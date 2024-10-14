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桃園市桃園區桃園-平日商業午餐更划算-添好運(桃園站前店)

Ivan Sha 人氣：26
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窩客好文

Ivan Sha

發表篇數：289篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：

添好運 桃園站前店
place桃園市桃園區中正19號B1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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添好運在香港是獲得米其林推薦的店

之前在中壢大江的地下一樓

現在則是換到桃園站前新光三越的地下一樓

平日午餐則有更具CP值的選擇

本篇依次介紹交通位置環境菜單食用心得以及店家基本資料

（以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

桃園市桃園區桃園-平日商業午餐更划算-添好運(桃園站前店)

交通位置=>

桃園站前店就在桃園火車站前的新光三越

停車的話當然就是直接停樓下即可

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位置也就在地下一樓的角落

座位數沒有之前中壢大江時這樣多

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旁邊抽屜拉開則會有餐具以及餐巾紙等

平日來用餐的話人還蠻少的

整個中午用餐時間過去約七成滿

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一入座則會送上菜單

最好的地方就是都有圖片作為參考

桃園市桃園區桃園-平日商業午餐更划算-添好運(桃園站前店)

期間限定的部分也讓喜歡嚐鮮的人有選擇

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平日午間則有單人套餐可以選擇

而且供應時間到17:00時間非常長

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現在也都是用手機點餐

點完餐之後服務人員會過來確認和收菜單

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等候約十分鐘之後就上桌了喔！

XO醬臘味炒飯套餐

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臘味炒飯雖然看得出粒粒分明

不過也可以看到上色的有些地方不是很均勻

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內裡的料倒是真的蠻多的

飯吃起來比較偏硬

是我個人偏好的口感

整體味道較重

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金絲高麗菜(半份）

其實就是比較簡單的蔬菜選項而已

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點心組合

蘿蔔糕一塊，芝麻球一個，春捲一捲

其實整體吃起來反而頗飽

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但春捲的部分讓人覺得有點失望

會覺得內餡有點糊糊的

想吃招牌叉燒酥的話則可以選擇獨享點心組

就可以吃到比較多的港式點心

兩份套餐也都還有蛋塔做為甜點作結

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另外單點了一份韭王鮮蝦腸粉

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腸粉的皮有點厚

吃起來內餡有其彈性

但說真的吃起來不覺得特別驚豔

 

要下結論了喔！

午間套餐有著比較多的選擇

可以不用點那麼多就可以吃到各種想吃的美味

整體也還有一定的水準

但是跟現在許多港式飲茶可以選擇

就沒有必選的感覺了

 

店家基本資料=>

地址 ：330桃園市桃園區中正路19號B1

電話 ：03-332-2878

營業時間 ：11:00~21:30

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