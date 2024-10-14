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新北市板橋區#我來開箱 🍜 🍗在板橋超正宗的雲川料理—鷄小二烏雞米線

miffy9199 人氣：31
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miffy9199

發表篇數：17篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

鷄小二烏雞米線
phone02-82582358
place新北市板橋區松柏街63號1樓
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰

今天來分享一家在板橋江子翠雲川料理

真的是一家很適合品嚐雲川料理的小店

 

我們這次點了這些

以下來跟大家分享一下～

新北市板橋區#我來開箱 🍜 🍗在板橋超正宗的雲川料理—鷄小二烏雞米線

新北市板橋區#我來開箱 🍜 🍗在板橋超正宗的雲川料理—鷄小二烏雞米線

新北市板橋區#我來開箱 🍜 🍗在板橋超正宗的雲川料理—鷄小二烏雞米線

🐷金湯酸辣豬豬米線 $150

（台灣五花肉片）

（湯：南瓜、野山椒、紅蘿蔔、洋蔥….）

 

湯頭喝起來比較重口味一點

米線會把湯汁吸進去 吃起來酸酸辣辣的

沒有食慾的話就點這碗 超級開胃( ´▽｀)



 

新北市板橋區#我來開箱 🍜 🍗在板橋超正宗的雲川料理—鷄小二烏雞米線新北市板橋區#我來開箱 🍜 🍗在板橋超正宗的雲川料理—鷄小二烏雞米線

 

🐔🍗蟲草花土雞米線 $160

（蟲草花：珍貴的真菌，口感嫩脆爽滑，具有滋肺補腎、滋陰養顏的作用）

（土雞：使用仿雞腿的肉喔，不柴且Q彈）

 

喝起來是比較養生的藥膳雞湯味

我在外面的店沒有喝過這種湯頭 很特別ㄟ

裡面真的有土雞肉 很好吃 沒有腥味

 

然後整碗上面還會再加上兩片腐皮卷

有點像螺絲粉那樣子 但是不是

（搭配起來真的很讚(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))



 

P.s.這款口味比較淡

長輩都會喜歡的那種

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🌶️紅油麻辣抄手 $90

（台灣溫體黑豬肉，用最簡單的調味，才吃的到鮮味）

（紅油：辣椒原料100%從四川原產地，鮮、麻、辣一步到位）

 

很正宗的花椒味

超級好吃 味道調配的很剛好

炒手是店家自己包的 皮薄餡多

 

整碗上面會淋上辣油 

真的很好吃 辣椒夠辣

 嘴巴吃完麻麻的(≧∇≦)

 

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🐔🌶️闆娘秘制口水雞 $120

有特別用香料醃製過 所以雞皮是黃色的

加上特調醬料 花椒味真的超級香

 

上面還有花生&小黃瓜絲

吃起來很清爽

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🥜冰粉$30

 

基底是黑糖的味道  裡面的料有花生碎&新疆葡萄乾

整體口感比愛玉更加Q彈

讓人一口接著一口 必點必點

價格也很佛心～～

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🥤酸梅湯 $30

 

酸酸甜甜的口感 很止辣

必點 喝起來完全不會太甜

我一個人可以喝兩杯o(*////▽////*)q

新北市板橋區#我來開箱 🍜 🍗在板橋超正宗的雲川料理—鷄小二烏雞米線

 

🪸涼拌海帶絲 $50

吃起來像外面海產店的口感

食材有特別挑選過

 

不是那種預製小菜的味道

好吃好吃✨

新北市板橋區#我來開箱 🍜 🍗在板橋超正宗的雲川料理—鷄小二烏雞米線

 

🥔酸辣土豆絲$50

 

馬鈴薯切成一絲一絲 口感非常清脆

入口酸酸微辣的感覺 

 

Btw這個是老闆娘特製的 

真的很正宗的四川口味  我一個人一樣可以吃掉兩盤

很涮嘴( ´▽｀)

新北市板橋區#我來開箱 🍜 🍗在板橋超正宗的雲川料理—鷄小二烏雞米線

 

📍新北市板橋區松柏街63號1樓

📌訂購專線：02-82582358

⌚️營業時間：

週一至週六11:30~20:00 週日公休

 

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