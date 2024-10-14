大家好～我是愛吃甜點的美食部落客阿君，今天要介紹給大家的甜點店是「2度C NiGuo公益店」。幾年前偶然發現這家店，就被他們家的千層蛋糕深深吸引，綿密細緻的口感，搭配各種創意口味，完全擄獲我的心！

最近剛好又想吃甜點，所以決定再去回味一下～

2度C NiGuo公益店交通：隱身巷弄的低調美味

2度C NiGuo公益店位於熱鬧的公益路巷弄中，鬧中取靜，就像城市裡的秘密花園。

附近交通非常方便，附近有不少路邊停車格，隔壁甚至就有停車場，完全不用擔心會找不到停車位。

2度C NiGuo公益店環境：溫馨小巧，外帶為主

2度C NiGuo公益店的店面空間不大，走的是溫馨簡約的風格，主要以外帶為主。

因為當時疫情的關係暫停內用，後來就沒開放了，但看著店內精緻的裝潢，還是讓人忍不住想像在這裡享用下午茶的愜意時光。

一進到店裡，最吸睛的就是擺滿各式各樣誘人甜點的冷藏櫃！

2度C NiGuo公益店的千層蛋糕口味非常多變，每個禮拜都會推出六種不同的口味，讓人每次來都有驚喜！

單片千層蛋糕價格落在$120~$150之間，也有提供綜合千層的選項，4片$130內的組合價$430，3片$130內+1片$150的組合價$460，很適合揪朋友一起分享！

2度C NiGuo公益店菜單：千層蛋糕口味選擇多樣，還有季節限定甜點！

2度C NiGuo公益店最招牌的就是他們家的手工千層蛋糕，標榜使用新鮮食材、減糖配方，吃起來清爽無負擔。除了單片販售，也可以提前五天預訂八吋整顆的千層蛋糕，可以選擇單一口味或隨機口味，很適合慶生或聚會！

除了千層蛋糕之外，2度C NiGuo公益店也有販售手工戚風蛋糕，價格平實，而且會隨著季節變換推出不同的限定口味，像是草莓季的「鮮草莓戚風蛋糕」、芒果季的「鮮芒果戚風蛋糕」等等，每次去都能嚐鮮！

2度C NiGuo公益店甜點介紹：層層堆疊的美味，每一口都是幸福！

這次我帶了幾款他們家的招牌千層蛋糕和檸檬磅蛋糕回家，迫不及待想要跟大家分享我的心得！

檸檬磅蛋糕：酸甜清爽，午後時光的完美搭配

首先登場的是「檸檬磅蛋糕」，這款磅蛋糕的尺寸約6吋，表面淋上了一層薄薄的糖霜，並點綴著清新的檸檬皮屑，光看就讓人食指大動！

一口咬下，蛋糕口感紮實濕潤，檸檬的酸甜香氣在口中擴散開來，酸酸甜甜的滋味，一點也不膩口，搭配一杯熱紅茶或咖啡，就是最完美的午後時光！

濃郁巧克力千層：巧克力控必點，香濃滑順超滿足

身為巧克力控的我，當然不會錯過「濃郁巧克力千層」！

這款千層蛋糕使用高品質的巧克力製作，每一層餅皮都能感受到濃郁的可可香氣，搭配香甜滑順的鮮奶油，一入口就在嘴裡化開，苦甜交織的滋味讓人回味無窮～

法式香草千層：經典不敗，百吃不膩的幸福滋味

「法式香草千層」可以說是千層蛋糕界的經典款，看似簡單，卻有著讓人難以抗拒的魅力。

2度C NiGuo公益店的香草千層蛋糕，餅皮層層堆疊，口感細緻，內餡的香草奶油香醇不膩口，每一口都是幸福的滋味！

焦糖杏仁千層：焦糖香氣迷人，口感豐富有層次

「焦糖杏仁千層」是我這次的才吃到的，雖然這款口味已經推出很久了，但我卻是第一次嘗試。

焦糖的香氣十分迷人，搭配酥脆的杏仁片，口感豐富有層次，甜而不膩，讓人忍不住一口接一口！

酸甜檸檬千層：清爽酸香，夏日裡的救贖

最後壓軸的是「酸甜檸檬千層」，這款千層蛋糕上方撒上些許檸檬皮屑，入口時，檸檬的酸香會先在嘴裡散發，接著奶油的甜味才慢慢浮現，酸甜交織的滋味非常清爽，很適合夏天品嚐！

2度C NiGuo公益店心得評價：用心製作的美味，值得推薦！

這次二訪 2度C NiGuo公益店，依舊讓我感到驚艷！他們家的千層蛋糕，不僅口味選擇多樣，而且用料實在、價格合理，每一口都能感受到店家的用心。

如果你正在尋找美味的台中千層蛋糕，或是想找間舒適的甜點店外帶回家度過午後時光，那我非常推薦 2度C NiGuo公益店 ，相信你也会跟我一樣，愛上這裡的好滋味～

2度C NiGuo 店家資訊

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台中公益店 地址：408 台中市南屯區公益路二段675號

電話：04-2380-0960

營業時間：13:00 – 20:00 (每週一公休) 台中豐原店 地址：台中市豐原區博愛街29號

電話：04-2526-6889

營業時間：12:30-20:00 (每週一公休) 台中逢甲店 地址：台中市西屯區福星路607號

電話：04-2452-1661

營業時間：14:30-22:00 (每週一公休) 后里創始店 地址：421 台中市后里區復興街63號

電話：04-2558-5595

營業時間：12:30-20:30 (每週一公休)

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