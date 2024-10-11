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台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！

強生與小吠 人氣：18
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窩客好文

強生與小吠

發表篇數：603篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：

柏和牛燒肉
place台中市西屯區大墩二十街167號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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身為台中人的強生小吠當然也愛吃燒肉，尤其是那種純預約制的更是讓我們愛吃美食的胃癢癢台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！ 最近在市政府捷運站附近吃到這間外觀低調的▸柏和牛燒肉◂就是有專人代烤的和牛燒肉店，不事先預約是吃不到的哦！趕快跟著我們來一探究竟吧😉
台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！

這天開車來吃飯，我們直接停在文心路的富王飯店付費停車場，再步行大約3分鐘可到柏和牛燒肉啦！且富王飯店旁就是捷運市政府站，看是要開車或是捷運來都非常方便
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台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！ 柏和牛燒肉
台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！ 地址：台中市西屯區大墩二十街167號
台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！ 電話：04-2310 8667
台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！ 營業時間：17:30-23:00（不固定公休，以Google跟in Line定位系統為主）
台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！ 線上訂位：https://pse.is/6hnmpr
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柏和牛燒肉│用餐環境

柏和牛燒肉採用黑色系的裝潢，一進店就感覺是沉穩的質感風格。
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內用座位落在10-12人左右，吧台前面都會有專人代烤。所以可以服務的客戶不多，要吃一定要預約哦
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店內完全以黑色調再加上不同材質的牆面和桌面為主，空氣中沒有難聞的燒烤氣味，整體感覺很乾淨之外，也有一種內行人才知道的氛圍
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看著服務客戶的廚師們專心備菜，真的是一種享受啊
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柏和牛燒肉也有冷藏櫃，很多客人來用餐也會享用他們的酒品（開車不喝酒喝酒不開車；未滿18請勿飲酒
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牆壁上也有一些酒瓶裝飾，戰利品來著的呀
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因為店內不大，所以還有提供客人專屬的置物櫃可以使用，會不會太貼心啦台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！
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柏和牛燒肉│菜單

柏和牛燒肉菜單看一下，全店提供兩種套餐：豪華和牛套餐、精選和牛套餐，每道套餐都有8種不同肉品（日本A5和牛五種、澳洲純血和牛兩種）。我們這次選的是豪華和牛套餐。（低消為一人一份套餐，10%服務費另計）
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單點菜單
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柏和牛燒肉│套餐內容

