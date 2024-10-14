普吉島老城區真的超有特色！這裡有著接近500年的歷史，繽紛的色彩讓整個區域充滿活力，雖然不大，但處處都能感受到中葡老宅與現代網美風格的完美結合。從花牆咖啡廳、網美冰店到各種彩繪牆，簡直是網美打卡的夢幻天地！



來到這裡，當然不能錯過連續四年獲得米其林必比登推薦的Tu Kab Khao餐廳！這家餐廳不僅裝潢優雅美麗，還充滿泰國皇家風格與歐式古典氛圍。

Tu Kab Khao Restaurant Phuket｜交通位置

地址：8 Phangnga Rd, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket 83000泰國

電話：+6676608888

時間：11:00–21:00

餐廳內還有很多珍貴收藏品展示，讓你邊吃邊欣賞藝術。最引人注目的是外面的超大龍蝦標誌，超高調的外觀根本就是吸睛焦點，路過絕對不會錯過。

裝潢以歐式古典結合泰國皇家風，還有很多收藏品展示。

Tu Kab Khao餐廳｜MENU

餐點方面，菜單價格親民，比想像中便宜很多。

主打泰式料理，像是泰式綠咖哩、打拋豬和炒青菜，口味雖偏重，但也經過調整，觀光客吃起來剛剛好。

整體來說，這裡的餐點道道無雷，真的很推薦！

吃飽後還可以繼續逛老城區，感受這裡獨特的文化氛圍。

老城區的彩繪牆、歐式花牆更是拍照打卡的好地方，特別是那條粉色系的街道，簡直讓人瘋狂搶拍！

每個角落都充滿了藝術感，各國網美都聚集在這裡拍照。

如果覺得熱了，還可以隨時停下來享受一根冰棒，這裡的冰棒不僅美味，造型也是網美級別的，絕對值得一試。

歐式花牆，超浪漫

普吉島老城區的魅力無窮，無論是美食還是景色，都讓人流連忘返。

這裡既有古老的中葡風情，也有現代的時尚元素，完美結合成一個適合散步、拍照、享受美食的好地方。

下次來普吉島，絕對要把這裡排進行程，保證不會後悔！



Tu Kab Khao Restaurant Phuket

地址：8 Phangnga Rd, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket 83000泰國

電話：+6676608888

時間：11:00–21:00

跟團行程參考｜合作旅行社

山富旅遊→https://reurl.cc/8veZdg

開心假期→開新旅行社(開心假期) (ontour.com.tw)

保證出發｜端午連休

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