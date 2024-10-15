嗨嗨～今天來介紹的店叫做「la vie bonbon」，這應該是法文，我google翻譯出來的意思是糖果生活（？XD感覺很可愛的名字
這家我之前在微風南山店吃過，不過那家分店現在已經收了這次改跟朋友約在信義安和店！地址是：台北市大安區安和路一段135巷32號
店內座位不多，大概20個，不過整體氛圍很悠閒，不錯
櫃檯還有賣一些小餅乾
他們有午餐菜單，我們這次沒有要吃，不過還是拍給大家看看
蛋糕的種類以冰箱有的為準，想當初我在微風南山吃的就是最下面那個低糖蛋糕他是標榜低醣飲食、寵物都可以安心食用的蛋糕，結果事實證明....蛋糕還是要有糖才好吃啊～～～
好囉！來看看蛋糕櫃吧～
還有賣整顆的哈密瓜蛋糕欸哈哈哈哈，不知道有沒有人點這顆內用，然後直接用湯匙挖來吃XDD
我點的綜合水果茶，200$，不太好喝其實，只喝得到草莓醬的味道，其他幾乎沒有水果味
我們一共點了三款蛋糕，分別是原味的哈密瓜蛋糕、巧克力哈密瓜蛋糕跟鬱金香蛋糕🌷🌷
我個人喜歡巧克力口味的勝過原味的，巧克力口味的是偏向慕斯，口感綿滑，巧克力的味道也很優，原味的糕體則是像海綿蛋糕，稍微紮實，我朋友比較愛原味的，就是各有所好囉！
很可愛的鬱金香蛋糕，其實包裝沒拆前比較好看XDD
而且我一直以爲它是四面都有花，結果其實只有兩面有
裡面也是包一些水果，味道其實跟哈密瓜蛋糕吃起來類似XD（但還是哈密瓜蛋糕好吃一點我覺得
這家其實放在我口袋名單好久了，以前覺得他一片哈密瓜蛋糕好貴，但現在物價飛漲，很多咖啡廳的蛋糕也是都一片2、300起跳，重點是還不一定好吃XD，相較之下我覺得la vie bonbon的蛋糕性價比算是OK了！我會願意為了巧克力哈密瓜蛋糕回訪
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