南京復興站 | 國賓中餐廳 「七蜜果盛宴」水果與中菜完美結合的美味饗宴

國賓大飯店中餐廳這次推出的「七蜜果盛宴」，真的是為了炎炎夏日的食慾不振而設計。行政總主廚林建龍和副總主廚徐鳳欽，將時令水果像是芒果、荔枝、西瓜、鳳梨、奇異果等，巧妙結合到各式中菜中，讓水果的清甜與海鮮、肉類或蔬食的鮮美味道互相碰撞，創造出既新鮮又消暑的美味體驗。無論是酷熱的「沸騰時代」，還是想要來點夏日清爽的美食，這次的七蜜果盛宴都能滿足你的味蕾。從8月12日開始，這套特別的水果盛宴將在「國賓中餐廳」和「天母國賓中餐廳」供應。

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國賓中餐廳 轉戰南京復興商圈

國賓飯店目前因為老舊改建，A CUT牛排館、粵菜廳與川菜廳都已遷至捷運南京復興站1號出口旁的富邦遼寧大樓，交通便利，停車也方便。

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國賓中餐廳兼容「頂級粵菜、川菜靈魂 」

新址的設計依然保留原本飯店的經典元素，像是「夜宴圖」以及熟悉的紅藍方格地毯，讓老顧客依舊感受到國賓的傳統韻味。

台北國賓飯店川菜廳~ 推出45道全新川菜料理 絕美精品空間

天母國賓經典川粵菜~半世紀來首跨館外 國賓川菜廳、粵菜廳進軍天母商圈

國賓中餐廳這次把原本的粵菜廳和川菜廳合併，繼續秉持著「頂級粵菜、川菜靈魂」的精神。

國賓川菜廳 連續四年獲得米其林推薦

連續四年獲得米其林餐盤推薦的國賓川菜廳搬遷後，不僅將熟悉的經典菜色保留下來，也推出了一系列新的菜餚。店內還設有宴會廳和各式包廂，提供小型活動如婚宴或會議的場地服務。

國賓中餐廳 2024主廚推薦菜色

國賓中餐廳 酒糟醉鴨舌

「酒糟醉鴨舌」是國賓的經典招牌菜之一，也是港星劉德華的最愛。這道菜使用了上等紹興酒、枸杞、當歸、川芎等中藥材，讓整個料理充滿了濃郁的中藥香氣。

鴨舌在製作過程中，經過冰鎮處理後，再去除骨頭，保留了鴨舌的柔軟口感，並且充分吸收了酒糟的香氣。入口時能感受到鴨舌的滑嫩與淡淡的酒香在口中四溢，整體味道不會過重，反而有一種清爽的微甜和淡雅的酒香，讓人忍不住一口接一口。

國賓中餐廳 香芒雞件佐沙律

「香芒雞件佐沙律」是一道將水果清甜與酥脆雞肉結合的經典菜色。首先，雞肉選用的是雞腿部分，經過油炸至表皮金黃酥脆，內裡依然保留著多汁軟嫩的口感。

隨後，搭配當季香甜的芒果，芒果的酸甜滋味瞬間提升了整道菜的清爽感。

沙律醬的調味也恰到好處，不會過於油膩，反而增添了一層奶香和微酸，讓整體口感更為豐富。

吃起來既有脆嫩的雞肉，又有芒果的清甜交織，層次感十足，是一款非常適合夏天享用的清新美食。

國賓中餐廳 香辣綠竹筍

「香辣綠竹筍」是一道既辛香又清爽的特色菜。綠竹筍選用的是當季的新鮮竹筍，先經過汆燙處理保留了其鮮嫩的口感，接著用花椒粒與自製紅油爆炒，使得每一口竹筍都充滿了麻辣的香氣。

紅油的香辣與竹筍的清脆形成了鮮明的對比，讓人一口咬下時既能感受到辛辣的刺激，又能享受竹筍的自然清甜。這道菜的辣度適中，不會過於強烈，但卻讓味蕾持續感受到麻香與微辣的餘韻，非常開胃。

國賓中餐廳 山楂脆脆茄

「山楂脆脆茄」是一道特別的創意菜，將茄子的軟嫩與山楂的酸甜結合在一起，口感上相當獨特。

茄子經過精心處理，外表炸得金黃酥脆，內部則保持了柔軟多汁的口感。山楂片輕輕點綴在茄子上，再淋上桂花糖醋汁，帶出一道既酸甜開胃又不失清新的風味。這道菜非常適合在用餐過程中作為中場清口的點心，清脆的茄子和山楂的酸甜，讓人感到既輕盈又不失滿足感。

國賓中餐廳 開水白菜雞豆花



「開水白菜雞豆花」是一道極致清淡卻富有層次的經典佳餚。選用新鮮的白菜心，經過精心的水煮，保留了蔬菜的原汁原味，清爽可口

搭配細膩的雞肉，雞肉選用的部分肉質鮮嫩，輕輕一咬就能感受到其鮮美的肉香。

豆花則是這道菜的亮點，柔滑的口感與雞肉的鮮嫩形成絕妙的搭配。

國賓中餐廳 二十年陳皮咕咾肉

「二十年陳皮咕咾肉」則是一道充滿濃郁香氣的經典菜品。使用的咕咾肉經過長時間的醃製，肉質軟嫩入味

再加上二十年的陳皮，讓整道菜的風味更加獨特。陳皮的芳香和微微的苦味與咕咾肉的甜味相互融合，形成了一種既濃厚又層次分明的風味，讓人回味無窮。搭配上特製的酸甜醬汁，每一口都帶有醬汁的滋味，增添了更多的香氣與味道，讓人忍不住想再來一口。

國賓中餐廳 梅干蒸星斑

「梅干蒸星斑」是一道極具創意的海鮮料理，選用的新鮮紅條經過精心處理，保留了魚肉的鮮美與彈性。使用的梅干則是選自優質梅子，經過特製醃製，擁有濃厚的果香與獨特的酸味。

將梅干切成細絲，與星斑魚一同蒸煮，使魚肉吸收梅干的香氣，提升了整道菜的層次感。蒸熟後的星斑魚肉質鮮嫩，帶有淡淡的梅干風味，讓人感受到海鮮的清新與梅子的酸甜，是一道讓人驚豔的創新料理。

國賓中餐廳 芒果椰子涼糕

這款涼糕層層分明，底層是濃郁的椰奶凍，搭配上層甜美的芒果凍，兩者完美融合在一起。涼糕口感軟糯，入口即化，椰奶的奶香與芒果的果香彼此呼應，形成了濃厚的熱帶風情。甜點頂端還點綴了一些新鮮水果與一小撮鮮奶油，為涼糕增添了豐富的視覺效果與清新的口感。每一口都像是炎炎夏日中的一陣清涼微風，帶來極致的甜蜜感受。

國賓中餐廳 蘿蔔千絲酥

經過油炸或烤焗，使得外皮金黃酥脆，內餡則保留了蘿蔔的鮮香與清脆口感。

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國賓中餐廳 店家資訊

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遼寧國賓中餐廳

地址：台北市中山區遼寧街177號2樓

訂位專線：02-2100-2100轉2383、2385

營業時間：午餐11:30 – 14:00；晚餐17:30 – 21:00

天母國賓中餐廳

地址：台北市士林區中山北路六段88號B1

訂位專線：02-2833-9696轉330

營業時間：午餐11:30 – 14:00；晚餐17:30 – 21:00(週一、週二公休)