉、嚴選梅花豬、特選前腿豬、嚴選豬五花、西班牙雪紋松阪豬、西班牙伊比利豬梅花、紐西蘭羊五花與酒香花雕雞，皆可以自由選擇，滿足各種饕客的味蕾。

除此之外，還可以享用以下2種優惠活動~

第一送：免費升級「鴛鴦鍋口味」

第二送：無限暢飲啤酒

看著這些料理，安妮王一夥人來體驗吃飽飽的晚餐之旅囉~

chao潮肉鍋物 板橋店│鴛鴦火鍋(壽喜燒、藥膳)

夢幻逸品方案第一送，免費升級「鴛鴦鍋口味」

「潮肉鍋物」的鴛鴦鍋口味有壽喜燒、雞湯、藥膳、麻辣、南洋叻沙與泰式冬陰功6種湯底，任選2種組成鴛鴦火鍋，安妮王一夥人選了壽喜燒與藥膳湯底。

壽喜燒湯底

以日本關東獨門秘製醬汁製成的壽喜燒湯頭，鹹甜獨特的滋味，配上蔬菜、肉品十分開胃。

如果需要加湯，以麥茶水加入，更多了一些淡淡的麥香味道，創造不同的風味~

藥膳湯底

滋補的藥膳湯頭，安妮王一夥人放入了清爽的高麗菜、金針菇等小菜，鮮甜的美味，讓人回味無窮。

chao潮肉鍋物 板橋店│頂級肉品

13種頂級肉類 x 2種湯底，奢華饗宴!!!

「潮肉鍋物」夢幻逸品方案，最著名的當然就是那13種品質滿分的肉類啦~

美國自然牛五花、澳洲肩胛肉、美國安格斯黑牛後腿肉、美國安格斯黑牛背肩、澳洲M9和牛前腿芯、日本A5和牛羽下肉、嚴選梅花豬、特選前腿豬、嚴選豬五花、西班牙雪紋松阪豬、西班牙伊比利豬梅花、紐西蘭羊五花與酒香花雕雞，共13種頂級肉類，搭配這壽喜燒與藥膳兩種湯底，帶來奢華的美味享受~

這油花，一看就知道很好吃!!!

每一和小方盤裡，裝著粉粉嫩嫩的肉類，不僅牛肉、豬肉、羊肉、雞肉一次都能吃到，且這白色雪花油脂分布於肉類上，光看這外觀，安妮王一夥人直流口水，立馬開動囉~

安妮王覺得每一種肉類都很好吃，光是牛肉的種類就佔了將近一半，滿足不同客人都可以品嘗到自己喜愛的肉肉。

以下就來分享安妮王一夥人最推薦的2種肉類-日本A5和牛羽下肉與西班牙伊比利豬吧~

chao潮肉鍋物 板橋店│日本A5和牛羽下肉

細膩的肉質 x 雪片油花

日本A5和牛羽下肉一上桌，那均勻分布的油花瞬間吸引安妮王的目光。

紅白相間、油花細緻猶如瑰麗大理石的花紋，一眼就知道這是高品質的牛肉。

當一片片的日本A5和牛羽下肉放入頂級的壽喜燒與藥膳湯底，只需短暫煮一下，便能釋放出迷人的香氣。

粉嫩和牛經過滾燙的高湯洗禮，瞬間化為薄嫰的肉片，豐富的油脂帶來入口即化的感受。

每一口肉片佐以蔬菜等配料，充滿濃郁的肉汁，和牛獨特的風味在熱湯的襯托下更顯鮮美，充分展現其豐富層次與口感，是極致的奢華享受。

chao潮肉鍋物 板橋店│西班牙伊比利豬

細緻柔滑的頂級豬肉片!!!

如果不能吃牛的饕客，一定會愛上「潮肉鍋物」的西班牙伊比利豬。

西班牙伊比利豬，那深紅色與細膩的油花，帶有自然光澤，展現出頂級食材的魅力。

肉片經過細心烹調後，融化的油脂釋放出可口的香氣，肉質鮮嫩多汁，入口時口感柔滑、細膩，帶有豐富的肉香

每一口咀嚼時都能感受到豬肉的獨特風味，層次豐富，回味無窮，安妮王一夥人不知不覺就一掃而空了~

chao潮肉鍋物 板橋店│隱藏吃法-香濃起司口味

肉與起司，每一口都充滿濃郁的奶香!!!

