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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 到底在搞什麼鬼?!一起來搗蛋，限定萬聖節甜點蛋糕餅乾、Happy Halloween獨家搞怪餐點 X Han's coffee&a…

到底在搞什麼鬼?!一起來搗蛋，限定萬聖節甜點蛋糕餅乾、Happy Halloween獨家搞怪餐點 X Han's coffee&cookie三十早人羽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：48
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1736篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

三十早人羽 仁武總店
place高雄市仁武區鳳仁路21-8號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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到底在搞什麼鬼?!一起來搗蛋，限定萬聖節甜點蛋糕餅乾、Happy Halloween獨家搞怪餐點 X Han's coffee&cookie三十早人羽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

中村文御手作旗下的Han’s coffee&cookie三十早人羽又出大絕招了
推出了假鬼假怪的萬聖節限定餐點、甜點餅乾
增加約會、過節的氣氛，讓餐點很逗趣還很好吃

三十早人羽首次推出萬聖節的餐點美食、自助式吃到飽
自家主廚本身有精湛的甜點餅乾廚藝
利用熟練的技法，搭配美感創造出自家特色的詼諧 萬聖節小夥伴美食

這店家搞什麼鬼?!有夠逗趣可愛充滿歡樂的萬聖節氣息
當然每一份都上桌先拍照、打卡，再吃！

高雄今年風災很嚴重，咖啡店的屋頂掀開了、招牌也壞了
所以整個耽擱了萬聖節推出的時程
老闆說日子還是要過，員工還是要養～
所以10月、11月份來用餐，都可以感受萬聖節氣息唷～～假鬼假怪餐點獻給你們

Happy Halloween 萬聖節 活動從10/15~11/30

只要當月壽星用餐，出示證件及當日打卡紀錄，結帳馬上享有85折
(折扣優惠含同桌用餐親友)

Han’s coffee&cookie三十早人羽 仁武旗艦店
位置:高雄市仁武區鳳仁路21-8號 有停車場
服務專線:07-3753065
營業時間:10:30~19:00
每人低消一杯飲品
線上訂位:https://inline.app/booking/
粉絲團:Facebook

到底在搞什麼鬼?!一起來搗蛋，限定萬聖節甜點蛋糕餅乾、Happy Halloween獨家搞怪餐點 X Han's coffee&cookie三十早人羽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

最充滿節慶氣息就來 Han’s coffee&cookie三十早人羽
團隊手工打造的搞怪甜點、手工餅乾、點心
檯面上都是甜點餅乾吃到飽的餐點
不喜歡吃到飽也可以單點，店家也有製作一些節慶限定的甜點蛋糕

俏皮可愛的巫婆手指餅乾、南瓜燈、木乃伊甜點都會有，都是驚奇又可愛、保有美味的料理

自助吧供應：
鬼魂可麗露、萬聖節造型餅乾、手指餅乾、木乃伊瑪德蓮、南瓜馬林糖、南瓜餅乾、萬聖節杯子蛋糕、蜘蛛餅乾
以及其他原本供應產品

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高雄最瘋狂的萬聖節，快點來仁武咖啡館歡樂一下
320元甜點餅乾自助檯面無限暢飲，還有超過10款的特調飲品、咖啡、花果茶等可續杯

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一踏入門就被這些療癒逗趣的Happy Halloween甜點點心給吸引
也很適合帶孩子來，店家會贈送萬聖節氣球唷!

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主廚團隊精心設計打造自家設計出的小妖怪
很逗趣討喜還很好吃~來吃甜點還可以感受萬聖節氣息

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滿滿的萬聖節氣息，搞怪也好吃的萬聖節造型餅乾

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餅乾保有酥脆度，造型很可愛
連小朋友看到都很雀躍，好吃不甜膩唷!

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木乃伊瑪德蓮
連法式瑪德蓮蛋糕都成木乃伊，季節性限定，追起來

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南瓜馬林糖

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蜘蛛餅乾
哇!!!!蜘蛛出沒~~~~可愛造型的巧克力餅乾，小孩卯起來吃~

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蜘蛛出沒，餅乾帶有脆度還有巧克力香

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女巫手指餅乾
一定要吃很驚悚的拇指餅乾，堅果也好酥脆

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橙風堅果蛋糕

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紅茶栗子蛋糕

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手工餅乾也升級了，樣式款式更多
最假鬼假怪的咖啡甜點店，絕對要來這裡

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超過30種以上的甜點餅乾可挑選，很多女生很愛來約會
吃飽飯繼續吃甜點啊!!!高雄最超值的甜點餅乾吃到飽~還無需服務費

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鬼魂可麗露
可麗露小幽靈，太Q了吧!

