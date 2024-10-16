桃園中壢美食「織田信長無菜單手作料理」是全台最難訂的無菜單料理之一，訂位一開放就瞬間秒殺！我也曾多次無緣，但皇天不負苦心人，終於被我搶到了！織田信長無菜單手作料理只需1380元，且不收服務費，整套約有十三道，料理會隨著當季食材變換，帶來不一樣的驚喜！

織田信長無菜單手作料理怎麼去？

織田信長無菜單手作料理就在中壢國民運動中心對面的巷子裡。開車來的話，可以在環西路或三光路找路邊停車位，或停在國民運動中心的停車場，走路約1分鐘就到。

織田信長無菜單手作料理是全預約制，臨時來是吃不到的，請一定要準時到，以免影響其他客人的用餐時間。現在有三個用餐時段：11:30、17:20和19:30，每個時段只有12個座位，訂位只能透過inline預約。

織田信長無菜單手作料理用餐環境

織田信長無菜單手作料理空間不大，中央是鐵板區，客人圍著鐵板坐，可以直接看到料理的過程，師傅也會跟大家互動，氣氛很有趣。後面有個很大的活水魚缸，裡面養著龍蝦和鮑魚，要煮的時候才會現撈。

織田信長無菜單手作料理有販售飲料和酒。如果不喝飲料，還可以免費續裝茶水。

餐點

我們這天在織田信長無菜單手作料理享用的是最新的 秋季菜單 。鐵板區擺放著今天的新鮮食材，料理會一道道上，主廚會根據客人的用餐進度調整上菜的速度。

勝幡燻鮭沙拉

首先上的是勝幡燻鮭沙拉，鮭魚在嘴裡如絲絨般化開，煙燻香氣與脆甜的蔬菜交融。搭配秘製醬汁和微酸的番茄，味道清爽。

月光寶盒

月光寶盒是織田信長無菜單料理的經典鐵盒，打開盒蓋會讓人驚嘆其中的精緻。裡面有松葉蟹腳、日本赤海膽、鮭魚卵和食胭脂蝦，搭配底下的鮮奶炒蛋白，增添海鮮的柔順感，每一口都充滿層次的享受。

乾煎午仔魚

乾煎午仔魚的魚肉經過精準火候煎至金黃，外皮香脆，肉質柔嫩，搭配淡雅的金桔，讓魚肉的鮮香更加突出。

哨子蒸蛋

哨子蒸蛋是一道滑嫩的蒸蛋，搭配微辣的肉燥醬，口感類似打拋豬。切開蒸蛋時，醬汁流入其中，讓味道更美味！

活體藤椒南非鮑魚

頂級活體南非鮑魚直接放在鐵板上，鮑魚滋滋作響，隨後淋上主廚特製的藤椒油，不會過於麻，入口時剛剛好，散發著淡淡的藤椒香味。

鮑魚口感彈牙又鮮甜，旁邊還有娃娃菜和炸洋蔥絲，增添清爽感，每一口都覺得很奢華～

銀花菜干貝

北海道生食級干貝在鐵板上煎至兩面微焦，底下搭配用鮮奶和花椰菜熬煮的白色醬汁，再以魚子醬點綴。

咬下瞬間，干貝的軟嫩鮮甜在嘴裡散開，搭配底下的白醬，口感滑順又細膩。

可頌龍蝦螯

織田信長無菜單料理每人1,380元，還包含龍蝦三吃！第一吃是將龍蝦螯煎好後，放在剖半的可頌麵包中間，這組合也太酷了～

但這樣的吃法完全不違和。咬下去時，可頌外皮超酥脆，搭配中間Q彈的龍蝦肉，還有醬汁的香氣，真的是很好吃！享用完可頌龍蝦螯，可以先喝醋冰沙解解膩～

濃．姬白湯

濃．姬白湯的湯頭味道濃郁但不鹹膩，帶著自然的雞香和鮮甜。

芒果龍蝦尾

接下來是龍蝦的第二吃！龍蝦尾被乾煎，聽著它在鐵板上滋滋作響，讓人不禁期待。

紅通通的龍蝦殼，微焦的淡黃龍蝦肉，用叉子輕輕一拉，整塊肉就脫殼而出。這龍蝦肉超肥美，大口咬下去Q彈無比，還可以沾上芒果醬，有不同風味！

伊比利松阪豬肉

織田信長無菜單手作料理的主餐有菲力牛和伊比利松阪豬肉。那天我們兩個人各點了一份。師傅在煎台上翻炒伊比利松阪豬肉，陣陣油香撲鼻而來，油脂在鐵板上滋滋作響，讓人垂涎欲滴。伊比利松阪豬肉煎得焦黃，吃起來軟嫩中帶點脆脆的，配上鐵板烘過的蒜片完美！

菲力牛

你沒看錯，菲力牛就是這麼厚一塊！外層焦香酥脆，裡面卻是粉紅色，口感超級軟嫩，搭配鹽昆布一起吃，更能提升牛肉的鮮味！

龍蝦膏墨魚燉飯

當我以為主餐已經結束，開始有點飽的時候，卻又上了一道龍蝦膏墨魚燉飯，賣相看起來超棒！這道燉飯保留了米心的口感，外層吸附著龍蝦的香氣，讓整道菜的鮮美更加突出。吃完後牙齒會變黑，女孩們要小心喔！

赤 ‧ 牛奶糖蛋糕

最後的甜點是赤‧牛奶糖蛋糕。雖然吃完龍蝦膏墨魚燉飯已經很飽，但女生總有第二個胃來吃甜點！最上面的牛奶糖炙燒後融化，蛋糕吃起來入口即化。

生日禮

如果生日當月來織田信長無菜單手作料理用餐，店家會招待招牌巴斯克乳酪蛋糕。我妹超愛這款！奶香濃郁，口感綿密但不黏膩。

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