新店報報！據說在台北一位難求的無菜單鐵板燒「明水然樂無菜單鐵板燒」終於來到台中啦！不僅曾獲「網路溫度計」票選為「此生必嘗十大高CP值無菜單鐵板燒冠軍」，而且只要1600元起就可以吃到活龍蝦、生食級干貝、日本和牛等14品頂級料理，小資族也能一親芳澤！

由於是採預約制，目前僅開放一個月內場次預訂，假日更是一位難求，建議一定要提早訂哦～

台中無菜單鐵板燒｜明水然樂地點與環境

明水然樂無菜單鐵板燒的台中首店就位在大魯閣新時代購物中心10樓，地下室就有機車與汽車停車場，不怕找不到車位，而且滿額還能折抵停車費。

位在購物中心10樓的視角真的很不錯，旁邊還有明水然樂的巨大燈籠造景，真的很日式耶～

空間則分為兩大獨立的鐵板用餐區，分別可同時容納各10人，像這區就是一個包廂，除了面對購物中心內的窗景，還能看到巨大燈籠的造景呢！

魚編這天與朋友是坐在最裡面的區域，整體的空間更加寬敞，視野也更寬廣，甚至能夠看到台中火車站哦～

台中無菜單鐵板燒｜明水然樂價位與優惠

明水然樂無菜單鐵板燒目前有兩種套餐價位可以選擇，皆為14品料理，套餐內含日本和牛及時令活龍蝦，其他食材會由師傅依季節搭配，食材每日依照訂位人數準備，訂位完成三天內需預付餐費：

【$1600+10%樂饗宴】

主要食材新鮮活龍蝦、日本A5和牛或桂丁雞、北海道生食級干貝、時令新鮮漁獲(切片)。

【$2400+10%樂盛宴】(肉品主餐：A5和牛菲力/桂丁雞，當然也可選擇$1600元肉品)

主要食材：新鮮活龍蝦、A5和牛菲力或西班牙伊比利豬、北海道生食級干貝、南非鹽蒸活鮑(升級)、整尾現流魚(升級)、新鮮海膽(升級)。

特殊節日如過年、情人節、母親節、父親節、聖誕節、跨年，元旦等節日有可能僅販售節日套餐，詳見官網FB訊息發佈。

現場也有提供酒單，有日本酒、紅白酒與其他酒類能夠選擇。(未滿18歲請勿飲酒)

兒童100cm以下免低消，101cm～149cm兒童低消$799元，150cm以上酌收大人費用。小朋友低消可單點食材酒水或點兒童餐$799元。(如兩位小朋友也可點一套兒童餐分享)

明水然樂無菜單鐵板燒台中大魯閣店，每日開放11:15、13:40、17:15、19:40共四個時段可以預約，用餐空間僅有20席，想要訂位的朋友請點這裡：https://reurl.cc/myMpAY

即日起至10/27開幕慶期間，來到明水然樂台中大魯閣店用餐，就加贈「莓果特調氣泡飲」一杯！

現在加入樂多多APP會員，不但樂多多旗下全品牌積分都可通用，在明水然樂太魯閣店這裡還能獲得主廚私房小菜入會禮乙份，像我們這天得到的是炙燒烏魚子～另外在FB、IG或Google打卡分享，就送香濃布朗尼哦～

台中無菜單鐵板燒｜明水然樂餐點介紹

在開餐前會先備妥當次需要料理的食材，獨創的一龍三吃可以說是明水然樂的招牌菜，甚至連魚子醬都能吃得到呢！

精挑時令現流魚也是他們家的特色之一，特別考驗師傅的食材挑選與烹調廚藝，現流品種都會依現場提供為主哦～

來自日本熊本的A5和牛更是誇張，喜歡享受油脂豐滿、入口即化的口感層次，絕對不能輕易錯過！

開餐後會先送上白桃烏龍茶與蒜蜆湯，湯頭使用了大量的黃金蜆與蒜頭慢火熬煮，風味鮮美好喝，剛好能先暖暖胃。

漬物則提供了醋漬蘿蔔與蘋果洋蔥，魚編自己蠻喜歡醋漬蘿蔔，選用了日本米醋下去醃漬，並加入紫蘇葉、柚子皮做提味，爽脆又清新。

一龍三吃的篇章也隨之拉開序幕，這道芝心蛋捲是加入龍蝦膏製作而成，後面還會有龍蝦身、以及龍蝦頭熬煮的味噌湯。

以龍蝦膏加入蛋液與鮮奶油調配，煎製過程再刨入帕碼森起司，芝心蛋捲的口感膨鬆柔軟；底部還搭配煎過的雞蛋豆腐、並淋上味噌醬，最後頂端再搭配上有機的花草玉米苗，入口層次非常豐富，還能吃得鮮甜海味。

