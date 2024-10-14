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這間位於新竹市東區南門街96號的「鹿可咖啡 Look Cafe」，距離中央市場不遠，從關聖帝廟順著南門街往新竹火車站走，不到一分鐘就抵達，南門街不長，一樓是住商混合的長街，除了一般的住宅外，看得見頹圮的老屋，生意極好的青草店，以及各種台式、港式、日式與川式的小吃店，吸引了不同族群前來，低調與繁茂不同的氛圍，在此和諧地共榮共生。

「鹿可咖啡 Look Cafe」 室內空間不大，門口右邊設了一排靠窗座位，適合一個人的訪客獨坐，一邊喝著咖啡一邊欣賞路過的行人與機車，店家提供多款的自製甜點、熱壓三明治、精品手沖咖啡、手沖咖啡教學、義式咖啡，滿足不同的客人，也準備了Menu供客人慢慢端詳再做決定。

店內一人最低消費額為NT$100，如果選擇外帶飲品，還可折價NT$20，比較特別的是店內使用插座充電要放NT$20在捐款箱內，老闆用於幫助社福團體，店內消費時間限制2小時，但只有滿客時才會提醒，沒客滿就隨你愛坐多久就坐多久。

今年一月初時到新竹關聖帝君廟拜拜後，無意間逛到了「鹿可咖啡 Look cafe」，因為剛開店還沒有太多客人，我一個人可以靜靜享受獨飲與寂靜的氛圍，前後點了一杯手沖精品咖啡「衣索匹亞班奇馬吉露西藝妓咖啡」(NT$160/杯 ) 、一杯 「南投紅玉紅茶」(NT$120/杯) 與一份甜點「焦糖堅果厚吐司」(NT$100/盤) ，合計一共NT$380。

首先品飲的是這杯手沖精品咖啡「衣索匹亞班奇馬吉露西藝妓咖啡」(NT$160/杯 )，日曬處理的咖啡豆，風味是野薑花、咖啡花與檸檬熟果的混搭，咖啡一端上桌。聞得到雋永的香氣，喝起來十分順喉，清晨來上一杯醒腦又溫熱了身子。

接著又點了這杯知名的「南投紅玉紅茶」(NT$120/杯)，茶色溫潤入喉甘甜宜人，慢慢品飲感受那種來自南投好山好水種植出的好茶，更與幽靜相伴，真是人生一大樂事!

最後點了這一份甜點「焦糖堅果厚吐司」(NT$100/盤)，烤得微焦香的厚吐司上，放滿了堅果再淋上焦糖，堅果入口香脆咀嚼起來很爽口，搭配焦糖一整個香氣四溢!

當天陸續進來的客人，不管是一個人還是兩個人都很安靜，直到兩位顯然是熟客的大媽進來，就是那種財務早已自由，專門到咖啡館裡，與三姑六婆好友，一起拉開嗓門喝咖啡聊是非， 行為舉止極其令人厭惡的奧客入場後， 立馬將原本放著輕音樂的祥和寧靜氛圍，變成了比誰得嗓門大的菜市場，我就知道該是轉身離開的時候!



幸好之前我也開心地享受了兩小時的靜謐，喝著老闆用心調製的手工咖啡與好茶，吃著甜而不膩的厚吐司甜點，喜歡在小巷咖啡廳裡品飲的朋友，不妨找一天到這家位於新竹市東區南門街96號的「鹿可咖啡 Look cafe」，進去前先張大你的眼睛，瞧瞧有沒有吵死人的中年大媽再進去!

鹿可咖啡

營業地址：300新竹市東區南門街96號

營業時間：週一到週日08:00 ~ 19:00

營業電話： (03)522-6798

FB粉絲頁 : 鹿可咖啡

IG : 鹿可咖啡 lookcafe



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