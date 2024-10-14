Cheers

在熱情的陽光沐浴下，與我們一起享用美食、話家常吧!!

周末與好姐妹們相揪閒聊聚聚

來到了 #樂遊桃園 #食尚玩家 推薦的景觀餐廳《The畔cafe&dining》

純白的歐式建築外觀

▼沒想到餐廳超美的啦

超愛這明亮簡潔的環境

四面八方都有陽光灑落

不得不說，店內的空間規劃與位子，各有特色，也不壓迫。

很幸運的被安排靠窗、坐擁一大片草地的位置

隱隱約約中，還能看到龍潭觀光大池湖景耶!!

這片大草地，可以溜溜孩子、飯後消化，多讚啊!!

菜單也是酥湖、純白的樣子^^~

點完餐以後，我們便開啟 #照慾症 模式

▼太懂我們了，辣麼好拍)))))))

這些拍照區根本是為大家特設

▼餐點很快就陸續上桌

主餐我們點了排餐、燉飯、義大利麵與披薩(很會吃!?)

義大利麵與燉飯有附上手工麵包與濃湯

濃湯有滿滿的菇菇們。。。

麵包沾著濃湯，吸附了湯汁也好吃!!

松露奶油嫩煎雞腿野菇義大利麵

雞腿排的外皮煎得很酥脆

但內層肉質卻很香甜軟嫩

義大利麵的醬汁奶香十足，與松露野菇非常速配。

西西里海鮮披薩

厚層鬆軟又滿滿食材的披薩

熱熱的入口，滿滿好過癮啊

蒜味中卷墨魚燉飯

燉飯黑壓壓，源自於墨汁

濃郁濃稠質地，米粒略帶嚼勁、呈現彈牙的口感。

今天的主角：主廚特製碳烤豬肋排(含薯條)

以為會堅固難以切割的肋排

因為廚師食材火候掌控得宜

所以我們分食享用的很順利

香氣與醬汁似乎有盡責的滲入肉塊(肋排)的每一分每一寸，吃起來很多汁、肉也不柴，還滿Q彈有嚼勁der；附上的薯條與櫛瓜正好可以”素”一下、平衡口感與去點油膩。

用餐完經過玻璃櫃，每份甜點都太吸引人

決定加點了飲料，再補上甜點來個 #下午茶

歐莫、歐莫)))))))

是不是，每樣看起來都好喝、好吃(?)

飲料點了：青森蘋果美式、蘋果芭樂汁、百香夕陽氣泡飲、水果茶

※其中百香夕陽氣泡飲、水果茶這二款特別的好喝，獲得一致讚賞

甜點：綠葡萄塔

甜點：芝麻麻糬塔

不愛吃芝麻的安琪拉，被這香濃的芝麻餡征服了

麻糬意外的和塔(餅)皮很搭、有層次感。

食後感：《The畔cafe&dining》不是個光靠外表取勝的餐廳，用餐環境超優外，餐點選擇多樣化，主餐、甜點、飲料各有特色(不踩雷)，吃飽喝足了還有一片大草地可以消化、放電(龍潭景觀大池、公園也在餐廳旁邊，地理位置再加分)，堪稱是親子、約會、聚會的好所在。

The畔cafe&dining

📍桃園市龍潭區金龍路8巷22號

🈺週一至週日11:00-21:00 (週三公休)

📞03-480-5008可預約平日定位，假日(六日、例假日)需現場候位。

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順遊景點：龍潭觀光大池