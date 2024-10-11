身為台中人的強生小吠當然也愛吃燒肉，尤其是那種純預約制的更是讓我們愛吃美食的胃癢癢 最近在市政府捷運站附近吃到這間外觀低調的▸柏和牛燒肉◂就是有專人代烤的和牛燒肉店，不事先預約是吃不到的哦！趕快跟著我們來一探究竟吧😉



這天開車來吃飯，我們直接停在文心路的富王飯店付費停車場，再步行大約3分鐘可到柏和牛燒肉啦！且富王飯店旁就是捷運市政府站，看是要開車或是捷運來都非常方便



柏和牛燒肉

地址：台中市西屯區大墩二十街167號

電話：04-2310 8667

營業時間：17:30-23:00（不固定公休，以Google跟in Line定位系統為主）

線上訂位：https://pse.is/6hnmpr



柏和牛燒肉│用餐環境

柏和牛燒肉採用黑色系的裝潢，一進店就感覺是沉穩的質感風格。



內用座位落在10-12人左右，吧台前面都會有專人代烤。所以可以服務的客戶不多，要吃一定要預約哦



店內完全以黑色調再加上不同材質的牆面和桌面為主，空氣中沒有難聞的燒烤氣味，整體感覺很乾淨之外，也有一種內行人才知道的氛圍



看著服務客戶的廚師們專心備菜，真的是一種享受啊



柏和牛燒肉也有冷藏櫃，很多客人來用餐也會享用他們的酒品（開車不喝酒喝酒不開車；未滿18請勿飲酒）



牆壁上也有一些酒瓶裝飾，戰利品來著的呀



因為店內不大，所以還有提供客人專屬的置物櫃可以使用，會不會太貼心啦



柏和牛燒肉│菜單

柏和牛燒肉菜單看一下，全店提供兩種套餐：豪華和牛套餐、精選和牛套餐，每道套餐都有8種不同肉品（日本A5和牛五種、澳洲純血和牛兩種）。我們這次選的是豪華和牛套餐。（低消為一人一份套餐，10%服務費另計）





單點菜單







柏和牛燒肉│套餐內容

可爾必思還有烏龍茶是我們加點的，熱烏龍茶是用茶葉泡的，可以回冲



生菜沙拉上桌！有胡麻還有澄香兩種不同醬料。旁邊醃漬白蘿蔔和泡菜，以及檸檬原汁沾醬則是每個客人原本就有



生菜吃起來都很新鮮，而且胡麻沾醬口味還有小塊豆腐在裡面，增添嫩口的口感，很好吃。所有看到的醬料都是柏和牛燒肉的廚師親自調出來的哦



松露流心生牛肉佐魚子醬：底下是吐司，中間有生牛肉跟松露醬，上面是溏心蛋、甜蝦還有魚子醬。口感不會很生，鹹甜綜合的口味還不錯吃



不吃生牛肉的，可以改選青花椒燉牛舌，會有花椒香氣但不會辣，還有撒上白芝麻讓香氣增添不少



清燉藥膳雞湯

喝起來很濃厚的藥膳風味，感覺很補喝了原地精氣神100分，哈哈



再來是肉品部份～招牌鹽味牛舌 （上）；肋條（左下）；老饕蓋肉（中下）；肋眼心（右下）



吃到好吃的A5和牛，一定要來個特寫一下，和牛果然就是高級，油花比例還有脂肪/瘦肉比例真是完美，粉色的肉質看起來口感就很棒



交給專人代烤就對了，才不會浪費了這麼好的肉肉！

左上：老饕蓋肉上面會加些許芥末醬，油花比較細緻，表面稍微香酥，嚼的時候就覺得口感很綿密，然後直接在嘴巴裡面化開的程度

右上：肋條原本預期比較有嚼勁，吃起來比想像中軟嫩，不用費力咬。油花非常豐盈，加了些許鹽巴就覺得很好吃

左下：肋眼心油花豐富，肉質吃起來比較有嚼感，炭香很足夠

右下：鹽味和牛牛舌（建議沾檸檬汁享用），口感非常軟嫩



如果覺得膩口，漬物的部份不用客氣就是給你搭配的。泡菜稍微帶點小辣剛好搭配肉肉享用



來捕捉專人代烤的畫面一下，他們以是炭火直烤，而且是在吧台內側直接烤，可以看到要吃的食材被師傅料理，真的是開心。



再來接著上桌的肉品是：羽下（左下）；橫膈膜（中間）；沙朗（右下）



羽下（翼阪部位）上面有鹽昆布，這道比較重口味但口感還是很嫩，油花豐富還有昆布鹽味



橫隔膜（內臟部位）有事先醃過，其他肉品都是用鹽跟麻油簡單調味，燒烤醬甜甜的也是店家自己調的，口感非常的嫩但帶一點點嚼勁



沙朗部份邊緣烤的焦香焦香的，切成薄片所以烤的時間不用太久，火候剛剛好吃起來很嫩口，不會覺得有油膩感，算是比較薄切的肋眼心



松葉蟹海鮮茶碗蒸

茶碗蒸除了蟹肉跟魚卵，底下還有一塊干貝，海味直接在嘴裡爆炸開來。蛋和魚卵根本絕配，很好吃又軟嫩



本日湯品是牛筋蔬菜湯，容器很中國風，這是套餐內第二道湯品哦～



裡頭除了有牛肉還有紅白蘿蔔，以及打散的雞蛋，風味蠻濃郁的，好喝！基本上吃到這邊已經差不多飽了，但還沒出完



蜂蜜水果凍

先吃這個清一下嘴巴的氣味再吃炊飯，酸酸甜甜的非常好吃哦



烏金鮮魚炊飯

有烏魚子跟鱸魚，鱸魚外皮煎的很酥，飯裡面有加蛋，讓炊飯有帶點濕濕的口感，米飯和魚肉上都有黃色的碎片顆粒，是削成片狀的烏魚子，也增加了香氣～



再來呈現套餐的最後一道肉品：月見涮涮燒（使用紐約客的部位），上面加了青花椒



另外也可選擇燒肉醬加生蛋黃的口味，有點像是壽喜燒的概念，讓肉品在店家特調的醬料下加熱一下，再上桌給客人吃，口感也非常軟嫩！



我們蠻喜歡加入生蛋黃後的口感，滑嫩的感覺入口即化，真的好好吃



本日甜品可以四選二：我們選了提拉米蘇還有十勝鮮奶布丁。布丁口感超綿密帶有焦糖香氣，提拉米蘇的餅皮酥脆，巧克力味重，也是我們喜歡的口感，用美好的甜點結束這一餐也是讓人感覺幸福



柏和牛燒肉就是台中市政府捷運站旁的低調美食，餐點肉質與呈現方式都很有水準，外加烤功也是不得了的確是可以吃吃看！如果要招待親朋好友記得要先預約好座位，接下來就是讓吧台師傅們服務，客人們只要專心享受每一道餐點、也可以好好小酌聊天一番啦！以上食記給愛吃和牛的朋朋們參考囉



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柏和牛燒肉│店家資訊

柏和牛燒肉

地址：台中市西屯區大墩二十街167號

電話：04-2310 8667

營業時間：17:30-23:00（不固定公休，以Google跟in Line定位系統為主）

線上訂位：https://pse.is/6hnmpr

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<本文為柏和牛燒肉邀約試吃，內容均為真實感受>



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