「潮肉鍋物」的招牌吃法之一，安妮王一夥人最喜愛的香濃起司壽喜燒，將肉片包裹起司後，形成捲狀後，放入鍋中，等待變熟的一刻~

那油脂均勻的梅花豬包裹的起司，入口即化，起司的柔滑與肉的鮮嫩相互映襯，每一口都充滿濃郁的奶香與鹹香，讓人回味無窮。

這道料理不僅美味，還讓壽喜燒更加豐富多元，是奶香與肉香的絕佳搭配。

chao潮肉鍋物 板橋店│隱藏吃法-泰式酸辣口味

清爽開胃的微辣吃法，讓人忍不住一口接一口!!!

「潮肉鍋物」的另一種招牌隱藏吃法-泰式酸辣口味，安妮王一夥人選用油脂較豐富梅花豬，肉片在煮熟後，肉質軟嫩多汁；伴隨著新鮮的洋蔥、蒜末及辣椒點綴，還有泰式醬汁，視覺上十分誘人。

那酸甜清爽的風味、蒜頭辛香、洋蔥的脆感與微辣肉片完美融合，增添豐富的口感層次，解膩且帶有清新的風味，超好吃的~

chao潮肉鍋物 板橋店｜附餐自助吧

小菜區

「潮肉鍋物」的自助吧有時令菜類、菇類、麻糬燒、南瓜、豆腐、金針菇等多樣化品項，每一種配料都有獨特的風味，為鴛鴦火鍋增添了豐富多元的吃法~

來點蔬菜，健康吃鍋吧!!!

安妮王一夥人瘋狂夾了許多蔬菜，飲食均衡一下，配滿滿的肉類恰恰好~

熟食區

「潮肉鍋物」的自助吧還有炸物、泡麵、白飯、麻辣鴨血臭豆腐以及燉肉湯，無限自取，適合食量大的饕客!!!

醬料區

「潮肉鍋物」的醬料區特別展現創意口味的吃法圖畫，這次安妮王一夥人品嘗到香濃起司與泰式酸辣，九層塔由於賣光了，因此無法體驗(殘念~)

飲料區

「潮肉鍋物」的飲料有熱飲、冷飲，舉凡可樂、檸檬紅茶、巧克力熱飲、奶茶、楊桃汁等皆有。

安妮王一夥人最喜愛杏仁茶，乳白色的杏仁茶，濃稠滑順，散發著淡淡的杏仁香氣，甜而不膩，溫暖舒適，超暖胃。

甜點區

餐後來個甜點吧!!!

「潮肉鍋物」還提供明治冰淇淋吃到飽，有香草、草莓、巧克力等口味，讓安妮王瞬間變為冰淇淋富翁~

chao潮肉鍋物 板橋店│啤酒無限暢飲

喝酒吃肉好滿足!!!

「潮肉鍋物」夢幻逸品方案第二送：金車伯克金啤酒無限暢飲，有德式小麥的水果香氣、柔順、清爽的黃金拉格或清新微甜的科隆啤酒，三種口味可以選擇。

在店員的協助下，安妮王拿到一杯黃澄澄、充滿氣泡的啤酒~

大口暢快地喝酒，享受軟嫩的肉類、頂級的鴛鴦火鍋與自助吧，讓安妮王一夥人感受到奢華且滿足的用餐體驗，度過美好的晚餐時光。

chao潮肉鍋物 板橋店│評價

安妮王一夥人在「chao潮肉鍋物 板橋店」用餐，新鮮的食材與創意隱藏吃法，讓鴛鴦火鍋的吃法變得更加新奇。

其中，最高級的「夢幻逸品」方案，不僅可以13種頂級肉品一次吃過癮，而且那日本A5和牛和西班牙伊比利豬的美妙滋味，配上壽喜燒和藥膳湯底、眾多蔬菜配料，讓火鍋多了不同的層次和滋味，最後無限暢飲啤酒，邊吃邊喝，整個晚餐過程超精彩，真是奢華的享受~

chao潮肉鍋物 板橋店│聯絡資訊

店名：chao潮肉鍋物 板橋店

地址：220新北市板橋區文化路二段347號

營業時間：17:00–23:00

官網：https://chaorau.com/ui/index.html

預約：https://inline.app/booking/-MyQyJOJdfhh488O7eYb:inline-live-2/-MyQyJg6hF77t6bVuIYt?language=zh-tw

連絡電話：02-2256-0789

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