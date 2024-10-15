龍山寺不僅是信仰的中心，更是美食小吃的聚集地。
其中最有名的【李家現烤香腸】， 標榜不添加人工色素及防腐劑，
從早上9點到晚上7點，排隊的顧客幾乎沒有間斷。
這家的烤香腸售價每條45元，雖略小貴，
但使用的是台灣黑豬肉， 加上近年來豬肉價格的不斷上漲，
這樣的定價算是合理的，
料理烤台上擺滿了一大堆待烤的香腸，
看著老闆娘忙碌著， 足以證明這家店的超人氣。
等待排隊購買的時候誘人的香氣，真的是會失控想爆買。
老闆娘的烤功嫻熟，每一條香腸都烤得外焦裡嫩，
香氣四溢， 肥肉的比例真的很恰當，
還會提供生蒜頭，吃香腸配生蒜才是絕配。
另外也有提供伴手禮販售，可真空包裝，6條或是10條包裝，
也有生香腸每斤210元，保存期限為一個月，
可以買回家分裝，要冷凍放置。
Ruby看滿多人搭配著隔壁的陳記腸蚵專業麵線配著吃，
但因Ruby當天吃了太多的美食小吃了，
下次有機會再搭配隔壁的麵線一起吃，
簡單的食記分享給大家。
【店家資訊】
👉李家現烤香腸
🏠台北市萬華區和平西路三段164號
☎️0936 816 790
⏰AM09:00~PM19:00 (每週二公休)
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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