可爾必思還有烏龍茶是我們加點的，熱烏龍茶是用茶葉泡的，可以回冲台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！
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生菜沙拉上桌！有胡麻還有澄香兩種不同醬料。旁邊醃漬白蘿蔔和泡菜，以及檸檬原汁沾醬則是每個客人原本就有
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生菜吃起來都很新鮮，而且胡麻沾醬口味還有小塊豆腐在裡面，增添嫩口的口感，很好吃。所有看到的醬料都是柏和牛燒肉的廚師親自調出來的哦台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！
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松露流心生牛肉佐魚子醬：底下是吐司，中間有生牛肉跟松露醬，上面是溏心蛋、甜蝦還有魚子醬。口感不會很生，鹹甜綜合的口味還不錯吃台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！
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不吃生牛肉的，可以改選青花椒燉牛舌，會有花椒香氣但不會辣，還有撒上白芝麻讓香氣增添不少
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清燉藥膳雞湯
喝起來很濃厚的藥膳風味，感覺很補喝了原地精氣神100分，哈哈台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！
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再來是肉品部份～招牌鹽味牛舌 （上）；肋條（左下）；老饕蓋肉（中下）；肋眼心（右下）
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吃到好吃的A5和牛，一定要來個特寫一下，和牛果然就是高級，油花比例還有脂肪/瘦肉比例真是完美，粉色的肉質看起來口感就很棒
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交給專人代烤就對了，才不會浪費了這麼好的肉肉！
左上：老饕蓋肉上面會加些許芥末醬，油花比較細緻，表面稍微香酥，嚼的時候就覺得口感很綿密，然後直接在嘴巴裡面化開的程度
右上：肋條原本預期比較有嚼勁，吃起來比想像中軟嫩，不用費力咬。油花非常豐盈，加了些許鹽巴就覺得很好吃
左下：肋眼心油花豐富，肉質吃起來比較有嚼感，炭香很足夠
右下：鹽味和牛牛舌（建議沾檸檬汁享用），口感非常軟嫩
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如果覺得膩口，漬物的部份不用客氣就是給你搭配的。泡菜稍微帶點小辣剛好搭配肉肉享用
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來捕捉專人代烤的畫面一下，他們以是炭火直烤，而且是在吧台內側直接烤，可以看到要吃的食材被師傅料理，真的是開心。
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再來接著上桌的肉品是：羽下（左下）；橫膈膜（中間）；沙朗（右下）
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羽下（翼阪部位）上面有鹽昆布，這道比較重口味但口感還是很嫩，油花豐富還有昆布鹽味
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橫隔膜（內臟部位）有事先醃過，其他肉品都是用鹽跟麻油簡單調味，燒烤醬甜甜的也是店家自己調的，口感非常的嫩但帶一點點嚼勁
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沙朗部份邊緣烤的焦香焦香的，切成薄片所以烤的時間不用太久，火候剛剛好吃起來很嫩口，不會覺得有油膩感，算是比較薄切的肋眼心
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松葉蟹海鮮茶碗蒸
茶碗蒸除了蟹肉跟魚卵，底下還有一塊干貝，海味直接在嘴裡爆炸開來。蛋和魚卵根本絕配，很好吃又軟嫩
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本日湯品是牛筋蔬菜湯，容器很中國風，這是套餐內第二道湯品哦～
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裡頭除了有牛肉還有紅白蘿蔔，以及打散的雞蛋，風味蠻濃郁的，好喝！基本上吃到這邊已經差不多飽了，但還沒出完台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！
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蜂蜜水果凍
先吃這個清一下嘴巴的氣味再吃炊飯，酸酸甜甜的非常好吃哦
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烏金鮮魚炊飯
有烏魚子跟鱸魚，鱸魚外皮煎的很酥，飯裡面有加蛋，讓炊飯有帶點濕濕的口感，米飯和魚肉上都有黃色的碎片顆粒，是削成片狀的烏魚子，也增加了香氣～
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再來呈現套餐的最後一道肉品：月見涮涮燒（使用紐約客的部位），上面加了青花椒
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另外也可選擇燒肉醬加生蛋黃的口味，有點像是壽喜燒的概念，讓肉品在店家特調的醬料下加熱一下，再上桌給客人吃，口感也非常軟嫩！
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我們蠻喜歡加入生蛋黃後的口感，滑嫩的感覺入口即化，真的好好吃
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本日甜品可以四選二：我們選了提拉米蘇還有十勝鮮奶布丁。布丁口感超綿密帶有焦糖香氣，提拉米蘇的餅皮酥脆，巧克力味重，也是我們喜歡的口感，用美好的甜點結束這一餐也是讓人感覺幸福台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！
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柏和牛燒肉就是台中市政府捷運站旁的低調美食，餐點肉質與呈現方式都很有水準，外加烤功也是不得了的確是可以吃吃看！如果要招待親朋好友記得要先預約好座位，接下來就是讓吧台師傅們服務，客人們只要專心享受每一道餐點、也可以好好小酌聊天一番啦！以上食記給愛吃和牛的朋朋們參考囉台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！
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柏和牛燒肉│店家資訊

台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！ 柏和牛燒肉
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台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！  FB：https://www.facebook.com/kashiwayakiniku/
台中市西屯區捷運市政府站附近低調和牛燒肉，全程專人代烤只要放鬆吃，採純預約制沒事先訂位吃不到！ IG：https://www.instagram.com/kashiwa_yakiniku/
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<本文為柏和牛燒肉邀約試吃，內容均為真實感受>
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