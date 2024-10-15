「8more」品牌創立於2013年，是台灣第一家白木耳專賣店

秉持著一心一物的堅持，販售新鮮無添加的健康飲品給予消費者

8more限時超低團購優惠期間（10/15-10/22）：https://gbf.tw/pyyed

「8more」衡蔬暢雪耳飲，將我愛喝的白木耳和多種蔬果結合在一起

內含75種天然蔬果酵素、比菲德氏菌以及豐富膳食纖維

能幫助體內消化分解、營養吸收，促進「嗯嗯」順暢～

一次性喝進多種蔬果的營養精華，對於忙碌的我來說再方便不過了

喝之前記得先搖晃均勻再喝，我一天最多喝一瓶，然後會搭配大量的水份～

「8more」衡蔬暢雪耳飲一瓶有290ml，鮮豔黃色包裝搭配玻璃瓶身

蓋子上印有有效日期，扭開蓋子即可飲用～

「衡蔬暢雪耳飲」無添加瀉劑，對人體不會產生依賴性，用最天然的成分維持腸道機能平衡體內生態

早餐店飲品大多是不健康的含糖飲料，若不點東西喝又很渴～

吃早餐一定要配飲品的我，現在都會自備「衡蔬暢雪耳飲」喝

一日之計在於晨，就是要喝的營養健康，補足我一整天滿滿元氣！

許多市售綜合蔬果汁，喝起來有蔬菜怪味及假假化學味，讓人興趣缺缺

「衡蔬暢雪耳飲」肉眼可見大量白木耳，有著細碎細膩的口感

喝起來清新爽口，帶點淡淡伯爵茶香和清甜，很和我的胃口！

直接常溫就很好喝，拿到冰箱冷藏後再喝，風味也不賴喔～

「8more」衡蔬暢雪耳飲連小孩也搶著喝，好喝到不想停下來～

作為一名美食部落客兼新手媽媽，每天寫稿跟帶娃時間根本不夠用

熬夜壓力大加上三餐飲食不均衡，難免導致「嗯嗯」不順暢～

自從連續幾天喝「8more」衡蔬暢雪耳飲，發現真的超有感！

現在每天都會按時到廁所報到，排的乾乾淨淨輕盈又舒暢，真的很值得推薦！

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「8more」白木耳健康飲同樣很推薦！讓人越喝越美麗～

白木耳好處多多，能增強免疫力、促進消化、補水潤膚以及補充營養！

平常家裡會囤個幾瓶「8more」白木耳健康飲，作為下午茶冰涼飲品喝～

一大瓶900ml，大約兩個馬克杯的份量！推出很多種口味，選擇性多不怕會喝膩～

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「8more」衡蔬暢雪耳飲

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衡蔬暢：https://8more.tw/UWDSK

白木耳飲：https://8more.tw/fUODb

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