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中間的自助吧都是吃到飽，光是萬聖節甜點蛋糕就高達十種可選

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不用出國、不用去樂園，直接來仁武咖啡店感受最濃情的 Happy Halloween

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好吃的磅蛋糕

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司康、米香

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冰櫃內也有單點品項，都充滿 Helloween 萬聖節  節慶

精緻甜點 季節限定：
眼球果凍、鬼魂生巧克力塔、鬼魂檸檬塔、鬼臉巧克力生乳捲

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昭和布丁也點綴了可愛幽靈，布丁必吃!很大人味大推~

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自從推出壽星優惠，居然還有饕客每天都來報到
只要當月壽星用餐，出示證件及當日打卡紀錄，結帳馬上享有85折
(折扣優惠含同桌用餐親友)

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滿滿的萬聖節氣息，讓咖啡店好歡樂

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有提供吃到飽系列，亦有單點

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杯子蛋糕都是吃到飽，四款可挑選
每一款都是團隊精心營造的萬聖節氣息

可以吃到腦漿?!都是特製的奶油所製作
杯子蛋糕內是海綿蛋糕

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不僅大人覺得很有趣，小孩看到也覺得歡樂

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腦漿實在做得太像了啦!

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很多饕客都是專程來吃甜點、手工餅乾，自助吧都無限夾取
都是自家團隊手工製作的，花320元就可以痛快吃，還有飲料可以免費續，真的很佛心

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小點心一點都不馬虎

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Happy Halloween 限定款是高達10種，逗趣可愛又好吃、重點也很好拍

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仁武最有Happy Halloween氣氛，就在這裡

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手指餅乾很酥脆好吃，奶油香帶出腰果脆度香

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瑪德蓮蛋糕多了白色巧克的點綴，很有創意又可愛的造型

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小幽靈居然是迷你可麗露，討喜又好吃

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餐點都好應景，可以單點來吃
吃完鹹的再吃甜的

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鬼魂可頌 萬聖節飲品 250元(單點)（含眼球飲品，茶飲、氣泡飲二選一）
被造型給吸引的鬼魂可頌，上面是軟綿的麻糬片

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整個讓口感很豐富層次，軟綿帶出可頌奶油香氣
對了!手指餅乾很好吃，而且跟自助吧上的風味不同唷~

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肉醬義大利麵 萬聖節飲品 350元 （含眼球飲品，茶飲、氣泡飲二選一）

新推出的肉醬義大利麵，主廚使用了三款特製紅醬所調配的滋味
只有在這裡才能享用到的肉醬風味
帶有酸甜滋味，渾厚香氣肉醬讓義大利麵超香好吃

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點綴樣式也都很萬聖節，好可愛!

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義大利麵份量很十足，而且是我喜歡的有麵心口感
拉上肉醬香氣，挑逗味蕾，真的很夠味好吃不膩

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單點餐點上的手指餅乾都是特製，口感更加細膩
整體視覺很創意、吸睛，餐點依舊好吃無違和

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Happy Halloween限定的眼珠冰磚，帶有氣泡飲的酸甜暢快感

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這款靈感來自於福馬林，帶有眼珠冰塊
淋上覆盆莓的果漿

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有創意又帶點血淋淋的視覺感，記得攪拌後才喝
金萱茶香帶出酸甜果香，很解渴

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眼球馬卡龍/罐裝(單點)
這款眼球馬卡龍很受歡迎，也是單點的
咬下會有酥脆口感帶出酸甜內餡，吃起來不膩口
很適合買回家還孩子互動、拍照、玩樂，還很好吃

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眼球果凍
眼球果凍也很吸引人，都是自家製作
搭配果香器泡水，真的很吸睛

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天天兒阿~可以吃的眼球

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芭樂美式咖啡
推薦這款新推出的水果美式咖啡，使用紅心芭樂果汁搭配美式咖啡
帶有芭樂的香氣甜味，讓美式咖啡更香醇
尾運會帶咖啡渾厚香氣，調配的比例很完美

調配的比例很剛好，讓每一口都很順口不卡卡唷!

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鬼臉巧克力生乳捲
限定單點手作甜點

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單點的都會於櫃檯冷藏櫃旁，不吃到飽亦可來約會喝咖啡配甜點

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昭和布丁
最受歡迎的單點昭和布丁，也是店家的超人氣甜點
萬聖節也點綴的裝飾，萌萌的~

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很大人味的布丁，香濃滑順美味

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櫃台旁還有可愛的鬼魂棒棒糖，可以買回家送朋友、孩子

周邊商品：
南瓜馬林糖/罐裝
南瓜餅乾/罐裝
手指餅乾/罐裝
眼球馬卡龍/罐裝
鬼魂棒棒糖/根

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老闆說帶孩子來還會送萬聖節氣球，感受滿滿佳節的氣息

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