每回到貓空都是找家餐廳賞景用餐，九月時趁著 樟樹步道向日葵花季 安排到貓空賞花吃美食，享受山上美好的視野、美食以及新鮮空氣，悠閒愜意

忙碌的生活有空時就要多到戶外或是山上走走，吃吃美食轉換心情，貓空半日遊： 貓空找茶屋 →樟樹步道賞花→山上豆花

來貓空可以搭乘貓纜，享受高空絕佳視野，時間足夠的話還能順遊動物園或是指南宮等景點！

貓空樟樹步道「山上豆花」，燒麻糬、粉圓冰、鳳梨冰也大人氣，貓空賞花、吃美食半日遊!

來貓空這天天氣相當晴朗，但也相當熱就是，最近天氣轉涼了，正是適合出遊的季節，貓空可以說是台北後花園，搭乘大眾運輸就能輕鬆抵達，週休假日很適合來走走

這天我們是開車上山，貓空上停車位少之又少，假日想要順利停車需要碰運氣，建議搭乘大眾運輸或是貓纜可以避免找車位的麻煩與時間

貓空樟樹步道的魯冰花海很有名氣，但其實除了魯冰花海季節外其他時間也很適合來訪，像是我們九月造訪時的向日葵花海也很美很好拍

花季時間外也可以來健走，平緩好走的步道適合全家親子共遊

這是九月造訪時的花季美景，盛開的向日葵讓人感覺活力滿滿，金黃一片滿滿元氣！

來貓空前其實我並不知道山上豆花的存在，單純被那滿滿人潮給吸引，經過時想說這家店怎麼聚集這麼多人，原來大家都是衝著豆花、燒麻糬、鳳梨冰、粉圓冰而來

ADD:台北市文山區指南路三段38巷22號

TEL:0983 391 098

山上豆花旁還有一家同性質的店家，也是賣冰、賣豆花的，但他還有賣甜不辣、豬血糕等熱食

不過，我們賞花結束後來時這家店已經準備休息了

山上豆花的正確營業時間我也不是很清楚，沒有查到粉絲專頁也沒有官網資訊，見到有人寫假日營業，也有人寫一週營業三天、四天的，也不知道哪個正確，能確定的是假日一定有營業，不過也是要看天氣，好像天氣不好就不會開

只有半戶外桌位，天氣好時會比較悶熱，怕蚊蟲的要做好防蚊措施

山上豆花菜單及價格

除了豆花、嫩仙草、剉冰外，也有燒麻糬，杏仁茶等

燒麻糬感覺人氣也挺高的，見到好幾桌都有點，但當天實在太熱，熱到我完全不會想吃燒麻糬，要不然麻糬可是我的愛

綜合豆花可以選擇兩種配料55元，這碗搭配的是鳳梨跟綠豆，還挺真材實料，滿滿一大碗

綿密的豆花搭配軟綿綠豆及香甜鳳梨，加上糖水碎冰沁涼消暑，頓時暑氣全消

金鑽鳳梨冰一碗55元，傳統古早風味的鳳梨冰讓人回憶滿滿，香甜好吃

小朋友喜歡的粉圓冰一碗45元，滿滿的白粉圓看著挺療癒，Q彈帶勁的口感，咀嚼控必來一碗！

週休假日不知道要去哪裡，就來貓空走走吃美食吧~

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