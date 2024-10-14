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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園市龍潭區【桃園龍潭】The畔cafe&dining☆陽光、草地、落地窗☆食尚玩家推薦、龍潭大池旁♡高顏值、超chill的景觀餐廳…

桃園市龍潭區【桃園龍潭】The畔cafe&dining☆陽光、草地、落地窗☆食尚玩家推薦、龍潭大池旁♡高顏值、超chill的景觀餐廳♡

齊齊媽咪☆蚊子 人氣：31
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窩客好文

齊齊媽咪☆蚊子

發表篇數：185篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

造訪商家：

The畔cafe&dining
phone03-4805008
place桃園市龍潭區金龍路8巷22號8巷22號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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Cheers

在熱情的陽光沐浴下，與我們一起享用美食、話家常吧!!

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來到了 #樂遊桃園 #食尚玩家 推薦的景觀餐廳Thecafe&dining

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純白的歐式建築外觀桃園市龍潭區【桃園龍潭】The畔cafe&dining☆陽光、草地、落地窗☆食尚玩家推薦、龍潭大池旁♡高顏值、超chill的景觀餐廳♡

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▼沒想到餐廳超美的啦

超愛這明亮簡潔的環境

四面八方都有陽光灑落

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不得不說，店內的空間規劃與位子，各有特色，也不壓迫。

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很幸運的被安排靠窗、坐擁一大片草地的位置

隱隱約約中，還能看到龍潭觀光大池湖景耶!!

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這片大草地，可以溜溜孩子、飯後消化，多讚啊!!

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點完餐以後，我們便開啟 #照慾症 模式桃園市龍潭區【桃園龍潭】The畔cafe&dining☆陽光、草地、落地窗☆食尚玩家推薦、龍潭大池旁♡高顏值、超chill的景觀餐廳♡

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▼太懂我們了，辣麼好拍)))))))

這些拍照區根本是為大家特設

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▼餐點很快就陸續上桌

主餐我們點了排餐、燉飯、義大利麵與披薩(很會吃!?)

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桃園市龍潭區【桃園龍潭】The畔cafe&dining☆陽光、草地、落地窗☆食尚玩家推薦、龍潭大池旁♡高顏值、超chill的景觀餐廳♡義大利麵與燉飯有附上手工麵包與濃湯

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濃湯有滿滿的菇菇們。。。

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麵包沾著濃湯，吸附了湯汁也好吃!!桃園市龍潭區【桃園龍潭】The畔cafe&dining☆陽光、草地、落地窗☆食尚玩家推薦、龍潭大池旁♡高顏值、超chill的景觀餐廳♡

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雞腿排的外皮煎得很酥脆

但內層肉質卻很香甜軟嫩

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義大利麵的醬汁奶香十足，與松露野菇非常速配。桃園市龍潭區【桃園龍潭】The畔cafe&dining☆陽光、草地、落地窗☆食尚玩家推薦、龍潭大池旁♡高顏值、超chill的景觀餐廳♡

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厚層鬆軟又滿滿食材的披薩

熱熱的入口，滿滿好過癮啊

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燉飯黑壓壓，源自於墨汁

濃郁濃稠質地，米粒略帶嚼勁、呈現彈牙的口感。

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桃園市龍潭區【桃園龍潭】The畔cafe&dining☆陽光、草地、落地窗☆食尚玩家推薦、龍潭大池旁♡高顏值、超chill的景觀餐廳♡今天的主角：主廚特製碳烤豬肋排(含薯條)桃園市龍潭區【桃園龍潭】The畔cafe&dining☆陽光、草地、落地窗☆食尚玩家推薦、龍潭大池旁♡高顏值、超chill的景觀餐廳♡

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以為會堅固難以切割的肋排

因為廚師食材火候掌控得宜

所以我們分食享用的很順利

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香氣與醬汁似乎有盡責的滲入肉塊(肋排)的每一分每一寸，吃起來很多汁、肉也不柴，還滿Q彈有嚼勁der；附上的薯條與櫛瓜正好可以一下、平衡口感與去點油膩。

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用餐完經過玻璃櫃，每份甜點都太吸引人桃園市龍潭區【桃園龍潭】The畔cafe&dining☆陽光、草地、落地窗☆食尚玩家推薦、龍潭大池旁♡高顏值、超chill的景觀餐廳♡

決定加點了飲料，再補上甜點來個 #下午茶

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歐莫、歐莫)))))))

是不是，每樣看起來都好喝、好吃(?)桃園市龍潭區【桃園龍潭】The畔cafe&dining☆陽光、草地、落地窗☆食尚玩家推薦、龍潭大池旁♡高顏值、超chill的景觀餐廳♡

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飲料點了：青森蘋果美式蘋果芭樂汁百香夕陽氣泡飲水果茶

※其中百香夕陽氣泡飲水果茶這二款特別的好喝，獲得一致讚賞桃園市龍潭區【桃園龍潭】The畔cafe&dining☆陽光、草地、落地窗☆食尚玩家推薦、龍潭大池旁♡高顏值、超chill的景觀餐廳♡

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不愛吃芝麻的安琪拉，被這香濃的芝麻餡征服了

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桃園市龍潭區【桃園龍潭】The畔cafe&dining☆陽光、草地、落地窗☆食尚玩家推薦、龍潭大池旁♡高顏值、超chill的景觀餐廳♡食後感Thecafe&dining不是個光靠外表取勝的餐廳，用餐環境超優外，餐點選擇多樣化，主餐、甜點、飲料各有特色(不踩雷)，吃飽喝足了還有一片大草地可以消化、放電(龍潭景觀大池、公園也在餐廳旁邊，地理位置再加分)，堪稱是親子、約會、聚會的好所在。

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Thecafe&dining

📍桃園市龍潭區金龍路822

🈺週一至週日11:00-21:00 (週三公休)

📞03-480-5008可預約平日定位，假日(六日、例假日)需現場候位。

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