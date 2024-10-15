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【龍山寺美食】李家現烤黑豬肉香腸，現烤現做，香腸的肥瘦比例和調味都恰到好處，提供生蒜頭-近龍山寺捷運站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

Ruby說美食享受旅行 人氣：36
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：521篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

李家現烤黑豬肉香腸
place台北市萬華區和平西路三段164號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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組合圖.jpg

龍山寺不僅是信仰的中心，更是美食小吃的聚集地。

其中最有名的【李家現烤香腸】， 標榜不添加人工色素及防腐劑，

從早上9點到晚上7點，排隊的顧客幾乎沒有間斷。


【龍山寺美食】李家現烤黑豬肉香腸，現烤現做，香腸的肥瘦比例和

這家的烤香腸售價每條45元，雖略小貴，

【龍山寺美食】李家現烤黑豬肉香腸，現烤現做，香腸的肥瘦比例和

但使用的是台灣黑豬肉， 加上近年來豬肉價格的不斷上漲，

這樣的定價算是合理的，

【龍山寺美食】李家現烤黑豬肉香腸，現烤現做，香腸的肥瘦比例和

料理烤台上擺滿了一大堆待烤的香腸，

看著老闆娘忙碌著， 足以證明這家店的超人氣。

【龍山寺美食】李家現烤黑豬肉香腸，現烤現做，香腸的肥瘦比例和

等待排隊購買的時候誘人的香氣，真的是會失控想爆買。

【龍山寺美食】李家現烤黑豬肉香腸，現烤現做，香腸的肥瘦比例和

 

老闆娘的烤功嫻熟，每一條香腸都烤得外焦裡嫩，

香氣四溢， 肥肉的比例真的很恰當，

還會提供生蒜頭，吃香腸配生蒜才是絕配。

【龍山寺美食】李家現烤黑豬肉香腸，現烤現做，香腸的肥瘦比例和

另外也有提供伴手禮販售，可真空包裝，6條或是10條包裝，

也有生香腸每斤210元，保存期限為一個月，

可以買回家分裝，要冷凍放置。

【龍山寺美食】李家現烤黑豬肉香腸，現烤現做，香腸的肥瘦比例和

Ruby看滿多人搭配著隔壁的陳記腸蚵專業麵線配著吃，

但因Ruby當天吃了太多的美食小吃了，

下次有機會再搭配隔壁的麵線一起吃，

簡單的食記分享給大家。

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【店家資訊】
👉李家現烤香腸
🏠台北市萬華區和平西路三段164號
☎️0936 816 790
⏰AM09:00~PM19:00 (每週二公休) 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵

 

FB封面0103.jpg
   

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李家現烤香腸 現烤香腸 黑豬肉香腸 李家現烤黑豬肉香腸 more
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