中秋節快到了，準備烤肉的食材是不是讓你傷腦筋？像我一樣在家烤肉的朋友，別擔心「派大鮮水產」推出的中秋組合包實在是太方便了！他們是專業的海鮮批發店，選用活體冷凍水產，搭配新鮮肉品，推出多達9種食材的海陸組合。不論是小資族還是大家庭都能找到合適的組合方案，3~5人的小資組合，預購價只要$1499，6~8人的豪華組合也僅需$2399，讓你輕鬆享受牛肉、豬肉、雞肉、魚類和海鮮一次到位，不用再辛苦準備。

小資組合A (3人~5人) 原價1625 中秋預購價1499

這個3~5人的小資組合真的是懶人福音，只需要再準備一些蔬菜和簡單調味料，就能快速搞定一場豐富的中秋烤肉宴。食材種類多樣，還有豐富的海陸搭配，讓你吃得超滿足！而且，還有一款6~8人的豪華組合，除了這些經典品項，還多了兩種海鮮與肉品，絕對能滿足多人烤肉聚會的需求。

原價$1625，中秋預購價只要$1499，組合內容非常豐富，多達9種品項，海陸兼具

6P扇貝 300g

這份扇貝每包約有5~6顆，顆顆肥美、飽滿，吃起來鮮甜多汁，烤肉時只需要稍微烤熟就能享受它的原汁原味，簡單又美味。

澳洲牛肉串10串

加拿大豬肉串10串

豬肉串的肉質也很軟嫩，不用擔心有筋感，讓你一口接一口吃不停。

澳洲牛肉串 10串：這款牛肉串不但肉質鮮嫩，還帶有豐富的油脂，烤起來不乾不柴，簡單撒點玫瑰鹽烤一烤，就能品嚐到濃郁的牛肉香氣，非常適合不喜歡複雜調味的朋友。

豬肉串也有10串，豬肉串的肉質也很軟嫩，不用擔心有筋感，讓你一口接一口吃不停。建議可以涮上烤肉醬，讓香氣更加濃郁，這樣烤起來味道會更棒！

薄鹽鯖魚 170g

這款鯖魚經過薄鹽處理，肉質細緻油脂少，營養成分豐富。直接燒烤就能感受到它的鮮美風味，適合喜歡清淡口味的人。

鳥喜雞肉串 5串

這款雞肉串選用的是蒜味蜜汁調味，使用的部位是雞腿肉，肉質軟嫩多汁，帶著濃郁的蒜香和微甜的蜜汁風味，讓人一吃就愛上。

去骨雞腿排 200g*2包

這兩包去骨雞腿排原味無調味，建議可以提前用醬油或其他調味醃漬一晚，烤的時候先烤肉面，最後再烤雞皮，這樣皮脆肉嫩，口感層次非常豐富！

40/50白蝦 800g

這款白蝦是急速冷凍處理的，大小適中，燒烤後Q彈鮮甜，特別適合用碳火烤，味道鮮美。如果想變化口味，也可以製作成啤酒蝦，非常搭配中秋烤肉的氛圍。

黃魚一夜乾 320g

黃魚一夜乾經過薄鹽低溫熟成處理，烤起來外皮金黃，肉質細膩鮮甜，刺少又方便食用。唯一要注意的是翻烤時要小心，因為黃魚肉質細嫩，容易破皮。

魷魚串3入

魷魚串經過事先處理，不需要自己清理內臟，直接上架烤就行了。建議在烤的過程中塗點烤肉醬，這樣烤出的魷魚會更加入味，肉質Q彈有嚼勁，外皮微脆，非常好吃。

預購辦法

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🈺️營業時間：上午9點至晚間9點

🚩取貨地點：中壢區民權路三段508號導航509號

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