再來這道是北海道生食級干貝佐金莎醬，特別選用來自日本北海道的生食等級的干貝，兩面煎至金黃、約5-7分熟最剛好。

表面還搭配了貨真價實的魚子醬，以及主廚手工熬製的金莎醬；其中金沙醬是用烤過的鹹蛋黃，加入新鮮蛋黃和鮮奶油、清酒調製，所以吃起來溫順又不死鹹，搭配干貝更顯清甜。

上面還點綴了一小片台灣少見的有機花草「小牛血」，也就是紅甜菜；這個熟度的干貝細緻嫩Q又多汁，厚度也很有飽嘴感呢！

這次的季節時蔬，選用的是魚編最愛的日本山藥！旁邊還搭配了杏鮑菇，兩面煎香後還多了略微香酥的迷人口感。

表面再覆上以山藥泥和明太子製成的明太子慕斯，份量真的給不手軟，增添了滑潤綿密的鹹香層次。

最後可以與芝麻葉一起享用，芝麻葉本身會帶點略苦及辛辣感，更能襯托出明太子慕斯與時蔬的甜味。

時令季節鮮魚($1600)選用的是青衣魚，肉質不但軟嫩，而且富含膠質，加上大部份的魚刺都已經事先剔除了，吃起來更方便。

更有趣的是底部還搭配了香酥脆口的鍋巴，中間淋上主廚特製的紫蘇梅醬，與頂端的有機生菜一同入口，特別清爽。

整尾現流魚品($2400)選用的是個頭大尾的紅目鰱，肉質緊實又不失軟嫩，味道也很鮮甜，重點是魚刺也很好挑起來。

主廚還偷偷教我們吃紅目鰱的訣竅，原來整面魚皮都是可以掀開的耶！

建議可以先吃原味，感受肉質原始的鮮甜；然後再搭配金桔與鹽之花，不但多了幾分沁酸氣息，鹹度也更有層次。

如果要說口感讓魚編印象最為深刻的餐點，大概非這道日本帆立貝佐芥子和風醬($1600)莫屬！日本帆立貝口感極為嫩Q，底部搭配了大量彈牙的藜麥，每一口都有藜麥獨特的清香。

北海道赤海膽($2400)更是魚編的心頭好，使用來自日本北海道的赤海膽，風味十分濃郁鮮甜，底下還搭配奢華的蟹黃豆腐，與爆汁的鮭魚卵一同入口，真的鮮美到不行～

乾煎文甲佐柚子胡椒($1600)，本來還不了解文甲是何種食材，明水然樂選用了生食級花枝，帶有精細日式刀工切紋，就如同龜殼的圖案，所以才有文甲之稱。

花枝的口感緊實鮮甜，甚至特別爽脆，隨盤的柚香味噌醬也很加分，可以順勢帶出肉質本身的甜度。

鹽蒸鮑魚($2400)，明水然樂選用的是南非鮑魚，不過必須要說，鹽蒸的烹調方式算是蠻「搞剛」的，在外面一般的鐵板燒餐廳大概吃不到這種作法。

製作過程中，南非鮑魚表面會加入酸豆與萊姆，不但可以增添香氣，口感也更軟嫩！再來蓋上昆布和粗鹽，有點像是敷面膜的概念XD 主要是讓鮑魚慢慢低溫熟成，難怪肉質真的特別嫩口，而且完全沒有腥味！

看這一顆顆和牛堡菠蘿包是不是超級可愛的呀？不僅是菠蘿麵包有特別香煎過，和牛漢堡肉也是由主廚手工打製而成。

裡頭還搭配了特製的番茄莎莎醬與生菜，厚實的漢堡肉特別有飽嘴感，結合了醬汁的酸甜，吃起來不失爽口呢～

今天的重頭戲來啦！龍蝦第二吃就是這道「時令活龍蝦佐南瓜醬」，選用的是來自加拿大的波士頓龍蝦。

表面搭配的南瓜醬也不簡單，是以南瓜泥結合鮮奶油製作而成，所以吃起來更加香濃柔順；再刨上烤過的夏威夷果仁，多了獨特的堅果香氣。

大尾飽滿的龍蝦肉質真的好緊實Q彈，就連蟹螫也很鮮嫩好吃，大口咬下有夠滿足～

中間送上了芒果冰沙來轉換口氣，以新鮮芒果泥製作而成，喝起來不但果香馥郁，也很沁涼解膩。

A5和牛菲力($2400) ，在$2400的套餐中，這邊可以選擇A5和牛菲力或西班牙伊比利豬，身為和牛控的我們自然選了前者～

A5和牛的油脂本身就十分飽滿，再加上菲力又是極其軟嫩的部位，香煎3-5分熟的肉質，除了有著外酥內嫩的反差口感，入口還能感受到油脂在口中肆意流淌。

另外還能搭配蒜角與岩鹽享用，香氣層次更豐富。

可別小看這道台灣桂丁雞($1600)，桂丁雞是台灣第一隻由民間主導歷經八年培育出來的品種，據說是採自然放牧、有機雜糧飼養；曾經還被選為在國宴上招待貴賓的食材，因此也有國宴雞之稱。

明水然樂選用的是雞腿部位，經過鐵板的高溫煎製，外表金黃酥脆，「恰恰」的口感搭配上Q彈多汁的肉質，真的讓人欲罷不能！

鐵板燒最經典的炒飯當然也不能錯過！而且這裡的炒飯作法與外面餐廳也大不相同，會先將生蛋炒成蛋酥，吃起來更有蛋香。

另外會將生蛋和飯拌炒在一起，讓每粒飯粒都能沾到蛋液，也就是俗稱的黃金炒飯，整體的蛋香會更有層次。

入口乾爽的炒飯粒粒分明，不但擁有櫻花蝦的鮮香與迷人蛋香，魚編大推還能試試主廚手炒的辣椒醬，加一點點就很爽辣夠味。

龍蝦第三吃，就是這道奢華的炙燒龍蝦頭味噌湯啦！以柴魚高湯結合赤味噌、白味噌、加賀味噌三種味噌，再加入龍蝦頭與洋蔥一同熬煮，喝起來鮮甜濃郁，而且還吃得到龍蝦肉耶！

最後的甜點是蘋果煎餅，主廚將酥皮煎到金黃香酥，再搭配手工熬煮的蘋果醬與鳳梨，吃起來有著近似蘋果派的微酸微甜。

但因為這邊是用乾煎的方式，所以吃起來不油不膩，意外地蠻爽口的耶！分享給你們參考哦～

明水然樂台中大魯閣新時代店

營業時間：11:15~15:30、17:15~22:00

電話：04 22278030

地址：台中市東區復興路四段186號10樓

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