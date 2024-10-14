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澎湖網紅部落客推到爛掉的阿豹香腸攤，我真的覺得過譽，自灌糯米腸跟香腸還可以，但關東煮真的偏貴又普通，而且要開不開的營業時間只能參考，如果真的要吃的話就吃大腸包小腸就可以了喔！
只有戶外座位的阿豹香腸攤
澎湖阿豹香腸攤真的很難吃到，要開不開的營業時間只能參考，連續四天去看只有第四天有開，而且他只有戶外座位，打著大洋傘邊吃邊喊熱
自灌糯米腸飽滿肥大
Dong覺得阿豹香腸攤好吃的應該就屬他的糯米腸，自灌的糯米腸塞的又大又肥，不說還以為是豬腳
旁邊的關東煮，要吃的話要三思
價格偏高喔
醬料跟蒜頭給的還OK，如果需要再跟他要
但是店員態度沒有很好，不知道在氣什麼東西
阿豹香腸攤菜單價格
香腸25元，糯米腸秤重但是不知道價格，你可以跟他喊說要多少或選你想要的，不然很有可能一下就破百
其他項目也要看準了點喔，很多人可是來這邊一個不小心拿一盤就好幾百喔
阿豹香腸攤這樣一盤 260元
當然不是每個人都會像我一樣的價格，自己拿自己吃阿
香腸部分我覺得尚可，雖然小小條，然後上桌的時候就是燙到爆
咬下去還算多汁，肥肉偏多的那種
那個糯米腸，腸衣就真的很不錯！帶脆口感很不錯
裡面花生並沒有到非常多，但吃得出來有一些花生味
口味普通但口感挺好的
仔細看才發現花枝丸只有兩顆
關東煮唯一好處就是沒有煮到過爛，但口味真的普通，加上店員也沒介紹醬料還是我們自己發現放邊邊，吃起來整體感受不太好
反正吃過了就好，下次就不會再來吃了喔～
我還是最愛禾豐雞蛋糕，即使老闆臭臉我也愛
店家/景點資訊
- 店家名稱：阿豹香腸攤
- 所在地址：880臺灣澎湖縣馬公市仁愛路99號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-19:30
- 店家電話：0935 017 985
- 評價：★★
- 備註資訊：
營業時間僅供參考，實際與公告不符
交通資訊
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