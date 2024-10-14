普吉島的三隻猴子餐廳真的是網美必去的打卡地標！這裡位於普吉島中南部的叢林裡，距離普吉鎮約6公里，離巴東海灘約14公里，整座餐廳依山而建，利用樹木和茅草與大自然完美融合。你可以在綠意盎然的叢林中享用優雅的下午茶，這樣的環境實在是太夢幻了！

餐廳旁邊就是著名的Hanuman World叢林活動中心，這裡提供超好玩的滑軌車和高空滑索體驗。如果你選擇坐在戶外區用餐，還有機會看到那些冒險者在空中滑過，混雜著興奮的尖叫聲，真的是熱鬧非凡！不如順道體驗一下叢林飛索，讓你的行程更添刺激。

普吉島 三隻猴子餐廳｜交通位置

地址：อาคารทรีมังกี้ส์ 105 หมู่ที่ 4 ถนนเหมืองเจ้าฟ้า Wichit, Mueang Phuket District, Chang Wat Phuket 83000泰國

電話：10:00–23:00

時間： +66980108838

官網：Three Monkeys Restaurant #1 in Phuket (threemonkeysphuket.com)

菜單：Three Monkeys Menu





普吉島 三隻猴子餐廳｜環境介紹

由於我們是跟團旅行，所以遊覽車直接載我們到轉乘處，再轉搭雙排車上山，因為這裡的山路不太適合大巴進入。

到了三隻猴子餐廳，我們已經提前訂好了下午茶套餐，直奔室內餐廳，裡面的冷氣真的超強！

餐廳名的由來，大家應該都有聽過「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言」吧？這正是三隻猴子的寓意，讓人感受到一股可愛的氣息。

餐廳的環境設計可謂獨具匠心，大片落地窗將外面的綠意引入室內，讓整個空間看起來既明亮又充滿自然氣息。

再加上特別造型的吊燈和豐富的色彩裝飾，讓人彷彿置身於藝術的叢林之中。這裡的室內空間挑高，加上落地窗的景觀，即使待在裡面也能感受到叢林的氣息。

餐廳的空間規劃很厲害，隨著山的地形起伏，每個角落都有其獨特的魅力。

偶爾還能看到小猴子的蹤影，讓人忍不住會心一笑。

另外，還有一間較偏文創商品展示和咖啡廳的室內空間

裡面大量的植栽和巧妙的空間設計，讓人覺得格外寬敞舒適，無論是用餐還是喝咖啡都很放鬆。

普吉島也瘋可頌，跟韓國一樣

在這裡，尤其是半露天的用餐區

最吸引人的就是那個和大樹共生的茅草屋，搭配著桌椅和燈籠吊燈

整個戶外平台就像被大自然包圍，浪漫得讓人心醉。

普吉島 三隻猴子餐廳｜MENU

三隻猴子的下午茶套餐也很有網美風格，尤其是飲料都特別花俏。

英式下午茶

下午茶的甜點以三層架擺放，份量十足，適合兩個人共享。

雖然甜點的口味並不算特別驚艷，但整體的搭配還是讓人感受到餐廳的用心。

要離開時，我才注意到旁邊有個玻璃泡泡屋，這裡實在太適合拍照了，保證能讓你拍上一整天的美照！在這裡，玩累了還可以順道去隔壁的叢林飛索，從網美變身成為女泰山，這一整天的行程簡直完美無瑕！

跟叢林飛索一起順遊，一日遊行程都搞定了。兩家優惠行程連結順便幫你們附上。





Three Monkeys Restaurant

地址：อาคารทรีมังกี้ส์ 105 หมู่ที่ 4 ถนนเหมืองเจ้าฟ้า Wichit, Mueang Phuket District, Chang Wat Phuket 83000泰國

電話：10:00–23:00

時間： +66980108838

官網：Three Monkeys Restaurant #1 in Phuket (threemonkeysphuket.com)

菜單：Three Monkeys Menu

普吉島優惠票券參考





跟團行程參考｜合作旅行社

開心假期→開新旅行社(開心假期) (ontour.com.tw)

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開心假期→開新旅行社(開心假期) (ontour.com.tw)

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