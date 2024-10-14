添好運在香港是獲得米其林推薦的店
之前在中壢大江的地下一樓
現在則是換到桃園站前新光三越的地下一樓
平日午餐則有更具CP值的選擇
（以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)
桃園站前店就在桃園火車站前的新光三越
停車的話當然就是直接停樓下即可
位置也就在地下一樓的角落
旁邊抽屜拉開則會有餐具以及餐巾紙等
平日來用餐的話人還蠻少的
整個中午用餐時間過去約七成滿
一入座則會送上菜單
最好的地方就是都有圖片作為參考
期間限定的部分也讓喜歡嚐鮮的人有選擇
平日午間則有單人套餐可以選擇
而且供應時間到17:00時間非常長
現在也都是用手機點餐
等候約十分鐘之後就上桌了喔！
XO醬臘味炒飯套餐
臘味炒飯雖然看得出粒粒分明
不過也可以看到上色的有些地方不是很均勻
內裡的料倒是真的蠻多的
飯吃起來比較偏硬
是我個人偏好的口感
整體味道較重
金絲高麗菜(半份）
其實就是比較簡單的蔬菜選項而已
點心組合
蘿蔔糕一塊，芝麻球一個，春捲一捲
其實整體吃起來反而頗飽
但春捲的部分讓人覺得有點失望
會覺得內餡有點糊糊的
想吃招牌叉燒酥的話則可以選擇獨享點心組
就可以吃到比較多的港式點心
兩份套餐也都還有蛋塔做為甜點作結
另外單點了一份韭王鮮蝦腸粉
腸粉的皮有點厚
吃起來內餡有其彈性
但說真的吃起來不覺得特別驚豔
午間套餐有著比較多的選擇
可以不用點那麼多就可以吃到各種想吃的美味
整體也還有一定的水準
但是跟現在許多港式飲茶可以選擇
就沒有必選的感覺了
店家基本資料=>
地址 ：330桃園市桃園區中正路19號B1
電話 ：03-332-2878
營業時間 ：11:00~21:30
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