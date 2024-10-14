哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰
今天來分享一家在板橋江子翠雲川料理
真的是一家很適合品嚐雲川料理的小店
我們這次點了這些
以下來跟大家分享一下～
🐷金湯酸辣豬豬米線 $150
（台灣五花肉片）
（湯：南瓜、野山椒、紅蘿蔔、洋蔥….）
湯頭喝起來比較重口味一點
米線會把湯汁吸進去 吃起來酸酸辣辣的
沒有食慾的話就點這碗 超級開胃( ´▽｀)
🐔🍗蟲草花土雞米線 $160
（蟲草花：珍貴的真菌，口感嫩脆爽滑，具有滋肺補腎、滋陰養顏的作用）
（土雞：使用仿雞腿的肉喔，不柴且Q彈）
喝起來是比較養生的藥膳雞湯味
我在外面的店沒有喝過這種湯頭 很特別ㄟ
裡面真的有土雞肉 很好吃 沒有腥味
然後整碗上面還會再加上兩片腐皮卷
有點像螺絲粉那樣子 但是不是
（搭配起來真的很讚(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))
P.s.這款口味比較淡
長輩都會喜歡的那種
🌶️紅油麻辣抄手 $90
（台灣溫體黑豬肉，用最簡單的調味，才吃的到鮮味）
（紅油：辣椒原料100%從四川原產地，鮮、麻、辣一步到位）
很正宗的花椒味
超級好吃 味道調配的很剛好
炒手是店家自己包的 皮薄餡多
整碗上面會淋上辣油
真的很好吃 辣椒夠辣
嘴巴吃完麻麻的(≧∇≦)
🐔🌶️闆娘秘制口水雞 $120
有特別用香料醃製過 所以雞皮是黃色的
加上特調醬料 花椒味真的超級香
上面還有花生&小黃瓜絲
吃起來很清爽
🥜冰粉$30
基底是黑糖的味道 裡面的料有花生碎&新疆葡萄乾
整體口感比愛玉更加Q彈
讓人一口接著一口 必點必點
價格也很佛心～～
🥤酸梅湯 $30
酸酸甜甜的口感 很止辣
必點 喝起來完全不會太甜
我一個人可以喝兩杯o(*////▽////*)q
🪸涼拌海帶絲 $50
吃起來像外面海產店的口感
食材有特別挑選過
不是那種預製小菜的味道
好吃好吃✨
🥔酸辣土豆絲$50
馬鈴薯切成一絲一絲 口感非常清脆
入口酸酸微辣的感覺
Btw這個是老闆娘特製的
真的很正宗的四川口味 我一個人一樣可以吃掉兩盤
很涮嘴( ´▽｀)
📍新北市板橋區松柏街63號1樓
📌訂購專線：02-82582358
⌚️營業時間：
週一至週六11:30~20:00 週日公休