九份曾為沒落的小鎮，卻因侯孝賢導演執導的「悲情城市」在此地取景再次轟動。吸引了各地的旅人拜訪這座山城。這次為了網傳的一家九份秘境景觀咖啡廳 -「微光森林Twilight Cafe」，選個平日預約訂位避開假日人潮來探店，開啟美食散策輕旅行。

交通位置

台鐵 : 在瑞芳火車站下車，出站後往左轉步行約 5 分鐘至區市民廣場公車站，轉搭 825、788 、1062公車往金瓜石班車在九份老街下車。

捷運 : 捷運忠孝復興站 2 號出口搭乘 1062 號公車在九份老街下車。

「 微光森林Twilight Cafe 」怎麼去 ?

從九份老街的基山街沿著接階梯走至基山街 155 號旁的階梯往阿柑姨芋圓前進 →九份國小 → 龍門客棧民宿 → 微光森林 Twilight Cafe 。

微光森林Twilight Cafe 」在九份山崙頂端真的很隱密，很容易迷途。沿途問當地商家得以在錯綜蜿蜒巷弄中穿梭終於找到它。但這份相遇的美好是值得的。

這間由老宅改建的「微光森林Twilight Cafe 」，石牆上遍布了青苔和蕨類植物。若不是暈黃燈照亮的招牌，真的就這樣經過走過錯過了這間秘境咖啡廳。

營業資訊

微光森林Twilight Cafe

評分： / 4.7

地址：224台灣新北市瑞芳區崙頂路27號( 地圖 )

電話：0905 788 650

營業時間

星期一: 09:00 – 17:00,

星期二: 09:00 – 17:00,

星期三: 09:00 – 17:00,

星期四: 09:00 – 17:00,

星期五: 09:00 – 17:00,

星期六: 09:00 – 17:00,

星期日: 09:00 – 17:00

星期一: 09:00 – 17:00, 星期二: 09:00 – 17:00, 星期三: 09:00 – 17:00, 星期四: 09:00 – 17:00, 星期五: 09:00 – 17:00, 星期六: 09:00 – 17:00, 星期日: 09:00 – 17:00 FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

Line @225ymmjc

「微光森林Twilight Cafe 」坐落於九份民宿區，隸屬 Twilight 神隱系旗下的四家民宿，主要是供應住宿客人提供早餐的餐廳。現也開放一般旅人可以單純前來用餐休閒的地方。

一樓是佈滿蕨類和青苔的石墻屋，二樓是加蓋的玻璃屋，整座建築是懷舊和現代工業風的混搭風格。整個空間呈現療癒溫馨氛圍。讓人可以放鬆心情享受緩慢的咖啡時光。

環境介紹

每個座位上都有擺設一盆療癒觀賞的苔球植物 ，也是店內有在販售的手工植物。有興趣購買請洽店家。

從咖啡機服務台旁的玻璃推門進去左側是間讓使用者備感優雅愉悅的洗手間。

單人座的布沙發，聆聽著美妙音樂；品嘗著美味餐點。真的是一個人的極致幸福專屬享受。

從單人沙發座轉角金屬樓梯上去就是二樓最熱門的景觀位置，眺望美景的所在。

菜單介紹

微光森林 Twilight Cafe，沒有紙本菜單。請直接點選連結閱覽線上最新菜單介紹。

菜單品項為早午餐、咖啡、茶飲、氣泡飲等。點餐方式採線上點餐，可加入 Line @225ymmjc 或掃描 QR code直接點餐即可。

餐點分享

微光森林 Twilight Cafe 的擺盤風格很講究。早午餐的配菜很豐富，以蕃茄片當蓋帽的油醋壺作為中心點，歐姆蛋、培根、麵包、貝比生菜沙拉及主菜環繞其中。視覺上的賞心悅目讓人食慾大開。

法式紅酒燉牛肉盤 450 元

以紅酒、番茄、紅蘿蔔等的新鮮食材加入香料燉煮的牛肉，濃郁的滋味充滿酒香。吸滿湯汁和吸氣的牛肉，肉質香甜軟嫩的口感好吃。

早午餐的配菜單吃略顯單調，適合層疊組合式吃法，如以麵包做基底，鋪上滑嫩蓬鬆的歐姆蛋、鹹香的培根在加片蘋果片，提升了層次豐富感。這樣吃法讓人吃的津津有味。

西西里檸檬咖啡 200 元

西西里檸檬咖啡可以選原味或加糖兩種，這杯帶有水果香氣的咖啡和清新酸香的檸檬速配的組合。獨特的酸甜、柔順口感是我喜歡的滋味。

胡桃木煙燻鮭魚盤 450 元

隱約飄散淡淡的煙燻味及胡桃木香氣的胡桃木煙燻鮭魚盤，同樣有豐富的配菜。捲成花瓣狀非常討喜的三片煙燻鮭魚，油脂飽滿適中，魚肉軟嫩不死鹹。是道美味料理。

萃取熱黑咖啡 (單點 180元 早午餐加購價 50 元)

萃取熱黑咖啡有著獨特的香氣和醇厚順口的口感，可搭配著附搭的甜口脆餅平衡苦感。

這裡是個閑靜美好的地方，適合點杯飲品賞風景或看本書甚至放空沉澱，生活的小確幸，就是逃離塵囂享受片刻的寧靜與放鬆。