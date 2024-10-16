如果你和我一樣熱愛大自然與美食，那麼日木花園絕對是一個不容錯過的景點，這次跟我來走訪這個隱藏在綠意盎然中的小天地。

日木花園Gao Garden，是一個隱藏在橫山的美食景點，由一對熱愛生活的老夫老妻經營他們將對咖啡與自然的熱情融入這個友善的生態空間，讓每位來訪者都能感受到溫暖的款待。

踏入日木花園，清新的空氣和濃郁的植物香氣瞬間包圍了你這裡的環境如詩如畫，草地柔軟花香四溢，讓人不禁想赤腳漫步，享受大自然的撫慰。

每一個瞬間都讓我感受到大自然的魅力，即使是假日，這裡的環境依然清靜舒適，遊客也不會打擾到這片寧靜每個角落都值得拍照留念。

店內的環境優雅而舒適，窗外的藍天白雲映入眼簾，讓人心情非常愉悅而柔和的自然光透過大窗戶灑進來那個美感讓人讚嘆！

服務人員會給菜單，上樓找好位子點餐區先結帳，會給叫餐器再下樓取餐即可。

紅酒燉牛肉$480，香氣陣陣撲鼻而來肉質軟嫩醬汁蠻濃郁的，翠綠的青花菜、清甜的玉米筍和鮮豔的紅蘿蔔，這些新鮮的蔬菜增添了些許色彩。

醇厚的醬汁如同擁抱般包裹著嫩滑的牛肉，每一口都散發著誘人的香氣。

牛肉切得厚實，咀嚼時肉質的鮮嫩令人陶醉，彷彿能感受到廚房裡傳來的幸福氣息。

脆皮五花豬$380，外皮金黃酥脆咬下去時發出喀喀喀的聲音，內裡的肉質雖然仍然保持著鮮嫩，卻有些偏乾稍稍影響了整體的口感。

雖然有蔬菜增添色彩但這套餐偏單調了些。

南瓜濃湯沒有太大的落差，挺好喝的！

花椒海鮮披薩 $320，熱熱上桌時散發著誘人的起司香氣剛熱氣升騰中，融化的起司牽絲而出，輕輕一咬，花椒的微辣微麻慢慢在嘴裡釋放獨特香氣融合海鮮的鮮美挺好吃的。

原味千層蛋糕 $130，看上去就很好吃每一層疊加得恰到好處，香濃的奶油很滑順甜而不膩，伴隨著蛋糕的柔軟每吃一口就多份甜蜜與滿足！

蛋糕在口中融開，瞬間的幸福感令人心情愉悅，仿佛每一層都是對生活的美好詮釋。

鳳梨蘋果冰沙清爽無比，濃郁的鳳梨香氣冰涼的口感讓人瞬間提神而 仲夏野莓汽泡飲一抹清新的驚喜，紅潤的野莓與透明的氣泡交相輝映，清爽的口感恰到好處，既不過於甜膩又能夠完美解渴。

坐在窗前，欣賞著窗外的美麗景色心情不由自主地輕鬆起來而餐點的美味也為這花園加分不少。

💚心得總結：日木花園不僅是品味美食的好去處，由一對熱愛生活的老夫老妻經營，他們將對咖啡和大自然的熱情融入感受到周圍靜謐，偶爾傳來鳥語和風的低語，讓人不禁放慢腳步下次還會再來！

🙋‍♀️店家資訊：

🌿日木花園 Gao Garden

🏠新竹縣橫山鄉43-3號

☎️0928 214 032

營業時間：看Google