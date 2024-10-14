「台灣穀堡」位於彰化縣埤頭鄉，是一間以稻米為主題的觀光工廠。館內有豐富的展示內容，讓大家可以瞭解有關稻米的知識，也可以體驗有趣的DIY活動，還有許多適合拍照打卡的場景，是一處適合全家同遊、親子同樂的好地方。

一走入「台灣穀堡」，就有可愛的米公仔讓大家拍拍照。

「台灣穀堡」的展示空間真的令人驚豔不已，實在太美了！顛覆我對傳統觀光工廠的印象。

這個米飯裝置藝術牆面，一定要拍一下的啦！

還可以看到世界各國的米。

「台灣穀堡」既然是以稻米為主題的觀光工廠，所以整個遊覽空間都是以稻米為元素做為設計的基調。

在「台灣穀堡」的參觀過程中，可以感受到館方對空間裝潢的用心。

這裡也可以親眼看到米的生產線，搭配圖文的說明，讓遊客可以更加瞭解「米」的製程。

佐佐佑佑看到米的生產線也很興奮呢！

「台灣穀堡」也是一處寓教於樂的好地方，可以帶領大家瞭解米的相關知識。

整個展示內容不會枯燥乏味，以圖文並茂的方式，搭配生動活潑的插圖，讓大家認識「米」的一切。我們家的佑佑看得好認真啊！

館內也有好多場景適合拍照打卡呢！

在攝影作品展示中，可以看到農人們辛苦的一面，寶小銘也趁機跟佐佐佑佑來個機會教育，提醒他們要珍惜食物。

「台灣穀堡」之旅，一定不能錯過DIY體驗活動。

我們這次參加的是「爆米香DIY」。

「爆米香DIY」不只是適合親子體驗，現場也有情侶、老夫老妻、三五好友一同體驗呢！

DIY活動的老師很親切幽默，很會帶動現場氣氛，讓整個體驗過程更充滿趣味。大家有注意到寶小銘的穿著嗎？請看下面的影片！

「爆米香DIY」體驗過程有著爆米香開炮的震撼，一起倒數搭配聲光效果，整個過程絕無冷場。在DIY老師徵求現場遊客當助理時，佐佐佑佑馬上幫我舉手.....

體驗完DIY，我們繼續拍拍照，實在有好多場景可以拍照打卡。

離開「台灣穀堡」前，也可以逛逛展售區，買一些伴手禮，送禮自用兩相宜。

我們也品嚐了米冰淇淋的美味，很好吃呢！

寶小銘真的還滿喜歡「台灣穀堡」的空間，整個參觀動線很流暢；展示內容豐富有趣，搭配著趣味十足的DIY活動和好拍照的場景，是一處很棒的親子景點。

《景點資訊》

「台灣穀堡」

地址：彰化縣埤頭鄉彰水路二段526號



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電話：04-25568168

營業時間：週一至週五(08:00-17:00)；週六、日及國定假日(08:00-18:00)。

門票：免費入場

官網：https://www.ricecastle.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/RiceCastleTW