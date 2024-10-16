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那些年我們喝的立頓奶茶變成蛋捲了|立頓 香濃奶茶粹蛋捲|立頓奶茶&實心蛋捲聯名推出真心實意的好滋味，美味值得推薦~

young的窩(食在好遊趣) 人氣：29
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窩客好文

young的窩(食在好遊趣)

發表篇數：628篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

實心蛋捲北屯旗艦店
place台中市北屯區旱溪西路三段266號
作者本次評價：
3.90
美味度
3.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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那些年我們喝的立頓奶茶變成蛋捲了|立頓 香濃奶茶粹蛋捲|立頓

說到經典好茶，那肯定少不了<立頓奶茶>這一味，相信不少人都是從小喝到大。
而排隊名店<實心蛋捲>同樣也是No.1的必吃美食。
這款<立頓 香濃奶茶粹蛋捲>正是由這二家聯名推出，
經典風味加上人氣美食的絕妙組合，這肯定不能錯過。

那些年我們喝的立頓奶茶變成蛋捲了|立頓 香濃奶茶粹蛋捲|立頓

外觀採固定式盒裝，內層封膜阻絕空氣，保存容易而且方便食用，
吃在嘴裡茶香蛋香四溢，配個好茶果汁或咖啡，肯定就是完美的下午茶饗宴。

那些年我們喝的立頓奶茶變成蛋捲了|立頓 香濃奶茶粹蛋捲|立頓

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那些年我們喝的立頓奶茶變成蛋捲了|立頓 香濃奶茶粹蛋捲|立頓

那些年我們喝的立頓奶茶變成蛋捲了|立頓 香濃奶茶粹蛋捲|立頓

當然啦，除了自個兒吃好吃滿之外，三五好友相聚，佳節送禮，<立頓 香濃奶茶粹蛋捲>多層次的好滋味，絕對可以讓大家吃得既滿足又開心，

那些年我們喝的立頓奶茶變成蛋捲了|立頓 香濃奶茶粹蛋捲|立頓

話就不多說了，趕緊到實心蛋捲門市、蝦皮賣場或官網手刀搶購起來吧！

https://www.trueroll.com.tw/category/169801
FB : @立頓茶飲Lipton Taiwan @實心蛋捲.真心實意的好滋味
IG : @lipton_taiwan @trueroll_tw

(以上評論為個人感想，請自行體驗為準。另外，店家的用餐優惠活動．價格請看店內公告或官網及粉絲頁的訊息為主，謝謝 !! )

 

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