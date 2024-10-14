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澎湖網紅部落客推到爛掉的阿豹香腸攤，我真的覺得過譽，自灌糯米腸跟香腸還可以，但關東煮真的偏貴又普通，而且要開不開的營業時間只能參考，如果真的要吃的話就吃大腸包小腸就可以了喔！

只有戶外座位的阿豹香腸攤

澎湖阿豹香腸攤真的很難吃到，要開不開的營業時間只能參考，連續四天去看只有第四天有開，而且他只有戶外座位，打著大洋傘邊吃邊喊熱

自灌糯米腸飽滿肥大

Dong覺得阿豹香腸攤好吃的應該就屬他的糯米腸，自灌的糯米腸塞的又大又肥，不說還以為是豬腳

旁邊的關東煮，要吃的話要三思

價格偏高喔

醬料跟蒜頭給的還OK，如果需要再跟他要

但是店員態度沒有很好，不知道在氣什麼東西

阿豹香腸攤菜單價格

香腸25元，糯米腸秤重但是不知道價格，你可以跟他喊說要多少或選你想要的，不然很有可能一下就破百

其他項目也要看準了點喔，很多人可是來這邊一個不小心拿一盤就好幾百喔

阿豹香腸攤這樣一盤 260元

當然不是每個人都會像我一樣的價格，自己拿自己吃阿

香腸部分我覺得尚可，雖然小小條，然後上桌的時候就是燙到爆

咬下去還算多汁，肥肉偏多的那種

那個糯米腸，腸衣就真的很不錯！帶脆口感很不錯

裡面花生並沒有到非常多，但吃得出來有一些花生味

口味普通但口感挺好的

仔細看才發現花枝丸只有兩顆

關東煮唯一好處就是沒有煮到過爛，但口味真的普通，加上店員也沒介紹醬料還是我們自己發現放邊邊，吃起來整體感受不太好

反正吃過了就好，下次就不會再來吃了喔～

我還是最愛禾豐雞蛋糕，即使老闆臭臉我也愛

店家/景點資訊

店家名稱：阿豹香腸攤

所在地址：880臺灣澎湖縣馬公市仁愛路99號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-19:30

店家電話：0935 017 985

評價：★★

備註資訊：

營業時間僅供參考，實際與公告不符 Google即時導航





交通資訊

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