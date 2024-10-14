添好運在香港是獲得米其林推薦的店

之前在中壢大江的地下一樓

現在則是換到桃園站前新光三越的地下一樓

平日午餐則有更具CP值的選擇

本篇依次介紹交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

（以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

桃園站前店就在桃園火車站前的新光三越

停車的話當然就是直接停樓下即可

位置也就在地下一樓的角落

座位數沒有之前中壢大江時這樣多

旁邊抽屜拉開則會有餐具以及餐巾紙等

平日來用餐的話人還蠻少的

整個中午用餐時間過去約七成滿

一入座則會送上菜單

最好的地方就是都有圖片作為參考

期間限定的部分也讓喜歡嚐鮮的人有選擇

平日午間則有單人套餐可以選擇

而且供應時間到17:00時間非常長

現在也都是用手機點餐

點完餐之後服務人員會過來確認和收菜單

等候約十分鐘之後就上桌了喔！

XO醬臘味炒飯套餐

臘味炒飯雖然看得出粒粒分明

不過也可以看到上色的有些地方不是很均勻

內裡的料倒是真的蠻多的

飯吃起來比較偏硬

是我個人偏好的口感

整體味道較重

金絲高麗菜(半份）

其實就是比較簡單的蔬菜選項而已

點心組合

蘿蔔糕一塊，芝麻球一個，春捲一捲

其實整體吃起來反而頗飽

但春捲的部分讓人覺得有點失望

會覺得內餡有點糊糊的

想吃招牌叉燒酥的話則可以選擇獨享點心組

就可以吃到比較多的港式點心

兩份套餐也都還有蛋塔做為甜點作結

另外單點了一份韭王鮮蝦腸粉

腸粉的皮有點厚

吃起來內餡有其彈性

但說真的吃起來不覺得特別驚豔

要下結論了喔！

午間套餐有著比較多的選擇

可以不用點那麼多就可以吃到各種想吃的美味

整體也還有一定的水準

但是跟現在許多港式飲茶可以選擇

就沒有必選的感覺了

店家基本資料=>

地址 ：330桃園市桃園區中正路19號B1

電話 ：03-332-2878

營業時間 ：11:00~21:30

官方網站請點我