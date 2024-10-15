嗨嗨～今天來介紹的店叫做「la vie bonbon」，這應該是法文，我google翻譯出來的意思是糖果生活（？XD感覺很可愛的名字

這家我之前在微風南山店吃過，不過那家分店現在已經收了 這次改跟朋友約在信義安和店！地址是：台北市大安區安和路一段135巷32號

店內座位不多，大概20個，不過整體氛圍很悠閒，不錯

櫃檯還有賣一些小餅乾

他們有午餐菜單，我們這次沒有要吃，不過還是拍給大家看看

蛋糕的種類以冰箱有的為準，想當初我在微風南山吃的就是最下面那個低糖蛋糕 他是標榜低醣飲食、寵物都可以安心食用的蛋糕，結果事實證明....蛋糕還是要有糖才好吃啊～～～

好囉！來看看蛋糕櫃吧～

還有賣整顆的哈密瓜蛋糕欸哈哈哈哈，不知道有沒有人點這顆內用，然後直接用湯匙挖來吃XDD

我點的綜合水果茶，200$，不太好喝其實，只喝得到草莓醬的味道，其他幾乎沒有水果味

我們一共點了三款蛋糕，分別是原味的哈密瓜蛋糕、巧克力哈密瓜蛋糕跟鬱金香蛋糕🌷🌷

我個人喜歡巧克力口味的勝過原味的，巧克力口味的是偏向慕斯，口感綿滑，巧克力的味道也很優，原味的糕體則是像海綿蛋糕，稍微紮實，我朋友比較愛原味的，就是各有所好囉！

很可愛的鬱金香蛋糕，其實包裝沒拆前比較好看XDD

而且我一直以爲它是四面都有花，結果其實只有兩面有

裡面也是包一些水果，味道其實跟哈密瓜蛋糕吃起來類似XD（但還是哈密瓜蛋糕好吃一點我覺得

這家其實放在我口袋名單好久了，以前覺得他一片哈密瓜蛋糕好貴，但現在物價飛漲，很多咖啡廳的蛋糕也是都一片2、300起跳，重點是還不一定好吃XD，相較之下我覺得la vie bonbon的蛋糕性價比算是OK了！我會願意為了巧克力哈密瓜蛋糕回訪

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