對親子很友善的萩江咖啡蛋糕手作店！真的是一間很強手作店！咖啡豆自己烘焙，手沖咖啡105元起，蛋糕、麵包與甜品也是自己做，都是手工限量賣完就沒有啦！萩江不定時推出手作DIY，體驗可掛式獨一無二香氛磚只要399元，成品還能帶到2樓小攝影棚ㄉㄜ～

萩江 在哪？

萩江位在桃園區慈祥街上，慈文國中旁邊很好找！機車可暫停門口或中正路找機車格，開車附近有Times收費停車場，離桃園市立圖書館總館約5分鐘車程，結束還能去圖書館、桃知道走走～

地址：桃園市桃園區慈祥街5號(慈文國中旁)

聯絡電話：0968-792-531

營業時間：11:00~20:00

兒童餐具、兒童座椅：有

如果不是朋友介紹！真的很能發現巷弄這間萩江！手作教室原本在中正藝文特區，遷移到這邊延續手作精神，增加咖啡蛋糕麵包品項，不時推出手作DIY，二樓還有表演空間可租借～

一樓適合喝咖啡配甜點！角落很適合辦公！二樓有整一排手作教室空間，很適合揪朋友家庭或同事一起體驗手作～

現場提供手機行動支付，手機就能輕鬆完成支付，行動支付真的很重要～

手工甜點蛋糕

手作蛋糕甜點有50種輪流！今天剛好有OREO旋風慕絲、巴斯克乳酪蛋糕、巴斯克抹茶乳酪、可麗露、檸檬塔…等～

巴斯克乳酪蛋糕看起來好好吃～

耗時 兩天手工塔皮！

櫃檯後方是甜點廚房！剛好甜點師傅在做塔皮，光是製作塔皮就要兩天時間，做好塔皮不能過度揉捏會出筋影響口感，完成好塔皮包好入冰箱冷藏，擀平壓入塔模中冷藏備用，烤前要先把底部戳洞，烘烤到金黃色即可～

店內還有自家手工麵包！這的肉桂捲是扁型，麵包體多層次有口感，一靠近就聞到肉桂香～

萬聖節限定骷顱頭餅乾好可愛！眼睛用是QQ軟糖～

今日手沖 105元起

這的手沖咖啡也是一大特色！特別挑選精品豆子自己烘焙，現場有咖啡豆聞香瓶，還有咖啡小卡介紹每支咖啡豆特色～

現磨咖啡粉倒入熱水慢慢萃取咖啡精華！很多人一喝就愛上手沖咖啡。

店內不收服務費！自助區有飲用水、餐具可使用～

萩江有各種咖啡豆包裝！有1/4磅與1/2磅包裝，還有8入、10入、20入與25入咖啡掛耳包～

最吸引我的是這區好多DIY！手作DIY課程依現場為主～

小盒裝旅行蠟燭好可愛！有好幾種容器可選擇，搭配喜歡的香氛味，打造獨一無二氛香蠟燭！

現場也接客製化禮盒，像是客製禮品「有錢花」很適合送另一半或長輩，真鈔面額可自己決定，再加上索拉花、永生花、乾燥花與LED燈裝飾，放到透明盒裡好有儀式感～

上面這款我好喜歡！水晶洞工藝蠟燭好漂亮！閃閃動人好招財，實用又好看，現場就能買回家～

還有好多種果凍蠟燭(上面都有貼標價)！

手作DIY 香氛蠟燭

左邊是手作DIY！有告白蠟燭、旅行蠟燭、香氛磚、杯墊…等，不用預約現場就能報名，每個體驗課程從基礎到進階時間都不一樣，有問題都可詢問老師，老師很有耐心～

這香氛磚不只是手作蠟燭，做成花圈可當掛飾品～

確定好體驗手作項目！依照平板上教學，挑選適合材料，聞看看喜歡哪支精油或香氛油，加入適量香氛精油，讓蠟燭散發香氣～

自己看平板找工具材料，按照平板教學步驟，沒有時間限制～

一切準備就緒開始體驗DIY樂趣！

老師協助把蠟切小塊隔水加熱！我們只要在熱蠟中加入香氛精油攪勻，倒入花圈模型等待白透色，等待時間準備裁剪乾燥花，把乾燥花瓣或小枝壓到蠟液裡，排擺成自己想要圖樣，接著等蠟燭完全凝固就完成～

固體香氛磚很好脫模！再把多餘的臘撥除，放入金屬配件用線穿過去即可～

萩江二樓有是共享租借空間！二樓有長桌教室與表演舞台，提供練習駐唱包場，也有投影機、布幕可舉辦視訊會議～

迷你攝影棚

二樓有一小區攝影棚！還能自己換喜歡的背景圖，用手機就能拍出美美照片，全都自己來很有成就感，小朋友玩可以提升耐心與美感～

成品放到專屬小盒子帶回家！當成裝飾品掛在辦公室、化妝台都適合～

成品放置陰涼處擺飾，避免陽光直射。

平常用乾軟布在表面輕輕擦拭即可。

超可愛萬聖節限定「巫婆手指」一支13元！餅乾都是手工製作，有奶香與可可兩種口味～

手沖咖啡．拿鐵

這支手沖咖啡是來自衣索比亞-藝伎(卡拉露娜)淺烘焙豆！喝起來有淡淡柑橘檸檬香，果清香很順口～

拿鐵上面有可愛印花耶！剛好快要萬聖節才有這可愛圖案，不是每次來都會有，特別選用重烘焙咖啡豆，結合絲滑牛奶的拿鐵咖啡，咖啡香氣特別濃郁，加上我個人不喜歡太奶，這杯適合我～

日式麻糍塔

圓圓胖胖日式麻糍塔好討喜！塔皮起來好鬆酥很細緻，內餡布丁香甜不膩，加上甜滋滋棉花糖與Q軟麻吉、酸甜蔓越莓果粒，整個吃起來味覺好豐富，吃完一整個很有飽足感～

紅茶慕斯蛋糕

用的是真材實料埔里台茶18號紅玉紅茶！除了製作成慕斯蛋糕，還把主角台茶18號直接灑在上面，紅茶香好醇厚、香氣久久不散，慕斯蛋糕清爽好吃，再來口咖啡好對味～

見海奶酪

這道藍色甜點好夢幻！左右搖晃超有彈性，每天限量賣完就沒有，藍色部分是天然蝶豆花，整個奶酪奶香十足，沒什麼多餘糖份，旁邊搭配健康麥片添口感，這道甜點交給姊妹滔吃～

＊來一趟萩江吃喝玩樂一次搞定！萩江真的是名符其實手作店！咖啡豆自己烘焙、蛋糕甜點麵包自己做，還有多種手作DIY能體驗，手沖咖啡沒有限定一人喝，老闆娘還給了我們兩個杯子，成品能帶到2樓小攝影棚拍照，好適合小朋友或姊妹滔一起來玩～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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