說到經典好茶，那肯定少不了<立頓奶茶>這一味，相信不少人都是從小喝到大。

而排隊名店<實心蛋捲>同樣也是No.1的必吃美食。

這款<立頓 香濃奶茶粹蛋捲>正是由這二家聯名推出，

經典風味加上人氣美食的絕妙組合，這肯定不能錯過。

外觀採固定式盒裝，內層封膜阻絕空氣，保存容易而且方便食用，

吃在嘴裡茶香蛋香四溢，配個好茶果汁或咖啡，肯定就是完美的下午茶饗宴。

當然啦，除了自個兒吃好吃滿之外，三五好友相聚，佳節送禮，<立頓 香濃奶茶粹蛋捲>多層次的好滋味，絕對可以讓大家吃得既滿足又開心，

話就不多說了，趕緊到實心蛋捲門市、蝦皮賣場或官網手刀搶購起來吧！

https://www.trueroll.com.tw/category/169801

FB : @立頓茶飲Lipton Taiwan @實心蛋捲.真心實意的好滋味

IG : @lipton_taiwan @trueroll_tw

(以上評論為個人感想，請自行體驗為準。另外，店家的用餐優惠活動．價格請看店內公告或官網及粉絲頁的訊息為主，謝謝 !! )

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