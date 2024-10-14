在炎炎夏日，是否正尋找一個免門票又充滿趣味的室內景點呢？來到南投埔里的豐年農場，這座深耕超過50年的養菇場，不僅是台灣歷史悠久的農場之一，更是全聯、里仁等大賣場菇類的上游供應商，也是菇類栽培太空包的發源地。在這裡，你將見識到各種珍奇菇蕈，難得一見的豐富菇類生態。無論是大人還是小孩，都能親手體驗採菇的樂趣，不僅如此，現場還能享用剛採摘的新鮮菇類煮成的百菇火鍋，另外，小朋友最喜歡的親子DIY活動，菇菇披薩DIY、菇菇彩繪、以及菇菇生態瓶DIY等，最後還有全台唯一木屑山及雞母蟲體驗。自己實際遊玩下來，建議可以保留2-3個小時的體驗時間，好好享受這個親子時光

從大門進入後，跟著工作人員指引停車後，往園區深處步行便能抵達養菇場，濃郁日式風格的造景再搭配後方群山的景色，彷彿真的來到了日本旅遊

＃農場體驗 | 4種套裝行程

▍現場套票選擇

Top 套票 （880元）： 菇類微型世界生態瓶DIY、菇精靈環保提袋、採菇體驗（1斤）

A 套票 （600元）： 菇菇PIZZA DIY 、菇精靈公仔彩繪、 採菇體驗（1斤）、 菇菇太空包

B 套票 （330元）： 菇菇PIZZA DIY、採菇體驗（1斤）、 菇菇太空包

C 套票（380元）： 菇精靈公仔彩繪 、採菇體驗（1斤）、 菇菇太空包

▍滿分考卷 送太空包

帶著孩子來訪的家長們，可憑小朋友的滿分考卷換取一個免費的菇菇太空包

大部分的旅人，前往此地都是為了體驗『免門票的採菇活動』，但其實園區也有規劃，搭配其他項目的DIY活動，家長們可以依照預計停留的時間來選擇哪一個套票的參與，很推薦參與到『菇菇PIZZA DIY』，畢竟～採完菇類後，在計價區時會聞到陣陣香氣，不僅是火鍋，連同pizza的香氣十足，孩子們都會嚷嚷肚子餓呀（笑）

＃免門票的採菇體驗 | 定點免費導覽

豐年農場，採菇體驗是最受歡迎的活動之一，這裡的菇類種類繁多，有粉紅色的玫瑰菇、黃色的珊瑚菇、藍色的藍寶石菇等。免門票的採菇活動，直接進入採菇園內自行摘採，採多少計價多少，1斤100元（特殊菇類除外），價錢非常划算！

另外，每日都有免費的導覽活動，建議可以跟著導覽員的解說，了解每種菇類的特性和生長環境，及正確的採菇方法。能夠自己採摘菇菇的魅力無敵，孩子們在這裡體驗到豐收的喜悅，看著自己親手採摘的菇類，滿滿的成就感油然而生。

\豐年農場最具特色的項目就是，小朋友的背包式竹籃，這個實在太可愛了！！！

現場的菇舍非常多間，每間種植的菇種都不一樣，就如同探險一樣可以尋覓所屬的菇菇，而菇舍的入口處都有小黑板，上面會寫著裡頭菇類品種，當然導覽員會帶你走過一遍，也會詳細解說並告知採摘方式

豐年農場的養菇場是全台最大的菇類培育基地之一，同時也是大家常見的全聯、大賣家、里仁等賣場的菇類出貨來源，走進這裡，仿佛進入了一個五彩繽紛的菇菇世界，各種菇類俱全

原來這裡是全台唯一鮮採鹿角靈芝的農場，珍貴且富有營養養分的『鹿角靈芝』，竟然可以看到滿滿一大櫃！乳白色的頂端加上外觀，就如同真的鹿角一樣。

需要生長在低溫的杏鮑菇是孩子們的最愛（也是最好摘取的菇菇），滿滿一袋的杏鮑菇大豐收

現場採秤重計價，一斤100元（ 鹿角靈芝及其他特殊菇類除外）

我想大部分的家長應該和我們一樣，不是很確定一斤有多少，給各位參考，使用園區的籃子大概2/3就是一斤，圖片中這兩籃還不到2斤，真的超便宜！！

＃Pizza DIY

採菇完後會到秤重區計價，此時旁邊餐廳的香氣四溢，孩子們通常採菇完後肚子也餓了，拿著套票的票券至餐廳換取披薩食材，來自己動手製作一份獨一無二的菇菇Pizza。工作人員會事先準備好所有食材，包含披薩餅皮、豐年農場自種的菇菇食材、玉米、火腿、蕃茄醬、乳酪絲，依序在餅皮抹上蕃茄醬，再依照自己喜好擺食材，最後撒上乳酪絲，就可以將它拿給工作人員烘烤，約莫15分鐘後就可以品嚐pizza囉！很意外，烤過的菇類其實沒有什麼特別的味道，反倒是增加pizza的口感，大部分的味道還是以起司及火腿為主，整體而言，薄皮的pizza作為午後點心非常好吃

除了美食DIY，農場還提供菇菇彩繪DIY活動。孩子們可以索取香菇造型的存錢筒，自己動手上色，但這個彩繪活動需要花費的時間比較長，若是時間不太允許，可以像我們一樣帶回家繪製。農場內有安排彩繪DIY區，還貼心地設置了洗手台和顏料杯，所以要在現場繪製也完全沒有問題

＃New! 菇菇生態瓶DIY

最近，農場推出了全新的菇菇生態瓶DIY活動。拿著票券就可以到櫃檯兌換材料包，在現場跟著步驟指示，家長和孩子可以一起動手製作屬於自己的菇菇生態瓶。其實我覺得，園區準備的材料很齊全，從小石頭、菇菇菌株、培養土等等開始，最後再置入植栽及裝飾，大約花費20分鐘就可以輕鬆完成，爾後可以帶回家，在家觀察菇類的成長過程。

\ 你敢挑戰嗎？香菇焦糖冰淇淋（笑）/

豐年農場的展示中心，陳列並販售各式各樣與菇類相關的商品，從熟食、乾貨到各式菇類伴手禮，包括靈芝錠、乾香菇、黑木耳乾拌麵、香菇酥、以及豐年農場的招牌產品——鹿角靈芝和香菇禮盒。

除了購物，展示中心內還設有菇菇太空包DIY展示區。參加套裝行程的遊客可以帶回一個菇菇太空包，並在家中體驗菇類的栽培樂趣。這些太空包不僅操作簡單，還能讓你在短時間內見證菇類的生長過程，感受自己栽培食材的成就感

農場還有一個特別有趣的區域——全台唯一爬木屑山及雞母蟲生態區。製作太空包的基本材料木屑，竟然多到如同一座山一樣，園區有安排假日時分有木屑山的導覽（請和園區致電確認時段），小朋友還可以直接爬上木屑山，實在太酷炫了！另外，木屑山儼然就是天然獨角仙的孕育溫床，夏季時分，木屑堆的雞母蟲也準備要孵化成獨角仙，一旁的『雞母蟲體驗區』，如果不害怕白色大蟲的孩子，可以自行挖掘～

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