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以在地客群為主，低調高CP值的人氣米干店　／大理米干／龍岡米干／乾拌米干／乾拌米線／綜合米干

阿發的簡單幸福 人氣：36
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：980篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

大理米干
place桃園市中壢區前龍街33號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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大理米干all.jpg
8年前，第一次帶老婆到龍岡忠貞市場和其周邊，吃過米干後，她就愛上龍岡的米干。在這裡，實在有太多家美味又平價的人氣雲南米干店攤，我們至今已吃了約17~18家，而且每間幾乎都有自己口味上的特色，以及忠實的顧客群。
最近老婆又想到龍岡吃米干，而這次帶她造訪的這家，是之前還沒吃過的「大理米干」。相對其他家的米干店，這家的店齡不老，知名度相較也不高，但卻有著不少的在地人客群。其湯頭，肉燥與酸菜風味較濃郁；乾拌的紹子醬，則是蕃茄較多，花生碎粒也不少...
個人覺得「大理米干」的口味，相對偏台味些，不像大多店家的湯頭，是以大骨和蛋花的風味為主，或是滇緬香料味過重，這家頗合我和兒子的胃口~
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大理米干01-店外觀.jpg
▲「大理米干」店外觀
店家位在熱鬧的龍崗忠貞市場內，
相較當地不少知名的米干店，
這店外觀不太明顯，
比較像鄰家的麵店攤。

大理米干02-店門口.jpg
▲「大理米干」店門口
雖然其知名度對外地人來說，
相對不高，
網路上的評論也不多。
但我們每次來逛忠貞市場，
總是看到它有不少當地人光顧~

大理米干03-店環境.jpg
▲店環境
印象中，
店家應是近幾年才重新粉刷和鋪地板磁磚，
顯得乾淨明亮多。

大理米干04-點餐單.jpg
▲點餐單
很平價的雲南庶民米麵食小吃，
像是米干、米線、粑粑絲、黃麵、豌豆粉...等。

大理米干05-美味米干上桌.jpg
▲平價美味的米干、米線上桌

大理米干06-我們的餐點.jpg
▲我們的餐點
湯米干全加、蕃茄紹子干拌米線、擺夷皮蛋、涼拌龍鬚菜

大理米干07-蕃茄紹子干拌米線.jpg
▲蕃茄紹子干拌米線
米線上有蕃茄紹子醬、小黃瓜絲、酸菜、白芝麻花生碎粒。
這整碗視覺上的美味感，
比不少米干店的乾拌，
來得豐富誘人許多。

大理米干08-蕃茄紹子干拌米線-花生粒.jpg
▲蕃茄紹子干拌米線， 白芝麻花生碎粒不少

大理米干09-蕃茄紹子干拌米線特寫.jpg
▲蕃茄紹子干拌米線，特寫
這和大部分米干店比較明顯的差別有，
紹子醬的蕃茄比例多了不少，
風味更加天然。
另還加入不少小黃瓜絲、花生碎粒、酸菜，
讓整碗吃起來不僅爽脆，
還有著花生香，
與酸菜的台式風味~

大理米干10-擺夷皮蛋.jpg
▲擺夷皮蛋
皮蛋本身還ok
但感較受不到擺夷風味~
腦海浮現出另一家，
有濃濃的擺夷風味。

大理米干11-涼拌龍鬚菜.jpg
▲涼拌龍鬚菜
為什麼我自己在家弄的涼拌龍鬚菜，
不能那麼好看又嫩口。

大理米干12-湯米干全加.jpg
▲湯米干全加（大，85元）
大部分的米干店稱為〝綜合米干〞，
有蛋花（或蛋包）、豬肝、肉片。
大大的一碗多為80~85元間，
CP值高～

大理米干13-附贈泡菜.jpg
▲米干附贈的泡菜
每家米干店幾乎都會附泡菜，
不過大多若是單吃，
通常會太鹹或太辣，
主要是來增添米干湯頭原本偏淡的風味。
不過這的泡菜，
單吃風味還不賴，
有點像台式泡菜，
我們覺得是在我們吃過十幾家米干店中，
數一數二的合我們口味。

大理米干14-湯米干全加-肉片豬肝.jpg
▲湯米干全加，肉片豬肝
口感鮮嫩，
以一大碗才85元來說，
其份量CP值不錯。

大理米干15-湯米干全加湯頭.jpg
▲湯米干全加，湯頭
湯頭不僅是使用店家特製的紹子醬，
且比大多米干店的紹子醬中，
蕃茄更多，
肉燥味也較濃郁，
沒什麼滇緬香料味，
且湯中還有蛋花和酸菜，
我們是覺得較偏向台式大眾化的口味~

大理米干16-湯米干全加特寫.jpg
▲湯米干全加，特寫
我們在龍岡，
已吃了約18家左右的米干店。
只有少數幾家，
店家的手工自製米干，
本體有較明顯差異，
但大部分的店家，
我其實分不出太大的差異。
差異覺得比較明顯的，
通常來自其湯頭（乾拌則是配料比例）。
大多的湯頭，
是由大骨湯+少許自製紹子醬增添風味，
少數則以濃郁的滇緬香料味為主軸，
也有些是像「大理米干」，
有著較濃的紹子醬的肉燥味，
再加酸菜。

無論哪種風味，
都有其擁護者，
我們也覺得各有其特色。
「大理米干」以在地客群為主，
口感上，
相對其蕃茄紹子肉燥醬風味較重，
是間低調高CP值的人氣米干店，

【營業時間】07301500；週三店休
【地　　址】桃園市中壢區前龍街33

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文章標籤
大理米干 乾拌米干 乾拌米線 綜合米干 龍岡米干 忠貞市場米干
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