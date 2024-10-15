比較少到公道五路一帶，久聞這間中崎家咖哩許久一直沒機會吃看看，這裡的咖哩可客製化加購配料，內用還能免費加飯，無添加勾芡成分吃了不會脹氣，並使用USAD CHOICE特選級牛肉，橄欖油為法國知名品牌OLIVIERS&CO，老闆非常在乎食材細節的講究，讓消費者完全吃得安心吃得健康。

開車前往可停附近昌益總部大樓停車場或路邊停車格。

▲店門口有大片落地窗，沒有過度的裝潢走的是簡約風。

▲內用空間不大，有靠牆的吧台座位區、兩人座位區和四人座位區，不過桌椅與裝潢的風格色調沒有統一有點可惜。餐廳內沒有提供洗手間喔！

▲溦公主一進來就注意到這個小鳥造型的壁燈。

▲自助區提供開水、濕紙巾衛生紙，旁邊冰箱內有販售烤布丁和飲料。

▲中崎家菜單與注意事項：咖哩有六種口味，每種口味的咖哩醬汁都不同，最底下有多種配料可加購選擇。

▲野菇咖哩飯 160元：野菇咖哩是五辛素，咖哩醬呈現金黃色，味道很香濃，主餐的野菇吃起來脆脆的口感不錯，配料為玉米筍和醃蘿蔔，醃蘿蔔吃起來有微微的辣度很下飯。

▲咖哩飯+舒肥雞 210元：咖哩飯是完全沒有主菜只有咖哩醬的餐點，所以我們加點了舒肥雞當主菜，舒肥雞一有共有五塊，肉質非常軟嫩，不論是老人或小孩都能輕鬆食用，醬汁微辣，白飯粒粒分明有Q度。

▲牛肉塊咖哩飯 210元：牛肉咖哩飯的醬汁顏色接近深黑色，口味比較重些，但整體算溫和但完全沒有死鹹感。

▲牛肉切得非常大塊，肉質也是極為軟嫩，燉到幾乎入口即化程度，不虧是USAD CHOICE特選級牛肉品質就是讚！

雞蛋糕短評：無肉咖哩飯醬汁會有點微辣，菜單沒有標示，雞肉使用舒肥方式料理非常軟嫩，牛肉也非常嫩，每種肉搭配的咖哩醬口味也不同，跟我想像日式甜甜的咖哩醬很不同，店內不提供洗手間。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



【中崎家美食資訊】

地址：新竹市東區公道五路二段409號

電話：035733677

官網：facebook

營業時間：11:30–14:00、17:00–20:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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