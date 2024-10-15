比較少到公道五路一帶，久聞這間中崎家咖哩許久一直沒機會吃看看，這裡的咖哩可客製化加購配料，內用還能免費加飯，無添加勾芡成分吃了不會脹氣，並使用USAD CHOICE特選級牛肉，橄欖油為法國知名品牌OLIVIERS&CO，老闆非常在乎食材細節的講究，讓消費者完全吃得安心吃得健康。
開車前往可停附近昌益總部大樓停車場或路邊停車格。
▲店門口有大片落地窗，沒有過度的裝潢走的是簡約風。
▲內用空間不大，有靠牆的吧台座位區、兩人座位區和四人座位區，不過桌椅與裝潢的風格色調沒有統一有點可惜。餐廳內沒有提供洗手間喔！
▲溦公主一進來就注意到這個小鳥造型的壁燈。
▲自助區提供開水、濕紙巾衛生紙，旁邊冰箱內有販售烤布丁和飲料。
▲中崎家菜單與注意事項：咖哩有六種口味，每種口味的咖哩醬汁都不同，最底下有多種配料可加購選擇。
▲野菇咖哩飯 160元：野菇咖哩是五辛素，咖哩醬呈現金黃色，味道很香濃，主餐的野菇吃起來脆脆的口感不錯，配料為玉米筍和醃蘿蔔，醃蘿蔔吃起來有微微的辣度很下飯。
▲咖哩飯+舒肥雞 210元：咖哩飯是完全沒有主菜只有咖哩醬的餐點，所以我們加點了舒肥雞當主菜，舒肥雞一有共有五塊，肉質非常軟嫩，不論是老人或小孩都能輕鬆食用，醬汁微辣，白飯粒粒分明有Q度。
▲牛肉塊咖哩飯 210元：牛肉咖哩飯的醬汁顏色接近深黑色，口味比較重些，但整體算溫和但完全沒有死鹹感。
▲牛肉切得非常大塊，肉質也是極為軟嫩，燉到幾乎入口即化程度，不虧是USAD CHOICE特選級牛肉品質就是讚！
雞蛋糕短評：無肉咖哩飯醬汁會有點微辣，菜單沒有標示，雞肉使用舒肥方式料理非常軟嫩，牛肉也非常嫩，每種肉搭配的咖哩醬口味也不同，跟我想像日式甜甜的咖哩醬很不同，店內不提供洗手間。
用餐環境★★★★
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★★
【中崎家美食資訊】
地址：新竹市東區公道五路二段409號
電話：035733677
官網：facebook
營業時間：11:30–14:00、17:00–20:00
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：有
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】
延伸閱讀：
- 【新竹食記】鳳姐麵食館 - 將軍村清大熱門小吃，餃子外皮厚實內餡飽滿
- 【新竹食記】八曜和茶(新竹清大門市) - 中南部超夯的日式飲料店新竹也能喝到
- 【新竹食記】白鬍子牛排(清大店) - 學生最愛的高CP值牛排，飲料麵包濃湯無限暢飲
- 【新竹食記】幸福客家麵食館 - 滿滿幸福感的道地客家湯圓米粉，內用還能享用免費仙草茶和甜湯←雞蛋糕大推
- 【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的超香燃麵，炒手能吃到一整顆鮮蝦
新竹美食懶人包，請點我↓↓↓
下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