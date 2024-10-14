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普吉島老城區必去景點！米其林必比登推薦Tu Kab Khao餐廳，打卡網美彩繪牆、享受正宗泰式料理。

mika 人氣：23
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窩客好文

mika

發表篇數：614篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 泰國

普吉島老城區必去景點！米其林必比登推薦Tu Kab Khao餐廳，打卡網美彩繪牆、享受正宗泰式料理。

普吉島老城區真的超有特色！這裡有著接近500年的歷史，繽紛的色彩讓整個區域充滿活力，雖然不大，但處處都能感受到中葡老宅與現代網美風格的完美結合。從花牆咖啡廳、網美冰店到各種彩繪牆，簡直是網美打卡的夢幻天地！

來到這裡，當然不能錯過連續四年獲得米其林必比登推薦的Tu Kab Khao餐廳！這家餐廳不僅裝潢優雅美麗，還充滿泰國皇家風格與歐式古典氛圍。

普吉島老城區必去景點！米其林必比登推薦Tu Kab Khao餐廳，打卡網美彩繪牆、享受正宗泰式料理。

Tu Kab Khao Restaurant Phuket｜交通位置

地址：8 Phangnga Rd, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket 83000泰國
電話：+6676608888
時間：11:00–21:00

 

餐廳內還有很多珍貴收藏品展示，讓你邊吃邊欣賞藝術。最引人注目的是外面的超大龍蝦標誌，超高調的外觀根本就是吸睛焦點，路過絕對不會錯過。

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普吉島老城區必去景點！米其林必比登推薦Tu Kab Khao餐廳，打卡網美彩繪牆、享受正宗泰式料理。

裝潢以歐式古典結合泰國皇家風，還有很多收藏品展示。

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Tu Kab Khao餐廳｜MENU

餐點方面，菜單價格親民，比想像中便宜很多。

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主打泰式料理，像是泰式綠咖哩、打拋豬和炒青菜，口味雖偏重，但也經過調整，觀光客吃起來剛剛好。

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整體來說，這裡的餐點道道無雷，真的很推薦！

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吃飽後還可以繼續逛老城區，感受這裡獨特的文化氛圍。

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老城區的彩繪牆、歐式花牆更是拍照打卡的好地方，特別是那條粉色系的街道，簡直讓人瘋狂搶拍！

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每個角落都充滿了藝術感，各國網美都聚集在這裡拍照。

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如果覺得熱了，還可以隨時停下來享受一根冰棒，這裡的冰棒不僅美味，造型也是網美級別的，絕對值得一試。

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歐式花牆，超浪漫

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普吉島老城區的魅力無窮，無論是美食還是景色，都讓人流連忘返。

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這裡既有古老的中葡風情，也有現代的時尚元素，完美結合成一個適合散步、拍照、享受美食的好地方。

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下次來普吉島，絕對要把這裡排進行程，保證不會後悔！
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  Tu Kab Khao Restaurant Phuket

地址：8 Phangnga Rd, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket 83000泰國
電話：+6676608888
時間：11:00–21:00

跟團行程參考｜合作旅行社

山富旅遊→https://reurl.cc/8veZdg
開心假期→開新旅行社(開心假期) (ontour.com.tw)

保證出發｜端午連休
6/7 普吉島泰精彩６日－2次出海送香蕉船、攀牙007島、割喉群島泛舟、暹羅夢幻劇場、泰式按摩【泰獅直飛】https://www.travel4u.com.tw/group/product/HKT06240607C/

第 1 天2024/05/19 (⽇) 桃園國際機場∕普吉國際機場－渡假飯店 Dara Hotel
第 2 天2024/05/20 (⼀) 飯店-攀⽛灣 (搭乘⻑尾船欣賞海上桂林)－海上回教村－007島(詹姆⼠龐德島，造訪007電影場景)－割喉群島泛⾈(電影割喉島取景地)－神仙臥佛洞＋鐘乳⽯洞－青蛙夜市 同上
第 3 天2024/05/21 (⼆) 普吉－快艇珊瑚島(贈送香蕉船⼀次)－神仙半島＋四⾯佛－查隆寺－泰式按摩60分鐘 同上
第 4 天2024/05/22 (三) 乳膠專賣店－普吉⽼城區巡禮－普吉中央百貨Central Phuket Festival－泰國家樂福BIG C Arinara Beach Resort
第 5 天2024/05/23 (四) 半⽇⾃由活動－海豚表演秀－三隻猴⼦下午茶時光(4⼈⼀套含甜點、飲料⼀杯) 同上
第 6 天2024/05/24 (五) 飯店-普吉國際機場∕桃園國際機場

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